एक्सप्लोरर
आधार कार्ड में कितनी बार अपडेट करा सकते हैं जन्मतिथि और एड्रेस, जान लें नियम
Aadhaar Update Rules: आधार में जन्मतिथि और पता अपडेट करने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. जान लीजिए दोनों को आप कितनी बार अपडेट करवा सकते हैं. तो साथ ही जानें कितनी देनी होगी फीस.
आधार कार्ड देश में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम दस्तावेज है. करीब 90 फीसदी आबादी के पास आधार मौजूद है और यही वजह है कि इसमें सही जानकारी होना जरूरी हो जाता है. कई बार लोगों को जन्मतिथि, पता या अन्य डिटेल बदलवाने की जरूरत पड़ती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Nov 2025 11:57 AM (IST)
Tags :Aadhaar Utility News Aadhaar Update
यूटिलिटी
6 Photos
आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत
यूटिलिटी
6 Photos
क्या ऑफलाइन खरीदे गए रेलवे टिकट पर नहीं मिलता इंश्योरेंस, जानें इसमें कितनी हकीकत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, धरती हिलने पर सहमे लोग, इतनी थी तीव्रता
इंडिया
EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion