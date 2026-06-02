गन्ने से कैसे तैयार किया जाता है एथेनॉल, क्या इसे खेत में भी कर सकते हैं प्रोसेस?

गन्ने से एथेनॉल बनाने का प्रोसेस काफी दिलचस्प है और यह चीनी मिलों या डिस्टिलरी में बड़े पैमाने पर होता है. सबसे पहले खेतों से गन्ना काटकर मिलों में लाया जाता है, जहां मशीनों के जरिए इसका रस निकाला जाता है. इस गन्ने के रस को भारी मात्रा में इकट्ठा करके बड़े-बड़े कंटेनर्स या टैंक्स में स्टोर किया जाता है जिससे आगे का प्रोसेस शुरू हो सके.