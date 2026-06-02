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Organic Liquid Fertilizer For Dry Plants Tips : सूखते पौधों में लौट जाएगी जान, घर पर फ्री में बनाएं बस ये चीज
Organic Liquid Fertilizer For Dry Plants Tips : लोग पौधों को बचाने के लिए बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार केमिकल वाले खाद पौधों को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देते हैं.
गर्मियों में तेज धूप, गर्म हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान बगीचे में लगे पौधों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं. कई बार अच्छी देखभाल के बाद भी पौधे मुरझाने लगते हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फूल-फल आना भी कम हो जाता है. ऐसे में लोग पौधों को बचाने के लिए बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार केमिकल वाले खाद पौधों को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देते हैं. अगर आपके घर के गमलों या बगीचे में लगे पौधे भी गर्मी की वजह से कमजोर पड़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.आपकी रसोई में रोज निकलने वाला एक नॉर्मल कचरा ही पौधों के लिए आर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर बन सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर पर फ्री में बनी कौन सी चीज से सूखते पौधों में जान लौट जाएगी.
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Published at : 02 Jun 2026 10:23 AM (IST)
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