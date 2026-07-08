अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश

फसल की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल जरूरी होता है. विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार खेत की नियमित निगरानी करने से रोग और कीटों का समय रहते नियंत्रण किया जा सकता है. सही देखभाल से उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है और बाजार में अच्छा दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है.