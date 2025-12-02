एक्सप्लोरर
धमकी वाले मैसेज की वजह से लेट हुई फ्लाइट तो भी मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नियम?
Flight Refund Rules: अगर कोई फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दे तो और इस वजह से फ्लाइट में देरी हो जाए. तो क्या यात्रियों को रिफंड मिल सकता है या नहीं. जान लीजिए इसके लिए क्या हैं नियम.
आज 2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को अचानक मानव बम की धमकी मिली. पायलट ने तुरंत एहतियात बरतते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की. इस कारण उड़ान में लंबी देरी हुई. अब ऐसे में यात्रियों के मन में सवाल आ रहा है कि ऐसी स्थिति में रिफंड मिलता है या नहीं.
Published at : 02 Dec 2025 02:17 PM (IST)
