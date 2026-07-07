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अपने खेत में कैसे उगा सकते हैं फ्रेंच बीन? लाखों रुपये की होगी कमाई
French Been Farming Tips: कम समय और कम लागत में बंपर मुनाफा देने वाली इस हरी सब्जी की खेती आजकल किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. जानिए कैसे इससे लाखों की कमाई कर सकते हैं.
आजकल पारंपरिक फसलों के मुकाबले हरी सब्जियों की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है. इसमें फ्रेंच बीन का नाम सबसे ऊपर आता है. बाजार में सालभर इसकी मांग बनी रहती है. जिससे इसकी खेती करने वाले किसान बहुत ही कम समय में लाखों का नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 01:39 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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