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मशरूम की खेती से कमाना है छप्परफाड़ मुनाफा? कंपोस्ट बनाने से पहले इस जरूरी ट्रिक को बिल्कुल न भूलें
Mushroom Farming: मशरूम की बंपर पैदावार के लिए कंपोस्टिंग से पहले भूसे को सही नमी देना सबसे जरूरी है. इस तरीके से मशरूम की ग्रोथ दोगुनी तेजी से होती है और मार्केट में फसल के प्रीमियम दाम मिलते हैं.
मशरूम की खेती आज के समय में कम लागत में छप्परफाड़ मुनाफा कमाने का सबसे बेस्ट जरिया बन चुकी है. बाजार में इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारी संख्या में लोग इस बिजनेस से जुड़ रहे हैं. लेकिन मशरूम की बंपर पैदावार सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कंपोस्ट यानी खाद कितनी शानदार क्वालिटी की बनी है.
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Published at : 31 May 2026 05:48 PM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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