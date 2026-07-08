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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश

अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश

Black Wheat Farming: काले गेहूं की खेती कम लागत में नाॅर्मल गेहूं से तीन गुना तक ज्यादा मुनाफा देता है. न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होने के कारण मार्केट में इसकी भारी डिमांड है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 08 Jul 2026 01:40 PM (IST)
Black Wheat Farming: काले गेहूं की खेती कम लागत में नाॅर्मल गेहूं से तीन गुना तक ज्यादा मुनाफा देता है. न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होने के कारण मार्केट में इसकी भारी डिमांड है.

आजकल किसान पारंपरिक गेहूं के साथ ऐसी किस्मों की ओर भी रुख कर रहे हैं. जिनकी बाजार में अलग पहचान हो. काला गेहूं ऐसी ही एक फसल है. जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है. इसका रंग गहरा बैंगनी या काला होता है और इसमें एंथोसायनिन की मात्रा सामान्य गेहूं से ज्यादा पाई जाती है. इसी वजह से यह महंगा बिकता है.

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काले गेहूं की खेती की शुरुआत करने के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. खेत की अच्छी तरह जुताई करने के बाद प्रमाणित बीज का चयन करें. इसकी बुवाई रबी सीजन में सामान्य गेहूं की तरह की जाती है. समय पर बुवाई और संतुलित पोषण देने से फसल की बढ़वार बेहतर होती है.
काले गेहूं की खेती की शुरुआत करने के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. खेत की अच्छी तरह जुताई करने के बाद प्रमाणित बीज का चयन करें. इसकी बुवाई रबी सीजन में सामान्य गेहूं की तरह की जाती है. समय पर बुवाई और संतुलित पोषण देने से फसल की बढ़वार बेहतर होती है.
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फसल की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल जरूरी होता है. विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार खेत की नियमित निगरानी करने से रोग और कीटों का समय रहते नियंत्रण किया जा सकता है. सही देखभाल से उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है और बाजार में अच्छा दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
फसल की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल जरूरी होता है. विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार खेत की नियमित निगरानी करने से रोग और कीटों का समय रहते नियंत्रण किया जा सकता है. सही देखभाल से उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है और बाजार में अच्छा दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
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काले गेहूं की सबसे बड़ी खासियत इसकी बाजार कीमत है. सामान्य गेहूं की तुलना में इसका दाम कई गुना अधिक मिल सकता है, क्योंकि इसे हेल्थ फूड के तौर पर भी पसंद किया जाता है. हालांकि वैसे कमाई बाजार, क्वालिटी और खरीदारों पर ज्यादा निर्भर करती है.
काले गेहूं की सबसे बड़ी खासियत इसकी बाजार कीमत है. सामान्य गेहूं की तुलना में इसका दाम कई गुना अधिक मिल सकता है, क्योंकि इसे हेल्थ फूड के तौर पर भी पसंद किया जाता है. हालांकि वैसे कमाई बाजार, क्वालिटी और खरीदारों पर ज्यादा निर्भर करती है.
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इस गेहूं में एंथोसायनिन नामक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है. जो इसे गहरा रंग देता है. यही वजह है कि इसे पोषण के लिहाज से खास माना जाता है. इसलिए ही कई लोग इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना पसंद करते हैं.
इस गेहूं में एंथोसायनिन नामक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है. जो इसे गहरा रंग देता है. यही वजह है कि इसे पोषण के लिहाज से खास माना जाता है. इसलिए ही कई लोग इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना पसंद करते हैं.
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अगर किसान काले गेहूं की खेती को सीधे उपभोक्ताओं, ऑर्गेनिक स्टोर, प्रोसेसिंग यूनिट या ऑनलाइन बिक्री से जोड़ते हैं. तो उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सकता है. ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर ध्यान देकर भी इसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है.
अगर किसान काले गेहूं की खेती को सीधे उपभोक्ताओं, ऑर्गेनिक स्टोर, प्रोसेसिंग यूनिट या ऑनलाइन बिक्री से जोड़ते हैं. तो उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सकता है. ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर ध्यान देकर भी इसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है.
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ध्यान रखें सही खेती तकनीक, अच्छे बीज, बेहतर उत्पादन के साथ अगर पूरी योजना बनाकर खेती की जाए तो काला गेहूं पारंपरिक फसलों के साथ आय बढ़ाने का एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. इस सीजन आप भी इसकी खेती से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं.
ध्यान रखें सही खेती तकनीक, अच्छे बीज, बेहतर उत्पादन के साथ अगर पूरी योजना बनाकर खेती की जाए तो काला गेहूं पारंपरिक फसलों के साथ आय बढ़ाने का एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. इस सीजन आप भी इसकी खेती से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं.
Published at : 08 Jul 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Wheat Farming Black Wheat Farming News

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