यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी. उन्होंने दावा किया कि वो (राहुल गांधी) और हारेंगे. अब बहुत बुरी तरह हारेंगे. एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ही भारत की बदनामी करते हैं. संसद में प्रतिपक्ष के नेता पानी पी-पीकर भारत की बदनामी करते हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या बोले?

इसके साथ ही उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "सब बेकार की बातें हैं. कुछ नहीं होगा. हास्यासपद है."

Lucknow, Uttar Pradesh: Jagadguru Swami Rambhadracharya, on Congress leader Rahul Gandhi's prospects in the Uttar Pradesh Assembly elections, said, "He will lose again. He will lose very badly." pic.twitter.com/XEz0wmAUrC — IANS (@ians_india) June 2, 2026

धर्म नहीं, अपराध देखकर हो रहे एनकाउंटर- रामभद्राचार्य

धर्म देखकर यूपी में एनकाउंटर किए जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा, "नहीं, बिल्कुल नहीं. धर्म देखकर नहीं किया जा रहा है. अपराध को देखकर किए जा रहे हैं. बकरीद के समय एक निर्दोष लड़के की गला रेतकर हत्या कर देना, ये क्या था? क्या वो धर्म था क्या? ऐसे नीच का एनकाउंटर हुआ तो कौन बड़ी बात हो गई."

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बता दें कि गाजियाबाद में 11वीं कक्षा के 17 साल के छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी की रविवार (31 मई) तड़के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. खोड़ा क्षेत्र का निवासी असद, सूर्या चौहान की चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित था. चौहान ने इलाज के दौरान शुक्रवार (29 मई) को दम तोड़ दिया था. छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद की रविवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था.

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