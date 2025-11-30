हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी8वें वेतन आयोग की ये 10 बातें जरूर जानें हर सरकारी कर्मचारी, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर कितना होगा असर?

8वें वेतन आयोग की ये 10 बातें जरूर जानें हर सरकारी कर्मचारी, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर कितना होगा असर?

8th Pay Commission: सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. जानें इसकी 10 बड़ी बातें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Nov 2025 01:07 PM (IST)
8th Pay Commission: सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. जानें इसकी 10 बड़ी बातें.

सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है. जिससे आयोग अब तय समय में अपना काम आगे बढ़ा सकेगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी की दिशा तय हो गई है.

1/9
8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा. लंबे समय से वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बहुत राहत भरी खबर है. अब सबकी नजर इस पर है कि रिपोर्ट कब तैयार होगी.
8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा. लंबे समय से वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बहुत राहत भरी खबर है. अब सबकी नजर इस पर है कि रिपोर्ट कब तैयार होगी.
2/9
सरकार ने आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है. उम्मीद है कि अगर रिपोर्ट तय समय में आ गई, तो नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी. भुगतान थोड़ा बाद में शुरू हो सकता है. लेकिन कर्मचारियों को उस बीच का एरियर जरूर मिलेगा.
सरकार ने आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है. उम्मीद है कि अगर रिपोर्ट तय समय में आ गई, तो नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी. भुगतान थोड़ा बाद में शुरू हो सकता है. लेकिन कर्मचारियों को उस बीच का एरियर जरूर मिलेगा.
3/9
आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के पास है. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेम्बर-सेक्रेटरी के रूप में शामिल हैं. यह टीम अगले डेढ़ साल में अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के पास है. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेम्बर-सेक्रेटरी के रूप में शामिल हैं. यह टीम अगले डेढ़ साल में अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
4/9
अब बड़ा सवाल है कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी. सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन पिछले आयोगों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी और पेंशन में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
अब बड़ा सवाल है कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी. सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन पिछले आयोगों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी और पेंशन में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
5/9
फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात करें तो 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. जबकि इस बार इसे 2.86 या उससे ज्यादा किए जाने की अनुमान है. अगर ऐसा हुआ तो 2000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर करीब 71500 रुपये तक पहुंच सकती है.
फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात करें तो 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. जबकि इस बार इसे 2.86 या उससे ज्यादा किए जाने की अनुमान है. अगर ऐसा हुआ तो 2000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर करीब 71500 रुपये तक पहुंच सकती है.
6/9
सैलरी बढ़ने के साथ महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत यानी DR भी अपने आप बढ़ जाएगी. यानी इसका असर सिर्फ सैलरी पाने वालों पर नहीं. बल्कि पेंशनर्स पर भी बराबर पड़ेगा. दोनों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी.
सैलरी बढ़ने के साथ महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत यानी DR भी अपने आप बढ़ जाएगी. यानी इसका असर सिर्फ सैलरी पाने वालों पर नहीं. बल्कि पेंशनर्स पर भी बराबर पड़ेगा. दोनों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी.
7/9
नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू होंगी. यानी रिपोर्ट और लागू होने की तारीख के बीच जितने महीने का अंतर रहेगा. उसका पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. इससे किसी को नुकसान नहीं होगा.
नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू होंगी. यानी रिपोर्ट और लागू होने की तारीख के बीच जितने महीने का अंतर रहेगा. उसका पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. इससे किसी को नुकसान नहीं होगा.
8/9
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कुछ और मुद्दों पर भी ध्यान देने की मांग की है. जैसे पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करना, मेडिकल भत्ता 3000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये करना और CGHS की सुविधाओं को और आसान बनाना.
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कुछ और मुद्दों पर भी ध्यान देने की मांग की है. जैसे पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करना, मेडिकल भत्ता 3000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये करना और CGHS की सुविधाओं को और आसान बनाना.
9/9
हालांकि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 69 लाख पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है. संगठन का कहना है कि इस बार पेंशनर्स की समीक्षा का जिक्र हटा दिया गया है. इस पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
हालांकि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 69 लाख पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है. संगठन का कहना है कि इस बार पेंशनर्स की समीक्षा का जिक्र हटा दिया गया है. इस पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
Published at : 30 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Pay Commission Utility News 8th Pay Commission

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर,फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचला
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू हुई तेज रफ्तार मर्सिडीज, एक की मौत
Cyclon Storm Ditwah News Update :दितवा ने मचाई भारी तबाही, SRI Lanka में इमरजेंसी घोषित

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
ट्रेंडिंग
Video: तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget