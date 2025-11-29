एक्सप्लोरर
क्या ऑफलाइन खरीदे गए रेलवे टिकट पर नहीं मिलता इंश्योरेंस, जानें इसमें कितनी हकीकत?
रेलवे में ऑफलाइन तरीके से खरीदे गए टिकट पर इंश्योरेंस नहीं मिलता है. रेलवे के नियमों के अनुसार दुर्घटना बीमा का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं.
भारतीय रेलवे से रोजाना लाखों यात्री यात्रा करते हैं. लेकिन यात्रा करने वाले कई लोगों को रेलवे से जुड़े नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है. ऐसे में रेलवे से जुड़ा एक नियम यह है, जिसमें यात्रा करने वाली यात्रियों को टिकट पर इंश्योरेंस भी मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इंश्योरेंस ऑफलाइन रेलवे टिकट खरीदने पर भी मिलता है या नहीं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि क्या ऑफलाइन रेलवे टिकट पर इंश्योरेंस नहीं मिलता है और इस बात में कितनी हकीकत है.
Published at : 29 Nov 2025 08:12 AM (IST)
