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Gardening Tools: गार्डनिंग शुरू करने से पहले खरीद लें ये 7 जरूरी टूल्स, पौधों की देखभाल होगी आसान
सिर्फ पौधे खरीद लेने से गार्डनिंग आसान नहीं होती है. अगर आपके पास सही गार्डनिंग टूल्स नहीं है तो पौधे लगाना उनकी छंटाई करना, मिट्टी तैयार करना और रोजाना देखभाल करना मुश्किल हो सकता है.
Gardening Tools: आजकल लोगों को गार्डनिंग का शौक काफी बढ़ रहा है. कोई घर की छत तो कोई घर की बालकनी में रंग-बिरंगे फूल और पौधे लगा रहे हैं, तो कोई ताजी सब्जियां लगाकर किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं. हालांकि सिर्फ पौधे खरीद लेने से गार्डनिंग आसान नहीं होती है. अगर आपके पास सही गार्डनिंग टूल्स नहीं है तो पौधे लगाना उनकी छंटाई करना, मिट्टी तैयार करना और रोजाना देखभाल करना मुश्किल हो सकता है. अच्छी बात यह है कि आजकल मार्केट में कई ऐसे खेती से जुड़े उपकरण उपलब्ध हैं, जो आपकी गार्डनिंग को आसान बनाने के साथ-साथ पौधों की देखभाल में भी मदद करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे ही 7 गार्डनिंग टूल्स बताते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 05:05 AM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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