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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरGardening Tools: गार्डनिंग शुरू करने से पहले खरीद लें ये 7 जरूरी टूल्स, पौधों की देखभाल होगी आसान

Gardening Tools: गार्डनिंग शुरू करने से पहले खरीद लें ये 7 जरूरी टूल्स, पौधों की देखभाल होगी आसान

सिर्फ पौधे खरीद लेने से गार्डनिंग आसान नहीं होती है. अगर आपके पास सही गार्डनिंग टूल्स नहीं है तो पौधे लगाना उनकी छंटाई करना, मिट्टी तैयार करना और रोजाना देखभाल करना मुश्किल हो सकता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Jul 2026 05:05 AM (IST)
सिर्फ पौधे खरीद लेने से गार्डनिंग आसान नहीं होती है. अगर आपके पास सही गार्डनिंग टूल्स नहीं है तो पौधे लगाना उनकी छंटाई करना, मिट्टी तैयार करना और रोजाना देखभाल करना मुश्किल हो सकता है.

Gardening Tools: आजकल लोगों को गार्डनिंग का शौक काफी बढ़ रहा है. कोई घर की छत तो कोई घर की बालकनी में रंग-बिरंगे फूल और पौधे लगा रहे हैं, तो कोई ताजी  सब्जियां लगाकर किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं. हालांकि सिर्फ पौधे खरीद लेने से गार्डनिंग आसान नहीं होती है. अगर आपके पास सही गार्डनिंग टूल्स नहीं है तो पौधे लगाना उनकी छंटाई करना, मिट्टी तैयार करना और रोजाना देखभाल करना मुश्किल हो सकता है. अच्छी बात यह है कि आजकल मार्केट में कई ऐसे खेती से जुड़े उपकरण उपलब्ध हैं, जो आपकी गार्डनिंग को आसान बनाने के साथ-साथ पौधों की देखभाल में भी मदद करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे ही 7 गार्डनिंग टूल्स बताते हैं.

