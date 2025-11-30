8वें वेतन आयोग की ये 10 बातें जरूर जानें हर सरकारी कर्मचारी, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर कितना होगा असर?

हालांकि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 69 लाख पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है. संगठन का कहना है कि इस बार पेंशनर्स की समीक्षा का जिक्र हटा दिया गया है. इस पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.