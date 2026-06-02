वेदांता ग्रुप पर ईडी का कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी

ED Raids on Vedanta Group: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई में वेदांता समूह से जुड़े दो ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है. वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई कथित तौर पर समूह की कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनी को किए गए ‘ब्रांड फीस भुगतान’ से जुड़ी है. जांच एजेंसी ने इन संदिग्ध लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं, जिनकी फेमा के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही है.

वेदांता पर ईडी का शिकंजा

अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक-एक स्थान पर तलाशी ली, जो सोमवार को शुरू होकर अब पूरी हो चुकी है. जांचकर्ता इन भुगतानों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और समझौतों की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये लेन-देन विदेशी मुद्रा नियमों के अनुरूप थे या नहीं.

वेदांता समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी जांच में पूरा सहयोग कर रही है और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है.

FEMA उल्लंघन के तहत एक्शन

समाचार एजेंसी आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अब ईडी अधिकारी तलाशी के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई तय करेंगे. हालांकि, इस मामले में अभी तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

इस बीच, वेदांता लिमिटेड ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के खिलाफ बिजली उपलब्धता से जुड़ी कथित गलत जानकारी के मामले में फैसला सुनाया है. इसके तहत कंपनी पर लगभग 127 करोड़ रुपये का जुर्माना और विलंब भुगतान अधिभार लगाया गया है.

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