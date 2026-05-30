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बेकार पड़ी बंजर जमीन भी बना देगी अमीर, बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है इसका गोंद
Guggul Farming Tips: कम पानी और बंजर जमीन पर गुग्गुल जैसे औषधीय पौधे की खेती किसानों को अमीर बना सकती है. आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इसका गोंद बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है.
अगर आपके पास ऐसी बंजर या पथरीली जमीन पड़ी है जहां पानी की भारी कमी है और कोई दूसरी फसल नहीं उगती, तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप इस बेकार जमीन पर गुग्गुल जैसे औषधीय पौधे की खेती करके इसे तगड़ी कमाई का जरिया बना सकते हैं.
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Published at : 30 May 2026 05:04 PM (IST)
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