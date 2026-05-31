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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबांस की खेती है किसानों के लिए ATM, एक बार लगाएं और 100 साल तक होती रहेगी कमाई

बांस की खेती है किसानों के लिए ATM, एक बार लगाएं और 100 साल तक होती रहेगी कमाई

Bamboo Cultivation Tips: बांस की खेती किसानों के लिए एक परमानेंट रेगुलर इनकम का बेहतरीन जरिया है. सरकारी सब्सिडी के सपोर्ट और थोड़ी देखरेख में तैयार होने वाली यह फसल सालों-साल मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 31 May 2026 03:08 PM (IST)
Bamboo Cultivation Tips: बांस की खेती किसानों के लिए एक परमानेंट रेगुलर इनकम का बेहतरीन जरिया है. सरकारी सब्सिडी के सपोर्ट और थोड़ी देखरेख में तैयार होने वाली यह फसल सालों-साल मुनाफा देती है.

खेती-किसानी के बदलते दौर में अब पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ नया करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में बांस की खेती हमारे देश के किसानों के लिए एक जैकपॉट साबित हो रही है. इस सदाबहार फसल को एक बार अपने खेत में लगाने के बाद आप पीढ़ियों तक यानी सालों-साल बिना किसी झंझट के मोटी कमाई कर सकते हैं.

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बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को भारी-भरकम आर्थिक मदद दे रही है. इस स्कीम के तहत बांस का प्लांटेशन करने पर किसानों को लागत का पूरे 50 परसेंट तक की सब्सिडी का फायदा मिलता है. सरकार द्वारा मिलने वाली यह फाइनेंशियल हेल्प सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.
बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को भारी-भरकम आर्थिक मदद दे रही है. इस स्कीम के तहत बांस का प्लांटेशन करने पर किसानों को लागत का पूरे 50 परसेंट तक की सब्सिडी का फायदा मिलता है. सरकार द्वारा मिलने वाली यह फाइनेंशियल हेल्प सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.
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इस खेती की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको रोज-रोज खेतों के चक्कर काटने और भारी-भरकम लेबर कॉस्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है. बांस असल में घास प्रजाति का पौधा है जो बहुत तेजी से बढ़ता है. इसे बहुत ही कम पानी, मामूली खाद और बिना किसी एक्स्ट्रा कीटनाशक या देखरेख के आसानी से उगाया जा सकता है.
इस खेती की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको रोज-रोज खेतों के चक्कर काटने और भारी-भरकम लेबर कॉस्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है. बांस असल में घास प्रजाति का पौधा है जो बहुत तेजी से बढ़ता है. इसे बहुत ही कम पानी, मामूली खाद और बिना किसी एक्स्ट्रा कीटनाशक या देखरेख के आसानी से उगाया जा सकता है.
Published at : 31 May 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Bamboo Farming Tips Farming News

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