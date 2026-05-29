कचरा समझकर न फेंकें तरबूज के छिलके, घर पर बनाएं एकदम मुफ्त की ऑर्गेनिक खाद, हर पौधा हो जाएगा हरा-भरा

तरबूज के छिलकों में पोटैशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं. ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके होम गार्डन के छोटे-बड़े पौधों की ग्रोथ को तेजी से बूस्ट करने, उनकी जड़ों को अंदर से मजबूत बनाने और पत्तियों में बेहतरीन हरापन लाने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं.