8वें वेतन आयोग की ये 10 बातें जरूर जानें हर सरकारी कर्मचारी, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर कितना होगा असर?
8th Pay Commission: सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. जानें इसकी 10 बड़ी बातें.
सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है. जिससे आयोग अब तय समय में अपना काम आगे बढ़ा सकेगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी की दिशा तय हो गई है.
Published at : 30 Nov 2025 01:07 PM (IST)
8वें वेतन आयोग की ये 10 बातें जरूर जानें हर सरकारी कर्मचारी, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर कितना होगा असर?
