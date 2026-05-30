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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकेसर के बाद ये है दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला, जानें कैसे करें वनीला की खेती?

केसर के बाद ये है दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला, जानें कैसे करें वनीला की खेती?

Vanilla Cultivation Tips: केसर के बाद दुनिया का सबसे कीमती मसाला वनीला अब भारतीय किसानों की किस्मत बदल रहा है. बढ़ती डिमांड के चलते इसकी खेती करके भारी मुनाफा कमाया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 30 May 2026 12:38 PM (IST)
Vanilla Cultivation Tips: केसर के बाद दुनिया का सबसे कीमती मसाला वनीला अब भारतीय किसानों की किस्मत बदल रहा है. बढ़ती डिमांड के चलते इसकी खेती करके भारी मुनाफा कमाया जा सकता है.

अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जो रातों-रात आपकी किस्मत बदल दे, तो वनीला सबसे बेस्ट ऑप्शन है. केसर के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला माना जाता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है. इसकी लगातार बढ़ती खपत के कारण आजकल भारत के किसान भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं.

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वनीला की खेती शुरू करने के लिए इसके अनुकूल माहौल, तापमान और मिट्टी की सही समझ होना बहुत जरूरी है. इस कीमती फसल को उगाने के लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, जो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. इसके पौधों के लिए जैविक तत्वों से भरपूर भुरभुरी मिट्टी सबसे परफेक्ट मानी जाती है.
वनीला की खेती शुरू करने के लिए इसके अनुकूल माहौल, तापमान और मिट्टी की सही समझ होना बहुत जरूरी है. इस कीमती फसल को उगाने के लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, जो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. इसके पौधों के लिए जैविक तत्वों से भरपूर भुरभुरी मिट्टी सबसे परफेक्ट मानी जाती है.
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इसकी बुवाई की बात करें तो वनीला एक बेलदार पौधा होता है. जिसे बीज और कटिंग दोनों तरीकों से लगाया जा सकता है. हालांकि ज्यादातर किसान कटिंग लगाना पसंद करते हैं. क्योंकि बीजों से पौधा तैयार होने में समय लगता है. चूंकि यह बेल की तरह बढ़ता है इसलिए इसे सहारा देने के लिए पोल लगाए जाते हैं.
इसकी बुवाई की बात करें तो वनीला एक बेलदार पौधा होता है. जिसे बीज और कटिंग दोनों तरीकों से लगाया जा सकता है. हालांकि ज्यादातर किसान कटिंग लगाना पसंद करते हैं. क्योंकि बीजों से पौधा तैयार होने में समय लगता है. चूंकि यह बेल की तरह बढ़ता है इसलिए इसे सहारा देने के लिए पोल लगाए जाते हैं.
Published at : 30 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Vanilla

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