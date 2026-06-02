Multiple Israeli strikes in southern Lebanon: एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ से खाड़ी देशों पर इजरायल में शांति स्थिरता लाने के लिए किए जा रहे अब्राहम समझौते में शामिल होने के अमेरिकी दबाव के बीच, अब इजरायल ने ही दक्षिणी लेबनान के प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं. इन हमलों में रिहायशी इलाकों की कई बिल्डिंग जमीनदोज हो चुकी है. खबर है कि इन मलबों में कई लोगों फंसे भी हो सकते हैं. साथ ही आशंका जताई जा रही है कि यह संघर्ष गाजा के इलाकों तक न पहुंच जाए. अलजजीरा के हवाले से यह जानकारी सामने आई है.

अलजजीरा के मुताबिक, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के सबसे बड़े शहरों में से एक नबातीह शहर पर कई हवाई हमले किए हैं. हिज्बुल्लाह के लिए यह एक प्रमुख रणनीतिक केंद्र माने जाने वाले इस शहर को हाल ही के दिनों में इजरायल की सेना ने घेर लिया है. सैनिक लगातार नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं.

नबातीह जिले के बड़े इलाके में भी इजरायल हमलों की खबरें मिली है. इजरायल के आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा और मजबूत कर रहा है. ड्रोन हमलों ने काफ्र सिर और अब्बा कस्बों को निशाना बनाया है. वहीं एक अन्य हमले में हौमिन अल फौका की ओर जाने वाली सड़क को निशाना बनाया गया है. एक इजरायल हवाई हमले ने याहमूर अल शकीफ के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया है.

मध्य गाजा में इजरायल का ड्रोन हमला

इसके अलावा वाफा न्यूज एजेंसी ने अलजजीरा को बताया कि मध्य गाजा के अज जवायदा शहर पर इजरायली ड्रोन हमले में एक फिलिस्तीनी मारा गया है. दो घायल हुए हैं. घायलों को देइर अलबलाह के अल-अक्सा शहीद अस्पताल ले जाया गया है.

अक्टूबर में शुरू हुए सीजफायर के बावजूद इजरायल पूरे गाजा में अपने हमले जारी रखे हुए है. इस इळाके में कई जगह पर हवाई हमले और तोपखाने से गोलीबारी की खबरे मीली हैं.

टायर शहर में मचाई इजरायल ने तबाही

अलजजीरा के मुताबिक, रिपोर्टर का कहना है कि दक्षिणी शहर टायर के ऊपर से इजरायल के लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं. पूरे दिन धमाकों की आवाज सुनाई देती रही. पिछले 72 घंटों में हिंसक हमलों की एक पूरी सीरीज चल रही है. रविवार को एक रिहायशी इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया. यहां दो इमारतें हुआ करती थीं, जो छह मंजिला ऊंची थी. अब वो सारी मलबों में तब्दील हो चुकी है. यहां जिंदगी का नामोनिशान नहीं है. इजरायली सेना लगातार इस इलाके को कब्जाने के लिए खाली करने की धमकी दे रही थी. सेना ने कहा था कि जो कोई भी इस शहर को छोड़कर नहीं जाएगा, उसे निशाना बनाया जाएगा. ऐसे में किसी ने इस तरह के शहर के बीचों बीच इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं की थी. इसके अलावा कई अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में वहां मौजूद लोगों का कहना है कि इस तरह के हमले से बचा नहीं जा सकता, लेकिन कहां जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है.

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नबातीह जिले में दो सैनिक बुरी तरह घायल

लेबनान की सेना का कहना है कि नबातीह जिले में हबूश देइर अल जहरानी सड़क पर हुए एक इजरायल के ड्रोन हमले में उसके दो सैनिक घायल हो गए. इजरायली सेना लगातार नबातीह जिले के लोगों को चेतावनी जारी कर रही है , कि वह इस शहर से निकल जाएं. सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हिज्बुल्लाह आतंकवादी संगठन की तरफ से संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन को देखते हुए, सेना बलपूर्वक कार्रवाई के लिए विवश है. आपको तुरंत जहरानी नदीं के नॉर्थ की ओर चले जाना चाहिए.

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