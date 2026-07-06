कम लागत और बड़े मुनाफे की बात करें तो सबसे पहले मशरूम की खेती का नाम आता है. माना जाता है कि यह फसल कम जगह, कम लागत और जल्दी मुनाफा देने के लिए मशहूर है. साथ ही यह फसल उन किसानों के लिए भी बेहतरीन विकल्प माना जाता है जिनके पास खेती करने के लिए ज्यादा जमीन भी नहीं है, क्योंकि इस खेती को करने के लिए किसान को केवल 300 वर्ग फूट का एक कमरा ही काफी होता है. बस जरूरी है तो तापमान और नमी का खास ध्यान रखना.