बेकार पड़ी बंजर जमीन भी बना देगी अमीर, बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है इसका गोंद

गुग्गुल के पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ही कम पानी और नाममात्र की देखभाल की जरूरत होती है. बेहद खराब मौसम और कड़कड़ाती धूप में भी यह पौधा आसानी से सरवाइव कर लेता है जिससे किसानों का फसल बर्बाद होने का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है.