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गन्ने से कैसे तैयार किया जाता है एथेनॉल, क्या इसे खेत में भी कर सकते हैं प्रोसेस?
Ethanol From Sugarcane: देश में इन दिनों पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. इस बीच एथेनॉल की खूब चर्चा हो रही है. जान लें कैसे गन्ने के जूस से बनता है एथेनॉल.
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आजकल एथेनॉल का नाम हर तरफ गूंज रहा है. यह एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे गन्ने के रस से तैयार किया जाता है. जब सरकार पेट्रोल में इसे मिक्स करने की बात करती है, तो इसका सीधा फायदा हमारे देश के गन्ना किसानों को मिलता है. क्योंकि इससे उनकी आमदनी बढ़ने का एक नया रास्ता खुल जाता है.
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Published at : 02 Jun 2026 04:07 PM (IST)
Tags :Agriculture Fuel Ethanol Sugarcane Farming
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डॉ. अरुणाभा घोष
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