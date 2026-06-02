Vaibhav Sooryavanshi Land: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में तहलका मचाते हुए न सिर्फ ऑरेंज कैप अपने नाम की बल्कि और भी कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये. इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा हो रही है और फैंस उनके पर्सनल बैकग्राउंड को जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. आपको बता दें कि वैभव का नाता एक साधारण किसान परिवार से है और उनके पिता संजीव सूर्यवंशी मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं.

वैभव को इस मुकाम तक पहुंचाने और एक शानदार क्रिकेटर बनाने के लिए उनके पिता ने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यानी अपनी अधिकांश खेती की जमीन तक बेच दी थी. पिता के इसी बड़े त्याग और अटूट भरोसे की बदौलत आज वैभव क्रिकेट की दुनिया में नया इतिहास रच रहे हैं और देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़े रोल मॉडल बनकर उभरे हैं. जान लें फिलहाल कितने खेत के मालिक हैं वैभव और किन चीजों की खेती करते हैं.

इतने बचें हैं खेत

वैभव सूर्यवंशी को आज जो शोहरत और कामयाबी मिली है, उसके पीछे उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का बरसों का कड़ा संघर्ष और त्याग छिपा है. उन्होंने अपने बेटे के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी. जहां तक बात इस सवाल की है कि उनके पास अब कुल कितने बीघा खेत शेष बचे हैं.

तो आपको बता दें कि इसका आधिकारिक तौर पर कोई सटीक ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है. लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि एक समय उनके पास अच्छी-खासी खेती थी. जिसे उन्होंने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए दांव पर लगा दिया था. हालांकि अब बेटे की कामयाबी के बाद वह फिर से अपनी जमीन वापस खरीद सकते हैं.

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समस्तीपुर में होने वाली मुख्य फसलें

वैभव के पिता बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर इलाके के एक प्रतिष्ठित किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. भले ही वैभव के पिता के पास बची हुई जमीन का सटीक आंकड़ा सामने न आया हो लेकिन वहां की कृषि पृष्ठभूमि के आधार पर देखें तो उस इलाके के किसान मुख्य रूप से पारंपरिक और नगदी फसलों पर फोकस करते हैं.

समस्तीपुर के इस क्षेत्र में धान यानी चावल, मक्का और सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. वहां की उपजाऊ मिट्टी इन फसलों के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है और संजीव सूर्यवंशी भी इसी जमीनी माहौल से जुड़े रहे हैं. तो वह भी इन्हीं फसलों की खेतों को मुख्य रूप से करते होंगे.

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