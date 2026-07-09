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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमानसून की देरी से इन फसलों में किसानों को हुआ घाटा, चाय पर भी पड़ा बुरा असर

मानसून की देरी से इन फसलों में किसानों को हुआ घाटा, चाय पर भी पड़ा बुरा असर

Monsoon Delay Caused Loss: मानसून के लेट होने से धान, मक्का और कपास जैसी खरीफ फसलों की बुवाई अटक गई है. वहीं असम-दार्जिलिंग में सूखे से चाय का प्रोडक्शन गिरने से कीमतें बढ़ने के आसार हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 09 Jul 2026 10:51 AM (IST)
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Farming News: खेती में बारिश का बहुत बड़ा योगदान होता है.  हर साल बारिश का मौसम किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है. लेकिन इस बार मानसून की सुस्त चाल ने कई राज्यों में खेती का पूरा गणित बिगाड़ दिया. समय पर बारिश नहीं होने से खेतों में नमी की कमी बनी रही और बुवाई का काम भी प्रभावित हुआ. जिन किसानों ने पहले ही बीज डाल दिए थे उन्हें दोबारा बुवाई की चिंता सताने लगी.

जबकि कई इलाकों में किसान बारिश का इंतजार करते रहे. मानसून में हो रही इस देरी का असर चाय बागानों में देखने को मिल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में सही बारिश नहीं हुई तो कई फसलों की क्वालिटी और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं. जान लीजिए किन फसलों पर पड़ा इसका बुरा असर.

धान, सोयाबीन और मक्का की खेती प्रभावित

मानसून में हुई देरी का सबसे ज्यादा असर खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों पर देखने को मिला है. धान की रोपाई कई इलाकों में तय समय से पीछे चल रही है. क्योंकि खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया. तो इसके अलावा सोयाबीन और मक्का की फसल भी इससे प्रभावित हुई है. कई किसानों को दोबारा बुवाई की तैयारी करनी पड़ रही है. जिससे बीज, मजदूरी और सिंचाई का खर्च बढ़ गया है. 

जिन इलाकों में सिंचाई के ज्यादा साधन नहीं हैं वहां मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं. फिलहाल मौसम को देखते हुए किसानों को फसलों पर खास ध्यान देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करना चाहिए. 

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चाय बागानों पर असर

मानसून की देरी का असर चाय बगानों पर भी देखने को मिल रहा है. चाय की नई पत्तियों की अच्छी बढ़त के लिए सही बारिश और सही तापमान जरूरी होता है. लेकिन इस बार मौसम का माहौल बिगड़ने से पौधों की बढ़वार धीमी पड़ गई. कई चाय उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन घट रहा है. वहीं पत्तियों की क्वालिटी पर भी असर देखने को मिल रहा है. 

उत्पादन कम होने पर बाजार में चाय की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है. अगर जल्द ठीक-ठीक बारिश नहीं हुई तो आने वाले हफ्तों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं. फिलहाल किसान और चाय बागान संचालक दोनों की नजर मौसम पर टिकी हुई है. क्योंकि अच्छी बारिश ही नुकसान को कम करने और फसलों के साथ चाय उत्पादन को संभालने में सबसे बड़ी रोल अदा कर सकते है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Monsoon Farming Tips Monsoon Delayed Farming News
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