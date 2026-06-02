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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल

IPL 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल

IPL 2026 5 Best Foreign Players: आईपीएल 2026 में कई बड़े खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन कई ऐसे भी खिलाड़ी रहे, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 02 Jun 2026 03:09 PM (IST)
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आईपीएल 2026 कई खिलाड़ियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा तो कई ऐसे भी खिलाड़ी रहे, जिन्होंने इस सीजन को यादगार बना दिया. राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की तो गुजरात टाइटंस के लिए खेले कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप जीती. इस सीजन कई विदेशी खिलाड़ी भी दमदार प्रदर्शन करने में नाकाम रहे. वहीं कई ऐसे विदेशी प्लेयर्स रहे, जिन्होंने उम्मीद से अच्छा किया. यहां हम आपको आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले पांच विदेशी खिलाड़ियों के बार में बताएंगे. 

1- हेनरिक क्लासेन 

सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में लाजवाब रहा. क्लासेन ने 15 मैचों में 160 के स्ट्राइक रेट से 624 रन बनाए. वह सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल रहे. इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में कुल 6 अर्धशतक लगाए . आईपीएल 2026 क्लासेन के करियर का सबसे बेस्ट सीजन रहा. 

2- जोफ्रा आर्चर 

राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया. आर्चर ने 16 मैचों में 25 विकेट चटकाए. वह इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज रहे. आर्चर ने राजस्थान रॉयल्स को दूसरे क्वालीफायर तक पहुंचने में गेंद से अहम भूमिका निभाई.

3- कगिसो रबाडा

गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का प्रदर्शन लाजवाब रहा. रबाडा इस सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और उन्होंने 17 मुकाबलों में 29 विकेट चटकाए. रबाडा की धारदार गेंदबाजी के बूते गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 में फाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही. 

4- कूपर कोनोली

आईपीएल के अपने पहले ही सीजन में कूपर कोनोली ने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए खासा प्रभावित किया. भले ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ में पहुंचने से नाकाम रही, लेकिन कोनोली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 मुकाबलों में 163 के स्ट्राइक रेट से 491 रन बनाए. उन्होंने इस सीजन एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए.

5- मिचेल मार्श

लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के लिए मिचेल मार्श ने बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया. मार्श आईपीएल 2026 में एलएसजी की तरफ से अकेले ही लड़ाई लड़ते हुए नजर आए. बाकी बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के बावजूद मार्श ने 13 मुकाबलों में 163 के स्ट्राइक रेट से 563 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 3 अर्धशतक लगाए.

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Published at : 02 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Kagiso Rabada Jofra Archer Heinrich Klaasen Cooper Connolly RCB IPL IPL 2026
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