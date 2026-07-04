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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमानसून में घर की छत पर लगाएं ये 6 सब्जियां, सितंबर आते-आते सब्जियों से टोकरियां भर जाएंगी

मानसून में घर की छत पर लगाएं ये 6 सब्जियां, सितंबर आते-आते सब्जियों से टोकरियां भर जाएंगी

Vegetables Cultivation Tips: बाजार की केमिकल वाली सब्जियों को छोड़ इस मानसून अपनी छत पर भिंडी, बैंगन, मिर्च, तोरई, टमाटर और बीन्स जैसी 6 सब्जियां गमलों में लगाएं. सितंबर तक मिलेंगी एकदम फ्रेश सब्जियां

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 04 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Vegetables Cultivation Tips: बाजार की केमिकल वाली सब्जियों को छोड़ इस मानसून अपनी छत पर भिंडी, बैंगन, मिर्च, तोरई, टमाटर और बीन्स जैसी 6 सब्जियां गमलों में लगाएं. सितंबर तक मिलेंगी एकदम फ्रेश सब्जियां

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी अवेयर हो रहे हैं और बाजार की केमिकल वाली सब्जियों से बचना चाहते हैं. ऐसे में होम गार्डनिंग पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ी है. मानसून का यह मौसम घर की छत या बालकनी में गमले रखने और उनमें मनपसंद सब्जियां उगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है.

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अगर आप भी इस सीजन का फायदा उठाना चाहते हैं. तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए. इस मौसम की सबसे पहली और आसान चॉइस है भिंडी. भिंडी के पौधों को बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती और इन्हें मीडियम साइज के गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है. सितंबर तक आपको इससे फ्रेश भिंडी मिलने लगेगी.
अगर आप भी इस सीजन का फायदा उठाना चाहते हैं. तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए. इस मौसम की सबसे पहली और आसान चॉइस है भिंडी. भिंडी के पौधों को बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती और इन्हें मीडियम साइज के गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है. सितंबर तक आपको इससे फ्रेश भिंडी मिलने लगेगी.
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मानसून की गर्म और नम हवाओं मेंं बहुत तेजी से पनपता है. बैंगन की कई वैरायटी बाजार में मिलती हैं जिन्हें आप बड़े गमलों या ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं. इसकी हरी-भरी पत्तियां और बैंगनी रंग के फल आपकी छत की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ प्लेट का स्वाद भी दोगुना कर देंगे.
मानसून की गर्म और नम हवाओं मेंं बहुत तेजी से पनपता है. बैंगन की कई वैरायटी बाजार में मिलती हैं जिन्हें आप बड़े गमलों या ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं. इसकी हरी-भरी पत्तियां और बैंगनी रंग के फल आपकी छत की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ प्लेट का स्वाद भी दोगुना कर देंगे.
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आप मिर्च और शिमला मिर्च को भी शामिल कर सकते हैं. इनके पौधों को अच्छी धूप और हल्की नमी पसंद होती है. जो इस मौसम में इन्हें भरपूर मिलती है. गमले की मिट्टी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर अगर आप इन्हें लगाते हैं. तो सितंबर तक मिर्चियों की सप्लाई शुरू हो जाएगी.
आप मिर्च और शिमला मिर्च को भी शामिल कर सकते हैं. इनके पौधों को अच्छी धूप और हल्की नमी पसंद होती है. जो इस मौसम में इन्हें भरपूर मिलती है. गमले की मिट्टी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर अगर आप इन्हें लगाते हैं. तो सितंबर तक मिर्चियों की सप्लाई शुरू हो जाएगी.
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आप बेल वाली सब्जियां जैसे तोरई और लौकी चुन सकते हैं. इन्हें थोड़े बड़े साइज के कंटेनर में लगाना होता है जिससे इनकी जड़ें अच्छे से फैल सकें. छत पर एक छोटी सी रस्सी या जाल बांधकर आप इनकी बेल को ऊपर चढ़ा सकते हैं. जिसके बाद सितंबर आते-आते इनसे टोकरियां भरने लगेंगी.
आप बेल वाली सब्जियां जैसे तोरई और लौकी चुन सकते हैं. इन्हें थोड़े बड़े साइज के कंटेनर में लगाना होता है जिससे इनकी जड़ें अच्छे से फैल सकें. छत पर एक छोटी सी रस्सी या जाल बांधकर आप इनकी बेल को ऊपर चढ़ा सकते हैं. जिसके बाद सितंबर आते-आते इनसे टोकरियां भरने लगेंगी.
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इसके अलावा टमाटर भी बढ़िया ऑप्शन है. मानसून के शुरुआती दिनों में टमाटर के पौधे लगाना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर मिल जाता है. सितंबर के महीने तक इसके पौधे लाल-रसीले टमाटरों से पूरी तरह लद जाते हैं जो पूरी तरह केमिकल-फ्री होते हैं.
इसके अलावा टमाटर भी बढ़िया ऑप्शन है. मानसून के शुरुआती दिनों में टमाटर के पौधे लगाना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर मिल जाता है. सितंबर के महीने तक इसके पौधे लाल-रसीले टमाटरों से पूरी तरह लद जाते हैं जो पूरी तरह केमिकल-फ्री होते हैं.
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तो वहीं है बीन्स और ग्वार फली जो कम जगह में भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है. इसके बीजों को आप सीधे गमले की भुरभुरी मिट्टी में बो सकते हैं. इन सभी 6 सब्जियों को घर पर उगाकर आप न सिर्फ अपने पैसों की बड़ी बचत करेंगे बल्कि अपनी फैमिली को एकदम फ्रेश और हेल्दी सब्जी भी देंगे.
तो वहीं है बीन्स और ग्वार फली जो कम जगह में भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है. इसके बीजों को आप सीधे गमले की भुरभुरी मिट्टी में बो सकते हैं. इन सभी 6 सब्जियों को घर पर उगाकर आप न सिर्फ अपने पैसों की बड़ी बचत करेंगे बल्कि अपनी फैमिली को एकदम फ्रेश और हेल्दी सब्जी भी देंगे.
Published at : 04 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Kitchen Gardening Farming News

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