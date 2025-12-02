हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीधमकी वाले मैसेज की वजह से लेट हुई फ्लाइट तो भी मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नियम?

धमकी वाले मैसेज की वजह से लेट हुई फ्लाइट तो भी मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नियम?

Flight Refund Rules: अगर कोई फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दे तो और इस वजह से फ्लाइट में देरी हो जाए. तो क्या यात्रियों को रिफंड मिल सकता है या नहीं. जान लीजिए इसके लिए क्या हैं नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Dec 2025 02:19 PM (IST)
Flight Refund Rules: अगर कोई फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दे तो और इस वजह से फ्लाइट में देरी हो जाए. तो क्या यात्रियों को रिफंड मिल सकता है या नहीं. जान लीजिए इसके लिए क्या हैं नियम.

आज 2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को अचानक मानव बम की धमकी मिली. पायलट ने तुरंत एहतियात बरतते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की. इस कारण उड़ान में लंबी देरी हुई. अब ऐसे में यात्रियों के मन में सवाल आ रहा है कि ऐसी स्थिति में रिफंड मिलता है या नहीं.

1/6
फ्लाइट लेट होने पर रिफंड के लिए नियम तय किए गए हैं. अगर देरी तकनीकी खराबी, ऑपरेशनल दिक्कत या एयरलाइन की गलती से होती है. तो यात्रियों को रिफंड, रीबुकिंग या मुआवजे का अधिकार मिलता है. लेकिन जब मामला सुरक्षा से जुड़ा हो तो नियम थोड़े अलग तरीके से लागू होते हैं.
फ्लाइट लेट होने पर रिफंड के लिए नियम तय किए गए हैं. अगर देरी तकनीकी खराबी, ऑपरेशनल दिक्कत या एयरलाइन की गलती से होती है. तो यात्रियों को रिफंड, रीबुकिंग या मुआवजे का अधिकार मिलता है. लेकिन जब मामला सुरक्षा से जुड़ा हो तो नियम थोड़े अलग तरीके से लागू होते हैं.
2/6
धमकी वाले मैसेज, सुरक्षा अलर्ट, बम स्क्वाड जांच या किसी तरह की हाई रिस्क सूचना मिलने पर एयरलाइन के पास उड़ान रोकने के अलावा कोई ऑप्श नहीं रहता. ऐसे मामलों को एक्ट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न माना जाता है. मतलब यह कि एयरलाइन की इसमें कोई गलती नहीं होती और देरी सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर होती है.
धमकी वाले मैसेज, सुरक्षा अलर्ट, बम स्क्वाड जांच या किसी तरह की हाई रिस्क सूचना मिलने पर एयरलाइन के पास उड़ान रोकने के अलावा कोई ऑप्श नहीं रहता. ऐसे मामलों को एक्ट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न माना जाता है. मतलब यह कि एयरलाइन की इसमें कोई गलती नहीं होती और देरी सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर होती है.
3/6
लेकिन फिर भी यात्रियों को रिफंड मिल सकता है. अगर सुरक्षा जांच के चलते फ्लाइट कई घंटे लेट हो जाए या आगे का सफर मुश्किल हो जाए. तो यात्री रिफंड की मांग कर सकते हैं. कई एयरलाइंस ऐसे मामलों में फुल रिफंड या बिना चार्ज दोबारा बुकिंग का ऑप्शन देती हैं. हालांकि यह एयरलाइन की पॉलिसी पर डिपेंड करता है.
लेकिन फिर भी यात्रियों को रिफंड मिल सकता है. अगर सुरक्षा जांच के चलते फ्लाइट कई घंटे लेट हो जाए या आगे का सफर मुश्किल हो जाए. तो यात्री रिफंड की मांग कर सकते हैं. कई एयरलाइंस ऐसे मामलों में फुल रिफंड या बिना चार्ज दोबारा बुकिंग का ऑप्शन देती हैं. हालांकि यह एयरलाइन की पॉलिसी पर डिपेंड करता है.
4/6
नियमों के मुताबिक अगर फ्लाइट इतनी देर हो जाए कि यात्री अपनी जरूरत के हिसाब से आगे सफर नहीं कर पा रहे. तो वह टिकट कैंसिल कर सकते हैं. एयरलाइन उन्हें एक्सेप्शनल केस मानकर रिफंड देती है. बस इसके लिए यात्री को कस्टमर केयर या एयरलाइन काउंटर पर देरी और उसकी वजह का जिक्र करते हुए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है.
नियमों के मुताबिक अगर फ्लाइट इतनी देर हो जाए कि यात्री अपनी जरूरत के हिसाब से आगे सफर नहीं कर पा रहे. तो वह टिकट कैंसिल कर सकते हैं. एयरलाइन उन्हें एक्सेप्शनल केस मानकर रिफंड देती है. बस इसके लिए यात्री को कस्टमर केयर या एयरलाइन काउंटर पर देरी और उसकी वजह का जिक्र करते हुए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है.
5/6
सिविल एविएशन की गाइडलाइंस कहती हैं कि सुरक्षा खतरे की स्थिति में एयरलाइन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखेगी. देरी घंटों तक जारी रहे तो पानी, स्नैक्स या जरूरी सहायता दी जाती है. कई बार एयरलाइन खुद यात्रियों को रीबुकिंग का ऑप्शन देती है.
सिविल एविएशन की गाइडलाइंस कहती हैं कि सुरक्षा खतरे की स्थिति में एयरलाइन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखेगी. देरी घंटों तक जारी रहे तो पानी, स्नैक्स या जरूरी सहायता दी जाती है. कई बार एयरलाइन खुद यात्रियों को रीबुकिंग का ऑप्शन देती है.
6/6
अगर भविष्य में कभी धमकी के मामले के चलते देरी का सामना करना पड़े. तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले एयरलाइन का अपडेट देखें. फिर कस्टमर सपोर्ट पर रिफंड या रीबुकिंग के लिए रिक्वेस्ट करें. ऐसे मामलों में एयरलाइन सख्त नियमों के बाद भी यात्रियों का साथ देती है. बस सही प्रोसेस को फाॅलो करना जरूरी है.
अगर भविष्य में कभी धमकी के मामले के चलते देरी का सामना करना पड़े. तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले एयरलाइन का अपडेट देखें. फिर कस्टमर सपोर्ट पर रिफंड या रीबुकिंग के लिए रिक्वेस्ट करें. ऐसे मामलों में एयरलाइन सख्त नियमों के बाद भी यात्रियों का साथ देती है. बस सही प्रोसेस को फाॅलो करना जरूरी है.
Published at : 02 Dec 2025 02:17 PM (IST)
Tags :
Utility News FLIGHT Refund Rules

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
इंडिया
Karnataka Politics: ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कहा था- 'जहां कोई मर जाए तो...'
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
इंडिया
Karnataka Politics: ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कहा था- 'जहां कोई मर जाए तो...'
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
बॉलीवुड
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
क्रिकेट
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget