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केसर के बाद ये है दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला, जानें कैसे करें वनीला की खेती?
Vanilla Cultivation Tips: केसर के बाद दुनिया का सबसे कीमती मसाला वनीला अब भारतीय किसानों की किस्मत बदल रहा है. बढ़ती डिमांड के चलते इसकी खेती करके भारी मुनाफा कमाया जा सकता है.
अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जो रातों-रात आपकी किस्मत बदल दे, तो वनीला सबसे बेस्ट ऑप्शन है. केसर के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला माना जाता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है. इसकी लगातार बढ़ती खपत के कारण आजकल भारत के किसान भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं.
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Published at : 30 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Farming Tips Vanilla
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