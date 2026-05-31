मशरूम की खेती से कमाना है छप्परफाड़ मुनाफा? कंपोस्ट बनाने से पहले इस जरूरी ट्रिक को बिल्कुल न भूलें

इस खास ट्रिक के तहत सबसे पहले आपको कच्चे माल के रूप में गेहूं के भूसे या धान के पुआल को अच्छी तरह साफ करना होता है. कंपोस्टिंग से ठीक पहले इस भूसे को साफ पानी में कम से कम चौबीस घंटे के लिए भिगोकर रखना सबसे जरूरी काम है. ऐसा करने से भूसा पूरी तरह पानी सोख लेता है और एकदम सॉफ्ट हो जाता है.