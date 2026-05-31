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बांस की खेती है किसानों के लिए ATM, एक बार लगाएं और 100 साल तक होती रहेगी कमाई
Bamboo Cultivation Tips: बांस की खेती किसानों के लिए एक परमानेंट रेगुलर इनकम का बेहतरीन जरिया है. सरकारी सब्सिडी के सपोर्ट और थोड़ी देखरेख में तैयार होने वाली यह फसल सालों-साल मुनाफा देती है.
खेती-किसानी के बदलते दौर में अब पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ नया करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में बांस की खेती हमारे देश के किसानों के लिए एक जैकपॉट साबित हो रही है. इस सदाबहार फसल को एक बार अपने खेत में लगाने के बाद आप पीढ़ियों तक यानी सालों-साल बिना किसी झंझट के मोटी कमाई कर सकते हैं.
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Published at : 31 May 2026 03:08 PM (IST)
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