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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर800 रुपये में बिकता है इस पक्षी का अंडा, मछली के साथ शुरू कर सकते हैं पालन

800 रुपये में बिकता है इस पक्षी का अंडा, मछली के साथ शुरू कर सकते हैं पालन

Swan Egg Price: मछली पालन के साथ इस खास पक्षी को पालकर आप कम लागत में डबल मुनाफा कमा सकते हैं. इसके अंडों की मार्केट में भारी डिमांड है. इसमें बिना किसी बड़े सेटअप के बेहद कम समय में बंपर मुनाफा है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 02 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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Swan Egg Price: नौकरी के भरोसे न बैठकर साइड बिजनेस या नए जमाने की खेती-किसानी से मोटी कमाई करने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. अगर आप भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें लागत कम हो और मुनाफा छप्परफाड़ तो राजहंस पालन आपके लिए बढ़िया सौदा साबित हो सकता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खास पक्षी का महज एक अंडा मार्केट में 800 रुपये तक में बिकता है.

सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप या अलग से जमीन की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास एक छोटा सा तालाब है. तो आप मछली पालन के साथ ही राजहंस को पालकर डबल मुनाफा कमा सकते हैं. कम लागत में मामूली सी देखरेख और हाई रिटर्न की वजह से यह बिजनेस मॉडल स्मार्ट किसानों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है.

मछली पालन के साथ हंस पालें

अगर आप पहले से मछली पालन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं. तो राजहंस पालना आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा है. इन दोनों का साथ में पालन करने से आपकी लागत आधी हो जाती है क्योंकि राजहंस तालाब में मौजूद काई और छोटी-मोटी घास को खाकर पेट भर लेते हैं. जिससे तालाब की सफाई अपने आप हो जाती है.

इसके अलावा राजहंस का मल तालाब में गिरकर मछलियों के लिए बेहतरीन नेचुरल फीड यानी भोजन का काम करता है. इससे आपको मछलियों के चारे पर अलग से फालतू पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल से तालाब का इकोसिस्टम एकदम परफेक्ट रहता है और किसानों को एक ही जगह से दो अलग-अलग सोर्स से तगड़ी रेगुलर इनकम होने लगती है.

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस में ऐसे उगाएं 'चौसा' मैंगो, मार्केट में खूब होती है डिमांड

800 में बिकता है एक अंडा

राजहंस पालन की सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके अंडों और चूजों की मार्केट में जबरदस्त वैल्यू है. इसका एक अंडा 800 रुपये तक में आसानी से बिक जाता है. जो आम पोल्ट्री बिजनेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रॉफिट देता है. इन पक्षियों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से इनमें बीमारियां लगने का खतरा न के बराबर होता है और मेडिकल का खर्च पूरी तरह बच जाता है.

इन्हें किसी महंगे कमर्शियल फीड की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मल अनाज और हरी घास खाकर भी एकदम हेल्दी रहते हैं. अगर आप भी कम रिस्क और कम बजट में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो राजहंस पालन का यह स्मार्ट आइडिया आपकी किस्मत बदल सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Egg SWAN Farming Tips
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