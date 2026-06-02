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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरफार्म हाउस में ऐसे उगाएं 'चौसा' मैंगो, मार्केट में खूब होती है डिमांड

फार्म हाउस में ऐसे उगाएं 'चौसा' मैंगो, मार्केट में खूब होती है डिमांड

Chausa Mango Farming Tips: गर्मियों में चौसा आम की मार्केट में जबरदस्त डिमांड रहती है. अगर आप अपने फार्म हाउस का सही इस्तेमाल कर कम मेहनत में तगड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो इसकी बागवानी बेस्ट है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 02 Jun 2026 11:57 AM (IST)
Chausa Mango Farming Tips: गर्मियों में चौसा आम की मार्केट में जबरदस्त डिमांड रहती है. अगर आप अपने फार्म हाउस का सही इस्तेमाल कर कम मेहनत में तगड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो इसकी बागवानी बेस्ट है.

गर्मियों का सीजन आते ही हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम होता है और वो है आम. वैसे तो आम की ढेरों वैरायटी मार्केट में मौजूद हैं. लेकिन चौसा आम की बात ही बिल्कुल अलग है. अपनी लाजवाब मिठास और बेहतरीन खुशबू के कारण लोग इसके दीवाने रहते हैं और मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा सातवें आसमान पर बनी रहती है.

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अगर आपके पास एक खाली फार्म हाउस है और आप उससे तगड़ी कमाई करने की सोच रहे हैं, तो चौसा आम उगाना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आजकल लोग अपने फार्म हाउस का कमर्शियल यूज करके बंपर प्रॉफिट कमा रहे हैं. चौसा आम का पेड़ एक बार सेट हो जाए तो सालों साल आपको बिना किसी टेंशन के बेहतरीन रिटर्न देता रहता है.
अगर आपके पास एक खाली फार्म हाउस है और आप उससे तगड़ी कमाई करने की सोच रहे हैं, तो चौसा आम उगाना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आजकल लोग अपने फार्म हाउस का कमर्शियल यूज करके बंपर प्रॉफिट कमा रहे हैं. चौसा आम का पेड़ एक बार सेट हो जाए तो सालों साल आपको बिना किसी टेंशन के बेहतरीन रिटर्न देता रहता है.
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चौसा आम की बागवानी शुरू करने के लिए सबसे पहला और जरूरी स्टेप है सही मिट्टी और मौसम का चुनाव करना. इस आम के पौधों के लिए अच्छी धूप और ऐसी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है जहां पानी जमा न हो. जलभराव से पौधे खराब हो सकते हैं इसलिए खेत या फार्म हाउस में जल निकासी का तगड़ा इंतजाम होना बेहद जरूरी है.
चौसा आम की बागवानी शुरू करने के लिए सबसे पहला और जरूरी स्टेप है सही मिट्टी और मौसम का चुनाव करना. इस आम के पौधों के लिए अच्छी धूप और ऐसी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है जहां पानी जमा न हो. जलभराव से पौधे खराब हो सकते हैं इसलिए खेत या फार्म हाउस में जल निकासी का तगड़ा इंतजाम होना बेहद जरूरी है.
Published at : 02 Jun 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Mango Farming Farming News

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