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वहीं पौधों की सही सिंचाई उनके हेल्दी विकास के लिए सबसे जरूरी है. अगर आपके पास कम पौधे हैं तो वाटरिंग कैन सबसे अच्छा ऑप्शन है. वहीं बड़े गार्डन या लोन के लिए गार्डन होज ज्यादा सुविधाजनक होता है. वाटरिंग कैन खरीदते समय ऐसे मॉडल आप सुन सकते हैं, जिसमें पानी धीरे-धीरे और समान रूप से निकलता हो, ताकि मिट्टी और पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे.
वहीं पौधों की सही सिंचाई उनके हेल्दी विकास के लिए सबसे जरूरी है. अगर आपके पास कम पौधे हैं तो वाटरिंग कैन सबसे अच्छा ऑप्शन है. वहीं बड़े गार्डन या लोन के लिए गार्डन होज ज्यादा सुविधाजनक होता है. वाटरिंग कैन खरीदते समय ऐसे मॉडल आप सुन सकते हैं, जिसमें पानी धीरे-धीरे और समान रूप से निकलता हो, ताकि मिट्टी और पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे.
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वहीं पौधों के अच्छे बढ़वार के लिए समय-समय पर सूखी टहनियों और मुरझाए फूलों की छंटाई जरूरी होती है. इसके लिए गार्डन प्रूनर सबसे उपयोगी टूल है. इसकी मदद से सुखी शाखाएं काटने, फूलों में कटाई करने, सब्जियां तोड़ने और झाड़ियां को आकार देने का काम आसानी से किया जा सकता है. तेज धार वाले प्रूनर पौधों पर साफ कट लगाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है.
वहीं पौधों के अच्छे बढ़वार के लिए समय-समय पर सूखी टहनियों और मुरझाए फूलों की छंटाई जरूरी होती है. इसके लिए गार्डन प्रूनर सबसे उपयोगी टूल है. इसकी मदद से सुखी शाखाएं काटने, फूलों में कटाई करने, सब्जियां तोड़ने और झाड़ियां को आकार देने का काम आसानी से किया जा सकता है. तेज धार वाले प्रूनर पौधों पर साफ कट लगाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है.
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गार्डनिंग के लिए हैंड ट्रॉवेल सबसे जरूरी उपकरणों में से एक माना जाता है. इसकी मदद से छोटे गड्ढे खोदना, पौधे की रोपाई करना, बल्ब लगाना और खरपतवार निकालना आसान हो जाता है. इसे खरीदते समय स्टेनलेस स्टील ब्लेड और मजबूत पकड़ वाले हैंडल वाला ट्रैवल चुनना सबसे बेहतर रहता है. क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है और इस्तेमाल में भी आरामदायक रहता है.
गार्डनिंग के लिए हैंड ट्रॉवेल सबसे जरूरी उपकरणों में से एक माना जाता है. इसकी मदद से छोटे गड्ढे खोदना, पौधे की रोपाई करना, बल्ब लगाना और खरपतवार निकालना आसान हो जाता है. इसे खरीदते समय स्टेनलेस स्टील ब्लेड और मजबूत पकड़ वाले हैंडल वाला ट्रैवल चुनना सबसे बेहतर रहता है. क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है और इस्तेमाल में भी आरामदायक रहता है.
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गार्डनिंग के दौरान हाथों का सुरक्षित रहना भी जरूरी है. कांटेदार पौधे, मिट्टी और गार्डनिंग टूल्स हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में अच्छी क्वालिटी वाले गार्डनिंग ग्लव्स हाथों को काटने, छीलने, गंदगी और कीड़ों के कांटेक्ट से बचते हैं. ऐसे ग्लव्स आप चुन सकते हैं, जो हल्के सांस लेने योग्य पानी के प्रति प्रतिरोधी और हाथों में अच्छी तरह फिट होने वाले हो.
गार्डनिंग के दौरान हाथों का सुरक्षित रहना भी जरूरी है. कांटेदार पौधे, मिट्टी और गार्डनिंग टूल्स हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में अच्छी क्वालिटी वाले गार्डनिंग ग्लव्स हाथों को काटने, छीलने, गंदगी और कीड़ों के कांटेक्ट से बचते हैं. ऐसे ग्लव्स आप चुन सकते हैं, जो हल्के सांस लेने योग्य पानी के प्रति प्रतिरोधी और हाथों में अच्छी तरह फिट होने वाले हो.
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मिट्टी को ढीला करने, पलटने और खाद या कंपोस्ट मिलाने के लिए गार्डन फोर्क सबसे ज्यादा उपयोगी होता है. यह खासकर सख्त, पथरीली या चिकनी मिट्टी में काम करना आसान बनाता है. मजबूत स्टील के दांत वाला गार्डन फोर्क लंबे समय तक टिकता है और मिट्टी तैयार करने में कम मेहनत लगती है.
मिट्टी को ढीला करने, पलटने और खाद या कंपोस्ट मिलाने के लिए गार्डन फोर्क सबसे ज्यादा उपयोगी होता है. यह खासकर सख्त, पथरीली या चिकनी मिट्टी में काम करना आसान बनाता है. मजबूत स्टील के दांत वाला गार्डन फोर्क लंबे समय तक टिकता है और मिट्टी तैयार करने में कम मेहनत लगती है.
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गार्डन को साफ सुथरा रखने के लिए गार्डन रेक बहुत जरूरी टूल है. इसकी मदद से सूखे पत्ते इकट्ठा करना, मिट्टी समतल करना, मल्च फैलाना और पौधे लगाने से पहले कचरा हटाना आसान हो जाता है. हल्के वजन और मजबूत धातु या प्लास्टिक के दांत वाला रेक होम गार्डनिंग के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
गार्डन को साफ सुथरा रखने के लिए गार्डन रेक बहुत जरूरी टूल है. इसकी मदद से सूखे पत्ते इकट्ठा करना, मिट्टी समतल करना, मल्च फैलाना और पौधे लगाने से पहले कचरा हटाना आसान हो जाता है. हल्के वजन और मजबूत धातु या प्लास्टिक के दांत वाला रेक होम गार्डनिंग के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
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इसके अलावा स्पेड एक ऐसा डिवाइस है, जो पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदने, घास हटाने, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और गार्डन की किनारी बनाने के जैसे कामों में इस्तेमाल होता है. मजबूत स्टेनलेस स्टील ब्लेड और आरामदायक हैंडल वाले स्पेड लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है और गार्डनिंग के कई काम आसान कर देता है.
इसके अलावा स्पेड एक ऐसा डिवाइस है, जो पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदने, घास हटाने, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और गार्डन की किनारी बनाने के जैसे कामों में इस्तेमाल होता है. मजबूत स्टेनलेस स्टील ब्लेड और आरामदायक हैंडल वाले स्पेड लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है और गार्डनिंग के कई काम आसान कर देता है.
Published at : 07 Jul 2026 05:05 AM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Home Gardening Gardening Tools Garden Tools Hand Trowel

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