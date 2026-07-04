मानसून में घर की छत पर लगाएं ये 6 सब्जियां, सितंबर आते-आते सब्जियों से टोकरियां भर जाएंगी

अगर आप भी इस सीजन का फायदा उठाना चाहते हैं. तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए. इस मौसम की सबसे पहली और आसान चॉइस है भिंडी. भिंडी के पौधों को बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती और इन्हें मीडियम साइज के गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है. सितंबर तक आपको इससे फ्रेश भिंडी मिलने लगेगी.