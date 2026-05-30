केसर के बाद ये है दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला, जानें कैसे करें वनीला की खेती?

इसकी बुवाई की बात करें तो वनीला एक बेलदार पौधा होता है. जिसे बीज और कटिंग दोनों तरीकों से लगाया जा सकता है. हालांकि ज्यादातर किसान कटिंग लगाना पसंद करते हैं. क्योंकि बीजों से पौधा तैयार होने में समय लगता है. चूंकि यह बेल की तरह बढ़ता है इसलिए इसे सहारा देने के लिए पोल लगाए जाते हैं.