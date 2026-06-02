'TMC के 50 MLA ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', रिजू दत्ता का बड़ा दावा

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'50 विधायकों ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', TMC में टूट पर रिजू दत्ता का बड़ा दावा

'50 विधायकों ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', TMC में टूट पर रिजू दत्ता का बड़ा दावा

रिजू दत्ता ने कहा कि TMC के दो MLA रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं. यह सुनकर तृणमूल कांग्रेस ने इन दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 02 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में टीएमसी की टूट को लेकर निष्कासित नेता रिजू दत्ता ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि टीएमसी के 50 विधायकों ने बैठक की है और ये विधायक चुनाव चिह्न पर कब्जा करना चाहते हैं. 

रिजू दत्ता ने कहा कि टीएमसी के दो विधायकों रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं. यह सुनकर तृणमूल कांग्रेस ने इन दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया. उन्होंने दावा किया, 'मैंने कई सालों तक तृणमूल कांग्रेस में काम किया है, इसलिए मुझे खबर मिली और कुणाल घोष ने भी प्रेस में बताया कि रितब्रता बनर्जी के नेतृत्व में करीब 50 टीएमसी विधायक एक होटल में मिले. उन्होंने फोन पर भी बात की और शाम को विधायक छात्रावास में कई विधायकों के साथ बैठक की. आज दोपहर करीब दो बजे वे एकजुट होकर विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और तीन मुख्य मुद्दे उठाएंगे.'

ये भी पढ़ें- 'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!

टीएमसी के निष्कासित प्रवक्ता ने कहा, 'पहला, हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है. करीब 50 विधायक हमारे साथ हैं. हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं. दूसरा, चूंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं, इसलिए विपक्ष के नेता रितब्रता बनर्जी होंगे न कि शोभनदेब चट्टोपाध्याय. तीसरा, हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है, इसलिए यह चिन्ह हमारा होना चाहिए.'

अभिषेक-ममता बनर्जी को लेनी होगी जिम्मेदारी: दत्ता

रिजू दत्ता ने कहा कि मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं. पहली- अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी होगी. जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी ने हाथ पकड़कर इस पार्टी में लाया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है. तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को भी जिम्मेदारी लेनी होगी. जो मैंने 8 और 9 तारीख को कहा था, आज वे वही बात कह रहे हैं. वे I-PAC से नाराज हैं. वे अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं.'

ये भी पढ़ें- बंगाल चुनाव हारते ही TMC में दो फाड़? फर्जी साइन से सामने आई फूट, पार्टी को कैसे बचा पाएंगी ममता बनर्जी?

Published at : 02 Jun 2026 01:13 PM (IST)
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