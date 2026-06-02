जिन लहसुन के छिलकों को ज्यादातर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. उन्हीं छिलकों से तैयार किया गया आर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है. लहसुन के छिलकों में कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. इनमें पोटैशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा लहसुन में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण भी होते हैं, जो पौधों को संक्रमण और फंगस से बचाने का काम करते हैं. यही वजह है कि लहसुन के छिलके एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद माने जाते हैं.