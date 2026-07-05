भीषण गर्मी में दम तोड़ देंगे नए फलदार पौधे, एक्सपर्ट की इन सीक्रेट टिप्स से बचाएं अपने बाग को झुलसने से

अगर इस मौसम में नए पौधों की सही देखभाल न की जाए तो तेज धूप के चलते वे बहुत जल्दी सूखकर दम तोड़ देते हैं. इसी बड़ी परेशानी से बागवानों को बचाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने कुछ बेहतरीन सीक्रेट टिप्स शेयर किए हैं. इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने कीमती पौधों को झुलसने से बचा सकते हैं.