क्या ऑफलाइन खरीदे गए रेलवे टिकट पर नहीं मिलता इंश्योरेंस, जानें इसमें कितनी हकीकत?

दरअसल यह बात सच है कि रेलवे में ऑफलाइन तरीके से खरीदे गए टिकट पर इंश्योरेंस नहीं मिलता है. रेलवे के नियमों के अनुसार दुर्घटना बीमा का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं. वहीं जो लोग टिकट खिड़की से टिकट लेते हैं वह इस सुविधा से पूरी तरह बाहर रह जाते हैं.