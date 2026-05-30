कृषि विभाग के मुताबिक, अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को साल में एक बार e-KYC कराना जरूरी होगा. जिन किसानों ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच e-KYC नहीं कराया है, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है. e-KYC पूरा होने के बाद ही दोबारा भुगतान शुरू किया जाएगा.