हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकितने बीघा खेत के मालिक हैं IPL 2026 के स्टार वैभव सूर्यवंशी, जानें किन फसलों की वह करते हैं खेती?

कितने बीघा खेत के मालिक हैं IPL 2026 के स्टार वैभव सूर्यवंशी, जानें किन फसलों की वह करते हैं खेती?

Vaibhav Sooryavanshi Land: आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी एक किसान परिवार से हैं. उनके पिता ने उनके सपने के लिए अपनी अधिकांश जमीन बेच दी थी. जानें फिलहाल कितनी जमीन है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 02 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

Vaibhav Sooryavanshi Land: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में तहलका मचाते हुए न सिर्फ ऑरेंज कैप अपने नाम की बल्कि और भी कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये. इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा हो रही है और फैंस उनके पर्सनल बैकग्राउंड को जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. आपको बता दें कि वैभव का नाता एक साधारण किसान परिवार से है और उनके पिता संजीव सूर्यवंशी मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं. 

वैभव को इस मुकाम तक पहुंचाने और एक शानदार क्रिकेटर बनाने के लिए उनके पिता ने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यानी अपनी अधिकांश खेती की जमीन तक बेच दी थी. पिता के इसी बड़े त्याग और अटूट भरोसे की बदौलत आज वैभव क्रिकेट की दुनिया में नया इतिहास रच रहे हैं और देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़े रोल मॉडल बनकर उभरे हैं. जान लें फिलहाल कितने खेत के मालिक हैं वैभव और किन चीजों की खेती करते हैं.

इतने बचें हैं खेत

वैभव सूर्यवंशी को आज जो शोहरत और कामयाबी मिली है, उसके पीछे उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का बरसों का कड़ा संघर्ष और त्याग छिपा है. उन्होंने अपने बेटे के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी. जहां तक बात इस सवाल की है कि उनके पास अब कुल कितने बीघा खेत शेष बचे हैं. 

तो आपको बता दें कि इसका आधिकारिक तौर पर कोई सटीक ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है. लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि एक समय उनके पास अच्छी-खासी खेती थी. जिसे उन्होंने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए दांव पर लगा दिया था. हालांकि अब बेटे की कामयाबी के बाद वह फिर से अपनी जमीन वापस खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 800 रुपये में बिकता है इस पक्षी का अंडा, मछली के साथ शुरू कर सकते हैं पालन

समस्तीपुर में होने वाली मुख्य फसलें

वैभव के पिता बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर इलाके के एक प्रतिष्ठित किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. भले ही वैभव के पिता के पास बची हुई जमीन का सटीक आंकड़ा सामने न आया हो लेकिन वहां की कृषि पृष्ठभूमि के आधार पर देखें तो उस इलाके के किसान मुख्य रूप से पारंपरिक और नगदी फसलों पर फोकस करते हैं. 

समस्तीपुर के इस क्षेत्र में धान यानी चावल, मक्का और सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. वहां की उपजाऊ मिट्टी इन फसलों के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है और संजीव सूर्यवंशी भी इसी जमीनी माहौल से जुड़े रहे हैं. तो वह भी इन्हीं फसलों की खेतों को मुख्य रूप से करते होंगे. 

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस में ऐसे उगाएं 'चौसा' मैंगो, मार्केट में खूब होती है डिमांड

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
 Agriculture IPL 2026 BIHAR Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कितने बीघा खेत के मालिक हैं IPL 2026 के स्टार वैभव सूर्यवंशी, जानें किन फसलों की वह करते हैं खेती?
कितने बीघा खेत के मालिक हैं IPL 2026 के स्टार वैभव सूर्यवंशी, जानें किन फसलों की वह करते हैं खेती?
एग्रीकल्चर
800 रुपये में बिकता है इस पक्षी का अंडा, मछली के साथ शुरू कर सकते हैं पालन
800 रुपये में बिकता है इस पक्षी का अंडा, मछली के साथ शुरू कर सकते हैं पालन
एग्रीकल्चर
अपने खेत में लगाएं विदेशी फल लोंगन, मिट्टी उगलने लगेगी सोना
अपने खेत में लगाएं विदेशी फल लोंगन, मिट्टी उगलने लगेगी सोना
एग्रीकल्चर
Mango Ripening Methods: कैसे पता लगाएं कौन-सा आम नेचुरली पका है और कौन-सा केमिकल से? ये हैक्स आएंगे काम
कैसे पता लगाएं कौन-सा आम नेचुरली पका है और कौन-सा केमिकल से? ये हैक्स आएंगे काम
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब देगा दस्तक?
जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब?
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget