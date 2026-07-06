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Low cost farming: ये हैं कम लागत वाली 10 फसलें, जो बदल सकती हैं किसानों की जिंदगी
Low Cost Farming: कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान मशरूम, मसाले, फूल, पत्तेदार सब्जियां, दलहन और सब्जियों जैसी फसलों की खेती कर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं.
भारत में हर किसान यही सोचता है कि फसल में उसकी लागत कम लगे और अच्छा मुनाफा मिले. भारत में कई किसान ऐसे भी होते हैं, जिनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वे कम जमीन में और कम लागत में अच्छी कमाई कैसे करें. यही वजह है कि किसान इस तरह की खेती की तलाश में रहते हैं, जिससे उनको अच्छी कमाई मिले. अच्छी बात यह है कि आज कल के किसान पारंपरिक खेती के अलावा नई स्मार्ट खेती की तरफ रूख कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसी फसलों के बारे में जो कम लागत में भी किसानों की जिंदगी बदल सकती हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 05:03 PM (IST)
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