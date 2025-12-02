धमकी वाले मैसेज की वजह से लेट हुई फ्लाइट तो भी मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नियम?

लेकिन फिर भी यात्रियों को रिफंड मिल सकता है. अगर सुरक्षा जांच के चलते फ्लाइट कई घंटे लेट हो जाए या आगे का सफर मुश्किल हो जाए. तो यात्री रिफंड की मांग कर सकते हैं. कई एयरलाइंस ऐसे मामलों में फुल रिफंड या बिना चार्ज दोबारा बुकिंग का ऑप्शन देती हैं. हालांकि यह एयरलाइन की पॉलिसी पर डिपेंड करता है.