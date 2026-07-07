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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअपने खेत में कैसे उगा सकते हैं फ्रेंच बीन? लाखों रुपये की होगी कमाई

अपने खेत में कैसे उगा सकते हैं फ्रेंच बीन? लाखों रुपये की होगी कमाई

French Been Farming Tips: कम समय और कम लागत में बंपर मुनाफा देने वाली इस हरी सब्जी की खेती आजकल किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. जानिए कैसे इससे लाखों की कमाई कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 Jul 2026 01:39 PM (IST)
French Been Farming Tips: कम समय और कम लागत में बंपर मुनाफा देने वाली इस हरी सब्जी की खेती आजकल किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. जानिए कैसे इससे लाखों की कमाई कर सकते हैं.

आजकल पारंपरिक फसलों के मुकाबले हरी सब्जियों की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है. इसमें फ्रेंच बीन का नाम सबसे ऊपर आता है. बाजार में सालभर इसकी मांग बनी रहती है. जिससे इसकी खेती करने वाले किसान बहुत ही कम समय में लाखों का नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं.

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फ्रेंच बीन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह फसल बहुत कम समय में तैयार हो जाती है. बुवाई के करीब 50 से 60 दिनों के भीतर ही इसकी फलियों की पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी कम लागत में किसी ऐसी फसल की तलाश में हैं जो तुरंत रिटर्न दे. तो यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
फ्रेंच बीन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह फसल बहुत कम समय में तैयार हो जाती है. बुवाई के करीब 50 से 60 दिनों के भीतर ही इसकी फलियों की पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी कम लागत में किसी ऐसी फसल की तलाश में हैं जो तुरंत रिटर्न दे. तो यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
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फ्रेंच बीन की बेहतर पैदावार के लिए सही मौसम और सही मिट्टी का चुनाव सबसे जरूरी होता है. वैसे तो इसकी खेती खरीफ. रबी और जायद यानी तीनों ही सीजन में आसानी से की जा सकती है. इसके लिए पानी न जमने वाली बलुई दोमट या मटियारी दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन मानी जाती है. जिसमें गोबर की खाद मिक्स हो.
फ्रेंच बीन की बेहतर पैदावार के लिए सही मौसम और सही मिट्टी का चुनाव सबसे जरूरी होता है. वैसे तो इसकी खेती खरीफ. रबी और जायद यानी तीनों ही सीजन में आसानी से की जा सकती है. इसके लिए पानी न जमने वाली बलुई दोमट या मटियारी दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन मानी जाती है. जिसमें गोबर की खाद मिक्स हो.
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बुवाई से पहले खेत की दो से तीन बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए. इसके बाद खेत में उचित दूरी पर क्यारियां या मेड़ तैयार की जाती हैं. लाइनों में बुवाई करने से पौधों को फैलने के लिए सही जगह मिलती है. और बाद में निराई-गुड़ाई करने या फलियां तोड़ने में काफी आसानी होती है.
बुवाई से पहले खेत की दो से तीन बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए. इसके बाद खेत में उचित दूरी पर क्यारियां या मेड़ तैयार की जाती हैं. लाइनों में बुवाई करने से पौधों को फैलने के लिए सही जगह मिलती है. और बाद में निराई-गुड़ाई करने या फलियां तोड़ने में काफी आसानी होती है.
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बीज चुनते समय उन्नत और हाइब्रिड किस्मों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए. बुवाई से पहले बीजों को किसी अच्छे फंगीसाइड से उपचारित जरूर कर लें ताकि शुरुआत में पौधों में कोई बीमारी न लगे. पौधों के बीच करीब 10 से 15 सेंटीमीटर और लाइनों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखना सबसे बेस्ट रहता है.
बीज चुनते समय उन्नत और हाइब्रिड किस्मों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए. बुवाई से पहले बीजों को किसी अच्छे फंगीसाइड से उपचारित जरूर कर लें ताकि शुरुआत में पौधों में कोई बीमारी न लगे. पौधों के बीच करीब 10 से 15 सेंटीमीटर और लाइनों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखना सबसे बेस्ट रहता है.
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फ्रेंच बीन की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. लेकिन मिट्टी में हल्की नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए. समय-समय पर खेत की निराई-गुड़ाई करके खरपतवार को बाहर निकालते रहें. अगर पौधों के पास मिट्टी कम लगे तो जड़ों पर थोड़ी मिट्टी चढ़ा दें जिससे तेज हवाओं में पौधे गिरते नहीं हैं.
फ्रेंच बीन की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. लेकिन मिट्टी में हल्की नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए. समय-समय पर खेत की निराई-गुड़ाई करके खरपतवार को बाहर निकालते रहें. अगर पौधों के पास मिट्टी कम लगे तो जड़ों पर थोड़ी मिट्टी चढ़ा दें जिससे तेज हवाओं में पौधे गिरते नहीं हैं.
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मार्केट में फ्रेंच बीन के दाम हमेशा अच्छे मिलते हैं क्योंकि होटलों और घरों में इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है. एक एकड़ खेत से किसान आसानी से कई क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं. लोकल मंडियों के साथ-साथ बड़े शहरों की मंडियों में इसे बेचकर आप लाखों रुपये का शानदार मुनाफा कमा सकते हैं.
मार्केट में फ्रेंच बीन के दाम हमेशा अच्छे मिलते हैं क्योंकि होटलों और घरों में इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है. एक एकड़ खेत से किसान आसानी से कई क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं. लोकल मंडियों के साथ-साथ बड़े शहरों की मंडियों में इसे बेचकर आप लाखों रुपये का शानदार मुनाफा कमा सकते हैं.
Published at : 07 Jul 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News

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