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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमॉनसून में टमाटर की फसल देगी रिकॉर्डतोड़ मुनाफा, बस जान लें देखरेख का यह सीक्रेट फॉर्मूला

मॉनसून में टमाटर की फसल देगी रिकॉर्डतोड़ मुनाफा, बस जान लें देखरेख का यह सीक्रेट फॉर्मूला

Tomato Cultivation Tips: मॉनसून में टमाटर की फसल से बंपर मुनाफा कमाने के लिए सही पोषण जरूरी है. इन बताए गए तरीकों को अपनाकर टमाटर की खेती से रिकॉर्डतोड़ पैदावार ली जा सकती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 09 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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Tomato Cultivation Tips: बरसात का मौसम टमाटर की फसल के लिए जितना फायदेमंद होता है, उतनी ही चुनौतियां भी साथ लेकर आता है. लगातार बारिश, ज्यादा नमी और बदलता मौसम पौधों में फफूंद, सड़न और कीटों का खतरा बढ़ा देते हैं. ऐसे में सिर्फ पौधे लगा देना काफी नहीं होता, बल्कि समय समय पर सही देखभाल करना सबसे जरूरी होता है. अगर किसान या बागवानी करने वाले लोग कुछ आसान बातों का ध्यान रखें.

तो इसी मौसम में टमाटर की फसल से शानदार उत्पादन लिया जा सकता है. पौधों की छंटाई, सही पोषण, जल निकासी और नियमित निगरानी जैसी छोटी छोटी बातें बड़े नुकसान से बचा सकती हैं. अच्छी देखरेख से पौधे स्वस्थ रहते हैं. फल बेहतर बनते हैं और उत्पादन बढ़ने की संभावना भी काफी ज्यादा हो जाती है.

बारिश में पौधों की देखभाल का रखें खास ध्यान

मॉनसून के दौरान सबसे पहले पौधों की सूखी, पीली और जमीन को छू रही पत्तियों को हटा देना चाहिए. इससे पौधों के बीच हवा का फ्लो बेहतर रहता है और फफूंद जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है. मुख्य तने और शाखाओं के बीच निकलने वाली छोटी टहनियों को भी समय समय पर हटाते रहें. 

इससे पौधे की ऊर्जा नई शाखाएं बनाने के बजाय फल तैयार करने में लगती है. बारिश के मौसम में खेत या गमले में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए. क्योंकि लगातार नमी जड़ों को कमजोर कर सकती है. अगर पौधों पर टमाटर आने लगे हैं, तो उन्हें लकड़ी या बांस के सहारे बांध दें ताकि फल का वजन बढ़ने पर शाखाएं टूटें नहीं और टमाटर मिट्टी से लगकर खराब न हों.

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खाद और रोग नियंत्रण से बढ़ेगी पैदावार

जब टमाटर के पौधों पर फूल और फल आने लगते हैं. तब उन्हें एक्सट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. इस समय जैविक खाद या पोटाश वाला फर्टिलाइजर देने से फलों का शेप, कलर और क्वालिटी बेहतर हो सकती है. इसके साथ ही पौधों की रेगुलर जांच भी जरूरी है. मॉनसून में पत्तियों पर धब्बे पड़ना, पीलापन आना या सड़न जैसी समस्याएं तेजी से फैल सकती हैं. 

शुरुआती लक्षण दिखते ही उपाय करने से पूरी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है. खेत की साफ सफाई, खरपतवार का ध्यान और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलकर पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. अगर इन आसान बातों का पूरे मौसम पालन किया जाए, तो टमाटर की फसल बेहतर उत्पादन देने के साथ अच्छी कमाई का भी मजबूत जरिया बन सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Tomato Cultivation Farming News
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