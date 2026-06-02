आरसीबी की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमाथे पर चंदन का टीका और नंगे पांव, RCB की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन

माथे पर चंदन का टीका और नंगे पांव, RCB की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन

Anushka Sharma and Virat Kohli: आईपीएल 2026 जीतने के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मंगलवार को वृंदावन पहुंचे. इस जोड़े ने संत प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया.

By : निशा शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 03:51 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली ने रविवार को आईपीएल 2026 में आरसीबी की जीत का जमकर जश्न मनाया. विराट कोहली की टीम आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है. वहीं आईपीएल के चैंपियन बनने के बाद ये जोड़ा भक्ति में रमा हुआ नजर आया. दरअसल कपल मंगलवार, 2 जून को वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे थे. इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

अनुष्का-विराट ने किए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन
बता दे कि वायरल हो रही वीडियो में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन में राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के साथ कुछ समय बिताया और फिर आश्रम से रवाना हो गए. ऑनलाइन वायरल हो रही कई तस्वीरों में दोनों को मुलाकात के बाद आश्रम से निकलते हुए देखते जा सकता है. 


माथे पर चंदन का टीका और नंगे पांव, RCB की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन

इस दौरान कपल सादगी भरे अंदाज में नजर आया. अनुष्का जहां पिंक कलर के कॉटन सलवार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, वहीं विराट ने ब्राउन कलर की पैंट और शर्ट पहने हुए नजर आए. इस दौरान दोनो के माथे पर चंदन का तिलक भी लगा हुआ नजर आए. कपल के चेहरे पर काफी सुकून दिख रहा था.

 

 
 
 
 
 
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अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का एयरपोर्ट वीडियो वायरल हुआ
आश्रम की तस्वीरों के अलावा, विराट और अनुष्का के आगरा एयरपोर्ट पहुंचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. वीडियो में दोनों को एयरपोर्ट से बाहर निकलते और वृंदावन जाने से पहले अपनी गाड़ी की ओर जाते हुए देखा जा सकता है.

 

 
 
 
 
 
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अक्सर वृंदावन आते रहते हैं विराट-अनुष्का
यह पहली बार नहीं है अनुष्का और विराट प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आए थे. पिछले कई सालों से  विराट और अनुष्का आशीर्वाद लेने और आध्यात्मिक चिंतन में समय बिताने के लिए अक्सर वृंदावन की यात्रा करते रहे हैं, दोनों ने कई बार अपनी पर्सनल लाइफ में स्प्रिचुअलिटी के बारे में बात की है और कई मौकों पर उन्हें एक साथ धार्मिक सभाओं और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते देखा गया है. अपने बिजी करियर के बावजूद, दोनों ने लगातार ऐसी यात्राओं के लिए समय निकाला है, जो आस्था और आंतरिक शांति के प्रति उनके लगाव को दिखाता है.

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Published at : 02 Jun 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma VIRAT KOHLI Premanand Ji Maharaj IPL 2026
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