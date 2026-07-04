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मानसून में घर की छत पर लगाएं ये 6 सब्जियां, सितंबर आते-आते सब्जियों से टोकरियां भर जाएंगी
Vegetables Cultivation Tips: बाजार की केमिकल वाली सब्जियों को छोड़ इस मानसून अपनी छत पर भिंडी, बैंगन, मिर्च, तोरई, टमाटर और बीन्स जैसी 6 सब्जियां गमलों में लगाएं. सितंबर तक मिलेंगी एकदम फ्रेश सब्जियां
आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी अवेयर हो रहे हैं और बाजार की केमिकल वाली सब्जियों से बचना चाहते हैं. ऐसे में होम गार्डनिंग पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ी है. मानसून का यह मौसम घर की छत या बालकनी में गमले रखने और उनमें मनपसंद सब्जियां उगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है.
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Published at : 04 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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