अपने खेत में कैसे उगा सकते हैं फ्रेंच बीन? लाखों रुपये की होगी कमाई

फ्रेंच बीन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह फसल बहुत कम समय में तैयार हो जाती है. बुवाई के करीब 50 से 60 दिनों के भीतर ही इसकी फलियों की पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी कम लागत में किसी ऐसी फसल की तलाश में हैं जो तुरंत रिटर्न दे. तो यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.