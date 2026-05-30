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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरPM Kisan Yojana 23rd Installment: अब तक नहीं किया है ये काम तो खाते में नहीं आएगा किसान निधि का पैसा, किसान जान लें जरूरी बात

PM Kisan Yojana 23rd Installment: अब तक नहीं किया है ये काम तो खाते में नहीं आएगा किसान निधि का पैसा, किसान जान लें जरूरी बात

PM Kisan Yojana 23rd Installment: सरकार ने अब किसानों के लिए e-KYC कराना जरूरी कर दिया है. अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो किसानों के खाते में अगली किस्त के 2000 रुपये नहीं आएंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 May 2026 12:08 PM (IST)
PM Kisan Yojana 23rd Installment: सरकार ने अब किसानों के लिए e-KYC कराना जरूरी कर दिया है. अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो किसानों के खाते में अगली किस्त के 2000 रुपये नहीं आएंगे.

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी अपडेट सामने आया है. सरकार ने अब किसानों के लिए e-KYC कराना जरूरी कर दिया है. अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो किसानों के खाते में अगली किस्त के 2000 रुपये नहीं आएंगे. सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ असली और पात्र किसानों तक योजना का फायदा पहुंचाना है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी. खास बात यह है कि किसान अब घर बैठे मोबाइल से भी e-KYC कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किसानों की किस्त रुक सकती है और क्या-क्या जरूरी काम समय रहते पूरे करने होंगे.

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कृषि विभाग के मुताबिक, अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को साल में एक बार e-KYC कराना जरूरी होगा. जिन किसानों ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच e-KYC नहीं कराया है, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है. e-KYC पूरा होने के बाद ही दोबारा भुगतान शुरू किया जाएगा.
कृषि विभाग के मुताबिक, अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को साल में एक बार e-KYC कराना जरूरी होगा. जिन किसानों ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच e-KYC नहीं कराया है, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है. e-KYC पूरा होने के बाद ही दोबारा भुगतान शुरू किया जाएगा.
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सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई ऑप्शन दिए हैं. किसान PM Kisan मोबाइल ऐप के जरिए e-KYC घर बैठे कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC भी कराया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर जरूरी होगा.
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई ऑप्शन दिए हैं. किसान PM Kisan मोबाइल ऐप के जरिए e-KYC घर बैठे कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC भी कराया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर जरूरी होगा.
Published at : 30 May 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Pm Kisan Status PM Kisan Yojana Update Kisan Nidhi Yojana PM Kisan 23rd Installment

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