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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबेकार पड़ी बंजर जमीन भी बना देगी अमीर, बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है इसका गोंद

बेकार पड़ी बंजर जमीन भी बना देगी अमीर, बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है इसका गोंद

Guggul Farming Tips: कम पानी और बंजर जमीन पर गुग्गुल जैसे औषधीय पौधे की खेती किसानों को अमीर बना सकती है. आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इसका गोंद बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 30 May 2026 05:04 PM (IST)
Guggul Farming Tips: कम पानी और बंजर जमीन पर गुग्गुल जैसे औषधीय पौधे की खेती किसानों को अमीर बना सकती है. आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इसका गोंद बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है.

अगर आपके पास ऐसी बंजर या पथरीली जमीन पड़ी है जहां पानी की भारी कमी है और कोई दूसरी फसल नहीं उगती, तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप इस बेकार जमीन पर गुग्गुल जैसे औषधीय पौधे की खेती करके इसे तगड़ी कमाई का जरिया बना सकते हैं.

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गुग्गुल के पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ही कम पानी और नाममात्र की देखभाल की जरूरत होती है. बेहद खराब मौसम और कड़कड़ाती धूप में भी यह पौधा आसानी से सरवाइव कर लेता है जिससे किसानों का फसल बर्बाद होने का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है.
गुग्गुल के पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ही कम पानी और नाममात्र की देखभाल की जरूरत होती है. बेहद खराब मौसम और कड़कड़ाती धूप में भी यह पौधा आसानी से सरवाइव कर लेता है जिससे किसानों का फसल बर्बाद होने का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है.
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गुग्गुल के पौधे से मिलने वाला गोंद और इसकी लकड़ियां मार्केट में हाथों-हाथ बिकती हैं. औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण आयुर्वेदिक दवाइयां, खुशबूदार अगरबत्ती और धूप बनाने वाली कंपनियां इसे बहुत बड़े पैमाने पर खरीदती हैं, जिसकी वजह से बाजार में इसकी डिमांड हमेशा बहुत हाई रहती है.z
गुग्गुल के पौधे से मिलने वाला गोंद और इसकी लकड़ियां मार्केट में हाथों-हाथ बिकती हैं. औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण आयुर्वेदिक दवाइयां, खुशबूदार अगरबत्ती और धूप बनाने वाली कंपनियां इसे बहुत बड़े पैमाने पर खरीदती हैं, जिसकी वजह से बाजार में इसकी डिमांड हमेशा बहुत हाई रहती है.z
Published at : 30 May 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Guggul

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