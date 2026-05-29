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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकचरा समझकर न फेंकें तरबूज के छिलके, घर पर बनाएं एकदम मुफ्त की ऑर्गेनिक खाद, हर पौधा हो जाएगा हरा-भरा

कचरा समझकर न फेंकें तरबूज के छिलके, घर पर बनाएं एकदम मुफ्त की ऑर्गेनिक खाद, हर पौधा हो जाएगा हरा-भरा

Water Melon Peel Fertilizer: गर्मियों में तरबूज के छिलकों को बेकार का कचरा समझकर फेंकने के बजाय आप इनसे घर पर ही पौधों के लिए एकदम मुफ्त बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 29 May 2026 04:35 PM (IST)
Water Melon Peel Fertilizer: गर्मियों में तरबूज के छिलकों को बेकार का कचरा समझकर फेंकने के बजाय आप इनसे घर पर ही पौधों के लिए एकदम मुफ्त बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं.

गर्मियों के इस उमस भरे सीजन में हमारे घरों में तरबूज तो खूब खाया जाता है, लेकिन अक्सर हम उसके छिलकों को बेकार का कचरा समझकर सीधे डस्टबिन में फेंक देते हैं. अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अगली बार से ऐसा करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये छिलके आपके पौधों के लिए अमृत साबित हो सकते हैं.

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तरबूज के छिलकों में पोटैशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं. ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके होम गार्डन के छोटे-बड़े पौधों की ग्रोथ को तेजी से बूस्ट करने, उनकी जड़ों को अंदर से मजबूत बनाने और पत्तियों में बेहतरीन हरापन लाने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं.
तरबूज के छिलकों में पोटैशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं. ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके होम गार्डन के छोटे-बड़े पौधों की ग्रोथ को तेजी से बूस्ट करने, उनकी जड़ों को अंदर से मजबूत बनाने और पत्तियों में बेहतरीन हरापन लाने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं.
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इन छिलकों से अपने घर पर ही एकदम मुफ्त की हाई-क्वालिटी ऑर्गेनिक खाद या फर्टिलाइजर बनाना बहुत ही आसान काम है. इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगी केमिकल वाली दवा या एक्स्ट्रा सामान खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने किचन वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारकर इसे आसानी से चुटकियों में तैयार कर सकते हैं.
इन छिलकों से अपने घर पर ही एकदम मुफ्त की हाई-क्वालिटी ऑर्गेनिक खाद या फर्टिलाइजर बनाना बहुत ही आसान काम है. इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगी केमिकल वाली दवा या एक्स्ट्रा सामान खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने किचन वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारकर इसे आसानी से चुटकियों में तैयार कर सकते हैं.
Published at : 29 May 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Watermelon Fertilizer Farming Tips

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