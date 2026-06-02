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फार्म हाउस में ऐसे उगाएं 'चौसा' मैंगो, मार्केट में खूब होती है डिमांड
Chausa Mango Farming Tips: गर्मियों में चौसा आम की मार्केट में जबरदस्त डिमांड रहती है. अगर आप अपने फार्म हाउस का सही इस्तेमाल कर कम मेहनत में तगड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो इसकी बागवानी बेस्ट है.
गर्मियों का सीजन आते ही हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम होता है और वो है आम. वैसे तो आम की ढेरों वैरायटी मार्केट में मौजूद हैं. लेकिन चौसा आम की बात ही बिल्कुल अलग है. अपनी लाजवाब मिठास और बेहतरीन खुशबू के कारण लोग इसके दीवाने रहते हैं और मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा सातवें आसमान पर बनी रहती है.
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Published at : 02 Jun 2026 11:57 AM (IST)
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