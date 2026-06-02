800 रुपये में बिकता है इस पक्षी का अंडा, मछली के साथ शुरू कर सकते हैं पालन

Swan Egg Price: नौकरी के भरोसे न बैठकर साइड बिजनेस या नए जमाने की खेती-किसानी से मोटी कमाई करने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. अगर आप भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें लागत कम हो और मुनाफा छप्परफाड़ तो राजहंस पालन आपके लिए बढ़िया सौदा साबित हो सकता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खास पक्षी का महज एक अंडा मार्केट में 800 रुपये तक में बिकता है.

सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप या अलग से जमीन की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास एक छोटा सा तालाब है. तो आप मछली पालन के साथ ही राजहंस को पालकर डबल मुनाफा कमा सकते हैं. कम लागत में मामूली सी देखरेख और हाई रिटर्न की वजह से यह बिजनेस मॉडल स्मार्ट किसानों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है.

मछली पालन के साथ हंस पालें

अगर आप पहले से मछली पालन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं. तो राजहंस पालना आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा है. इन दोनों का साथ में पालन करने से आपकी लागत आधी हो जाती है क्योंकि राजहंस तालाब में मौजूद काई और छोटी-मोटी घास को खाकर पेट भर लेते हैं. जिससे तालाब की सफाई अपने आप हो जाती है.

इसके अलावा राजहंस का मल तालाब में गिरकर मछलियों के लिए बेहतरीन नेचुरल फीड यानी भोजन का काम करता है. इससे आपको मछलियों के चारे पर अलग से फालतू पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल से तालाब का इकोसिस्टम एकदम परफेक्ट रहता है और किसानों को एक ही जगह से दो अलग-अलग सोर्स से तगड़ी रेगुलर इनकम होने लगती है.

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस में ऐसे उगाएं 'चौसा' मैंगो, मार्केट में खूब होती है डिमांड

800 में बिकता है एक अंडा

राजहंस पालन की सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके अंडों और चूजों की मार्केट में जबरदस्त वैल्यू है. इसका एक अंडा 800 रुपये तक में आसानी से बिक जाता है. जो आम पोल्ट्री बिजनेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रॉफिट देता है. इन पक्षियों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से इनमें बीमारियां लगने का खतरा न के बराबर होता है और मेडिकल का खर्च पूरी तरह बच जाता है.

इन्हें किसी महंगे कमर्शियल फीड की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मल अनाज और हरी घास खाकर भी एकदम हेल्दी रहते हैं. अगर आप भी कम रिस्क और कम बजट में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो राजहंस पालन का यह स्मार्ट आइडिया आपकी किस्मत बदल सकता है.

यह भी पढ़ें: अपने खेत में लगाएं विदेशी फल लोंगन, मिट्टी उगलने लगेगी सोना