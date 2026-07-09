मॉनसून में टमाटर की फसल देगी रिकॉर्डतोड़ मुनाफा, बस जान लें देखरेख का यह सीक्रेट फॉर्मूला

Tomato Cultivation Tips: बरसात का मौसम टमाटर की फसल के लिए जितना फायदेमंद होता है, उतनी ही चुनौतियां भी साथ लेकर आता है. लगातार बारिश, ज्यादा नमी और बदलता मौसम पौधों में फफूंद, सड़न और कीटों का खतरा बढ़ा देते हैं. ऐसे में सिर्फ पौधे लगा देना काफी नहीं होता, बल्कि समय समय पर सही देखभाल करना सबसे जरूरी होता है. अगर किसान या बागवानी करने वाले लोग कुछ आसान बातों का ध्यान रखें.

तो इसी मौसम में टमाटर की फसल से शानदार उत्पादन लिया जा सकता है. पौधों की छंटाई, सही पोषण, जल निकासी और नियमित निगरानी जैसी छोटी छोटी बातें बड़े नुकसान से बचा सकती हैं. अच्छी देखरेख से पौधे स्वस्थ रहते हैं. फल बेहतर बनते हैं और उत्पादन बढ़ने की संभावना भी काफी ज्यादा हो जाती है.

बारिश में पौधों की देखभाल का रखें खास ध्यान

मॉनसून के दौरान सबसे पहले पौधों की सूखी, पीली और जमीन को छू रही पत्तियों को हटा देना चाहिए. इससे पौधों के बीच हवा का फ्लो बेहतर रहता है और फफूंद जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है. मुख्य तने और शाखाओं के बीच निकलने वाली छोटी टहनियों को भी समय समय पर हटाते रहें.

इससे पौधे की ऊर्जा नई शाखाएं बनाने के बजाय फल तैयार करने में लगती है. बारिश के मौसम में खेत या गमले में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए. क्योंकि लगातार नमी जड़ों को कमजोर कर सकती है. अगर पौधों पर टमाटर आने लगे हैं, तो उन्हें लकड़ी या बांस के सहारे बांध दें ताकि फल का वजन बढ़ने पर शाखाएं टूटें नहीं और टमाटर मिट्टी से लगकर खराब न हों.

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खाद और रोग नियंत्रण से बढ़ेगी पैदावार

जब टमाटर के पौधों पर फूल और फल आने लगते हैं. तब उन्हें एक्सट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. इस समय जैविक खाद या पोटाश वाला फर्टिलाइजर देने से फलों का शेप, कलर और क्वालिटी बेहतर हो सकती है. इसके साथ ही पौधों की रेगुलर जांच भी जरूरी है. मॉनसून में पत्तियों पर धब्बे पड़ना, पीलापन आना या सड़न जैसी समस्याएं तेजी से फैल सकती हैं.

शुरुआती लक्षण दिखते ही उपाय करने से पूरी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है. खेत की साफ सफाई, खरपतवार का ध्यान और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलकर पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. अगर इन आसान बातों का पूरे मौसम पालन किया जाए, तो टमाटर की फसल बेहतर उत्पादन देने के साथ अच्छी कमाई का भी मजबूत जरिया बन सकती है.

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