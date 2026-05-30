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PM Kisan Yojana 23rd Installment: अब तक नहीं किया है ये काम तो खाते में नहीं आएगा किसान निधि का पैसा, किसान जान लें जरूरी बात
PM Kisan Yojana 23rd Installment: सरकार ने अब किसानों के लिए e-KYC कराना जरूरी कर दिया है. अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो किसानों के खाते में अगली किस्त के 2000 रुपये नहीं आएंगे.
अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी अपडेट सामने आया है. सरकार ने अब किसानों के लिए e-KYC कराना जरूरी कर दिया है. अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो किसानों के खाते में अगली किस्त के 2000 रुपये नहीं आएंगे. सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ असली और पात्र किसानों तक योजना का फायदा पहुंचाना है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी. खास बात यह है कि किसान अब घर बैठे मोबाइल से भी e-KYC कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किसानों की किस्त रुक सकती है और क्या-क्या जरूरी काम समय रहते पूरे करने होंगे.
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Published at : 30 May 2026 12:08 PM (IST)
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