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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमशरूम की खेती से कमाना है छप्परफाड़ मुनाफा? कंपोस्ट बनाने से पहले इस जरूरी ट्रिक को बिल्कुल न भूलें

मशरूम की खेती से कमाना है छप्परफाड़ मुनाफा? कंपोस्ट बनाने से पहले इस जरूरी ट्रिक को बिल्कुल न भूलें

Mushroom Farming: मशरूम की बंपर पैदावार के लिए कंपोस्टिंग से पहले भूसे को सही नमी देना सबसे जरूरी है. इस तरीके से मशरूम की ग्रोथ दोगुनी तेजी से होती है और मार्केट में फसल के प्रीमियम दाम मिलते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 31 May 2026 05:49 PM (IST)
Mushroom Farming: मशरूम की बंपर पैदावार के लिए कंपोस्टिंग से पहले भूसे को सही नमी देना सबसे जरूरी है. इस तरीके से मशरूम की ग्रोथ दोगुनी तेजी से होती है और मार्केट में फसल के प्रीमियम दाम मिलते हैं.

मशरूम की खेती आज के समय में कम लागत में छप्परफाड़ मुनाफा कमाने का सबसे बेस्ट जरिया बन चुकी है. बाजार में इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारी संख्या में लोग इस बिजनेस से जुड़ रहे हैं. लेकिन मशरूम की बंपर पैदावार सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कंपोस्ट यानी खाद कितनी शानदार क्वालिटी की बनी है.

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अक्सर नए किसान बिना पूरी जानकारी के कंपोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं. जिससे मशरूम की ग्रोथ अच्छी नहीं होती और बड़ा नुकसान हो जाता है. कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बेहद आसान और जरूरी ट्रिक को आजमाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन इस तरीके को आजमा के आप मशरूम की चार गुना तक ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं.
अक्सर नए किसान बिना पूरी जानकारी के कंपोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं. जिससे मशरूम की ग्रोथ अच्छी नहीं होती और बड़ा नुकसान हो जाता है. कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बेहद आसान और जरूरी ट्रिक को आजमाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन इस तरीके को आजमा के आप मशरूम की चार गुना तक ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं.
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इस खास ट्रिक के तहत सबसे पहले आपको कच्चे माल के रूप में गेहूं के भूसे या धान के पुआल को अच्छी तरह साफ करना होता है. कंपोस्टिंग से ठीक पहले इस भूसे को साफ पानी में कम से कम चौबीस घंटे के लिए भिगोकर रखना सबसे जरूरी काम है. ऐसा करने से भूसा पूरी तरह पानी सोख लेता है और एकदम सॉफ्ट हो जाता है.
इस खास ट्रिक के तहत सबसे पहले आपको कच्चे माल के रूप में गेहूं के भूसे या धान के पुआल को अच्छी तरह साफ करना होता है. कंपोस्टिंग से ठीक पहले इस भूसे को साफ पानी में कम से कम चौबीस घंटे के लिए भिगोकर रखना सबसे जरूरी काम है. ऐसा करने से भूसा पूरी तरह पानी सोख लेता है और एकदम सॉफ्ट हो जाता है.
Published at : 31 May 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mushroom Farming Tips Farming News

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