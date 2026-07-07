वहीं पौधों के अच्छे बढ़वार के लिए समय-समय पर सूखी टहनियों और मुरझाए फूलों की छंटाई जरूरी होती है. इसके लिए गार्डन प्रूनर सबसे उपयोगी टूल है. इसकी मदद से सुखी शाखाएं काटने, फूलों में कटाई करने, सब्जियां तोड़ने और झाड़ियां को आकार देने का काम आसानी से किया जा सकता है. तेज धार वाले प्रूनर पौधों पर साफ कट लगाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है.