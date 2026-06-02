हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरOrganic Liquid Fertilizer For Dry Plants Tips : सूखते पौधों में लौट जाएगी जान, घर पर फ्री में बनाएं बस ये चीज

Organic Liquid Fertilizer For Dry Plants Tips : सूखते पौधों में लौट जाएगी जान, घर पर फ्री में बनाएं बस ये चीज

Organic Liquid Fertilizer For Dry Plants Tips : लोग पौधों को बचाने के लिए बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार केमिकल वाले खाद पौधों को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 02 Jun 2026 10:23 AM (IST)
Organic Liquid Fertilizer For Dry Plants Tips : लोग पौधों को बचाने के लिए बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार केमिकल वाले खाद पौधों को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देते हैं.

गर्मियों में तेज धूप, गर्म हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान बगीचे में लगे पौधों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं. कई बार अच्छी देखभाल के बाद भी पौधे मुरझाने लगते हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फूल-फल आना भी कम हो जाता है. ऐसे में लोग पौधों को बचाने के लिए बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार केमिकल वाले खाद पौधों को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देते हैं. अगर आपके घर के गमलों या बगीचे में लगे पौधे भी गर्मी की वजह से कमजोर पड़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.आपकी रसोई में रोज निकलने वाला एक नॉर्मल कचरा ही पौधों के लिए आर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर बन सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर पर फ्री में बनी कौन सी चीज से सूखते पौधों में जान लौट जाएगी.

1/6
जिन लहसुन के छिलकों को ज्यादातर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. उन्हीं छिलकों से तैयार किया गया आर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है. लहसुन के छिलकों में कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. इनमें पोटैशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा लहसुन में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण भी होते हैं, जो पौधों को संक्रमण और फंगस से बचाने का काम करते हैं. यही वजह है कि लहसुन के छिलके एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद माने जाते हैं.
जिन लहसुन के छिलकों को ज्यादातर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. उन्हीं छिलकों से तैयार किया गया आर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है. लहसुन के छिलकों में कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. इनमें पोटैशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा लहसुन में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण भी होते हैं, जो पौधों को संक्रमण और फंगस से बचाने का काम करते हैं. यही वजह है कि लहसुन के छिलके एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद माने जाते हैं.
2/6
इस घरेलू खाद को तैयार करने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए सिर्फ 2 से 3 मुट्ठी लहसुन के छिलके, लगभग आधा लीटर साफ पानी और एक प्लास्टिक या कांच का डिब्बा चाहिए होगा. ये सभी चीजें आसानी से घर में उपलब्ध हो जाती हैं और इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है.
इस घरेलू खाद को तैयार करने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए सिर्फ 2 से 3 मुट्ठी लहसुन के छिलके, लगभग आधा लीटर साफ पानी और एक प्लास्टिक या कांच का डिब्बा चाहिए होगा. ये सभी चीजें आसानी से घर में उपलब्ध हो जाती हैं और इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है.
Published at : 02 Jun 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Garlic Peels Natural Fertilizer Plant Care Organic Liquid Fertilizer Homemade Fertilizer Dried Plants

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Mango Ripening Methods: कैसे पता लगाएं कौन-सा आम नेचुरली पका है और कौन-सा केमिकल से? ये हैक्स आएंगे काम
कैसे पता लगाएं कौन-सा आम नेचुरली पका है और कौन-सा केमिकल से? ये हैक्स आएंगे काम
एग्रीकल्चर
NANO Fertilizer: खाद संकट का समाधान बनेगा नैनो उर्वरक, किसानों के लिए कितना फायदेमंद आयात घटाने का यह विकल्प?
खाद संकट का समाधान बनेगा नैनो उर्वरक, किसानों के लिए कितना फायदेमंद आयात घटाने का यह विकल्प?
एग्रीकल्चर
Soil Testing Without Lab: खेत की मिट्टी बिना लैब टेस्ट के कैसी है? किसान इन संकेतों से लगा सकते हैं अंदाजा
खेत की मिट्टी बिना लैब टेस्ट के कैसी है? किसान इन संकेतों से लगा सकते हैं अंदाजा
एग्रीकल्चर
Marigold Farming:गेंदा की खेती कैसे शुरू करें किसान, जानें 1 बीघे में कितना होता है प्रॉफिट?
गेंदा की खेती कैसे शुरू करें किसान, जानें 1 बीघे में कितना होता है प्रॉफिट?
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: सिर्फ कागज नहीं होता नियुक्ति पत्र, स्थायी अर्थव्यवस्था की रखता है नींव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
इंडिया
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए हाई कोर्ट ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए HC ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
स्पोर्ट्स
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
विश्व
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
शिक्षा
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
फूड
Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget