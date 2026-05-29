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कचरा समझकर न फेंकें तरबूज के छिलके, घर पर बनाएं एकदम मुफ्त की ऑर्गेनिक खाद, हर पौधा हो जाएगा हरा-भरा
Water Melon Peel Fertilizer: गर्मियों में तरबूज के छिलकों को बेकार का कचरा समझकर फेंकने के बजाय आप इनसे घर पर ही पौधों के लिए एकदम मुफ्त बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं.
गर्मियों के इस उमस भरे सीजन में हमारे घरों में तरबूज तो खूब खाया जाता है, लेकिन अक्सर हम उसके छिलकों को बेकार का कचरा समझकर सीधे डस्टबिन में फेंक देते हैं. अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अगली बार से ऐसा करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये छिलके आपके पौधों के लिए अमृत साबित हो सकते हैं.
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Published at : 29 May 2026 04:35 PM (IST)
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