हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगन्ने से कैसे तैयार किया जाता है एथेनॉल, क्या इसे खेत में भी कर सकते हैं प्रोसेस?

गन्ने से कैसे तैयार किया जाता है एथेनॉल, क्या इसे खेत में भी कर सकते हैं प्रोसेस?

Ethanol From Sugarcane: देश में इन दिनों पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. इस बीच एथेनॉल की खूब चर्चा हो रही है. जान लें कैसे गन्ने के जूस से बनता है एथेनॉल.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 02 Jun 2026 04:07 PM (IST)
Ethanol From Sugarcane: देश में इन दिनों पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. इस बीच एथेनॉल की खूब चर्चा हो रही है. जान लें कैसे गन्ने के जूस से बनता है एथेनॉल.

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आजकल एथेनॉल का नाम हर तरफ गूंज रहा है. यह एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे गन्ने के रस से तैयार किया जाता है. जब सरकार पेट्रोल में इसे मिक्स करने की बात करती है, तो इसका सीधा फायदा हमारे देश के गन्ना किसानों को मिलता है. क्योंकि इससे उनकी आमदनी बढ़ने का एक नया रास्ता खुल जाता है.

1/6
गन्ने से एथेनॉल बनाने का प्रोसेस काफी दिलचस्प है और यह चीनी मिलों या डिस्टिलरी में बड़े पैमाने पर होता है. सबसे पहले खेतों से गन्ना काटकर मिलों में लाया जाता है, जहां मशीनों के जरिए इसका रस निकाला जाता है. इस गन्ने के रस को भारी मात्रा में इकट्ठा करके बड़े-बड़े कंटेनर्स या टैंक्स में स्टोर किया जाता है जिससे आगे का प्रोसेस शुरू हो सके.
गन्ने से एथेनॉल बनाने का प्रोसेस काफी दिलचस्प है और यह चीनी मिलों या डिस्टिलरी में बड़े पैमाने पर होता है. सबसे पहले खेतों से गन्ना काटकर मिलों में लाया जाता है, जहां मशीनों के जरिए इसका रस निकाला जाता है. इस गन्ने के रस को भारी मात्रा में इकट्ठा करके बड़े-बड़े कंटेनर्स या टैंक्स में स्टोर किया जाता है जिससे आगे का प्रोसेस शुरू हो सके.
2/6
रस निकालने के बाद सबसे मुख्य स्टेप होता है फर्मेंटेशन. जिसे हिंदी में किण्वन भी कहते हैं. इस प्रोसेस में गन्ने के रस में खास तरह का यीस्ट या बैक्टीरिया मिलाया जाता है. यह यीस्ट रस में मौजूद नेचुरल शुगर को धीरे-धीरे अल्कोहल में बदलना शुरू कर देता है. इस पूरे केमिकल रिएक्शन में कुछ समय लगता है जिससे एक कच्चा अल्कोहल लिक्विड तैयार होता है.
रस निकालने के बाद सबसे मुख्य स्टेप होता है फर्मेंटेशन. जिसे हिंदी में किण्वन भी कहते हैं. इस प्रोसेस में गन्ने के रस में खास तरह का यीस्ट या बैक्टीरिया मिलाया जाता है. यह यीस्ट रस में मौजूद नेचुरल शुगर को धीरे-धीरे अल्कोहल में बदलना शुरू कर देता है. इस पूरे केमिकल रिएक्शन में कुछ समय लगता है जिससे एक कच्चा अल्कोहल लिक्विड तैयार होता है.
Published at : 02 Jun 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fuel Ethanol Sugarcane Farming

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
क्लेम पास होने के बाद भी खाते में नहीं आया फसल बीमा योजना का पैसा? घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेटस
क्लेम पास होने के बाद भी खाते में नहीं आया फसल बीमा योजना का पैसा? घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेटस
एग्रीकल्चर
कितने बीघा खेत के मालिक हैं IPL 2026 के स्टार वैभव सूर्यवंशी, जानें किन फसलों की वह करते हैं खेती?
कितने बीघा खेत के मालिक हैं IPL 2026 के स्टार वैभव सूर्यवंशी, जानें किन फसलों की वह करते हैं खेती?
एग्रीकल्चर
800 रुपये में बिकता है इस पक्षी का अंडा, मछली के साथ शुरू कर सकते हैं पालन
800 रुपये में बिकता है इस पक्षी का अंडा, मछली के साथ शुरू कर सकते हैं पालन
एग्रीकल्चर
अपने खेत में लगाएं विदेशी फल लोंगन, मिट्टी उगलने लगेगी सोना
अपने खेत में लगाएं विदेशी फल लोंगन, मिट्टी उगलने लगेगी सोना
Advertisement

वीडियोज

Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
इमरातें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
इमरातें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
क्रिकेट
IPL 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल
IPL 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल
इंडिया
'50 विधायकों ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', TMC में टूट पर रिजू दत्ता का बड़ा दावा
'TMC के 50 MLA ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', रिजू दत्ता का बड़ा दावा
बॉलीवुड
माथे पर चंदन का टीका और नंगे पांव, RCB की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन
आरसीबी की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन
विश्व
Explained: बुढ़ापे पर कंट्रोल और सुअर के अंदर इंसानी अंगों की खेती! जवानी और ताकत के लिए पुतिन का नया प्रोजेक्ट क्या है?
बुढ़ापे पर काबू और सुअर के अंदर इंसानी अंग! जवानी और ताकत के लिए पुतिन का नया प्रोजेक्ट क्या?
इंडिया
वेदांता ग्रुप पर ईडी का कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी
वेदांता ग्रुप पर ईडी का कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget