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भीषण गर्मी में दम तोड़ देंगे नए फलदार पौधे, एक्सपर्ट की इन सीक्रेट टिप्स से बचाएं अपने बाग को झुलसने से
Plant Care Tips: तेज धूप और झुलसाने वाली लू से नए फलदार पौधों को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स की ये सीक्रेट टिप्स कमाल की हैं. इन्हें आजमा के आप अपने नए बाग को सूखने से पूरी तरह बचा सकते हैं.
गर्मियों का सीजन आते ही तपता सूरज और झुलसाने वाली लू इंसानों के साथ-साथ बेजुबान पौधों की भी जान सुखाने लगती है. खासकर जो नए फलदार पौधे हाल ही में लगाए गए हैं. उनके लिए यह भीषण गर्मी बहुत नुकसानदेह होती है. क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी में पूरी तरह सेट नहीं हो पाती हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 04:14 PM (IST)
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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