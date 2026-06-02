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क्लेम पास होने के बाद भी खाते में नहीं आया फसल बीमा योजना का पैसा? घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेटस

PM Fasal Bima Yojana Status: फसल बीमा का क्लेम पास होने के बाद भी अगर पैसा बैंक खाते में नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अपनी स्टेटस चेक कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 02 Jun 2026 03:11 PM (IST)
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PM Fasal Bima Yojana Status: खेती-किसानी में मौसम का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कभी सूखा तो कभी भारी बारिश पूरी फसल बर्बाद कर देती है. ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बड़ा सहारा है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकारी कागजों में तो आपका क्लेम पास हो जाता है. पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता. 

ऐसी सिचुएशन में परेशान होकर बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर की मदद से मिनटों में चेक कर सकते हैं कि आपकी बीमा राशि कहां अटकी है. घर बैठे ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग का प्रोसेस काफी आसान है. जान लीजिए क्या है इसका तरीका. 

ऐसे ट्रैक करें अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस

फसल बीमा का पैसा बैंक खाते में न आने पर स्टेटस चेक करने का सबसे ऑथेंटिक तरीका ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करना है. इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं. होम पेज पर आपको Application Status का एक फ ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. 

जहां आपको अपनी पाॅलिसी आईडी दर्ज करनी होगी. यह नंबर वही है जो आपको फॉर्म जमा करते समय मिला था. नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर आपकी फसल बीमा की पूरी हिस्ट्री और करंट स्टेटस खुलकर सामने आ जाएगा.

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पैसा अटकने की मुख्य वजहें 

अगर पोर्टल पर स्टेटस Approved या Disbursed दिखा रहा है और फिर भी आपके खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं. तो इसके पीछे कुछ टेक्निकल कमियां हो सकती हैं. अक्सर बैंक अकाउंट नंबर गलत होने, आधार लिंकिंग न होने या फिर बैंक अकाउंट के डॉक्युमेंट्स में नाम की स्पेलिंग मिसमैच होने की वजह से पैसा होल्ड पर चला जाता है. इसे ठीक करने के लिए आप तुरंत अपनी बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं. 

शिकायत दर्ज करने का तरीका

अगर तब भी समाधान नहीं मिलता तो फिर आप पोर्टल पर मौजूद Technical Grievance सेक्शन में जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं या योजना के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके सीधे मदद मांग सकते हैं. इस तरह आप बिना किसी भागदौड़ के अपनी अटकी हुई रकम की सही स्थिति जानकर उसका समाधान कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कितने बीघा खेत के मालिक हैं IPL 2026 के स्टार वैभव सूर्यवंशी, जानें किन फसलों की वह करते हैं खेती?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Jun 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips PM Fasal Bima Yojana Farming News
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