फार्म हाउस में ऐसे उगाएं 'चौसा' मैंगो, मार्केट में खूब होती है डिमांड

अगर आपके पास एक खाली फार्म हाउस है और आप उससे तगड़ी कमाई करने की सोच रहे हैं, तो चौसा आम उगाना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आजकल लोग अपने फार्म हाउस का कमर्शियल यूज करके बंपर प्रॉफिट कमा रहे हैं. चौसा आम का पेड़ एक बार सेट हो जाए तो सालों साल आपको बिना किसी टेंशन के बेहतरीन रिटर्न देता रहता है.