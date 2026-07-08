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अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश
Black Wheat Farming: काले गेहूं की खेती कम लागत में नाॅर्मल गेहूं से तीन गुना तक ज्यादा मुनाफा देता है. न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होने के कारण मार्केट में इसकी भारी डिमांड है.
आजकल किसान पारंपरिक गेहूं के साथ ऐसी किस्मों की ओर भी रुख कर रहे हैं. जिनकी बाजार में अलग पहचान हो. काला गेहूं ऐसी ही एक फसल है. जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है. इसका रंग गहरा बैंगनी या काला होता है और इसमें एंथोसायनिन की मात्रा सामान्य गेहूं से ज्यादा पाई जाती है. इसी वजह से यह महंगा बिकता है.
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Published at : 08 Jul 2026 01:40 PM (IST)
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