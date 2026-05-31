बांस की खेती है किसानों के लिए ATM, एक बार लगाएं और 100 साल तक होती रहेगी कमाई

इस खेती की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको रोज-रोज खेतों के चक्कर काटने और भारी-भरकम लेबर कॉस्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है. बांस असल में घास प्रजाति का पौधा है जो बहुत तेजी से बढ़ता है. इसे बहुत ही कम पानी, मामूली खाद और बिना किसी एक्स्ट्रा कीटनाशक या देखरेख के आसानी से उगाया जा सकता है.