SBI में है खाता तो ATM से बार-बार मत निकालना पैसा, इतना बढ़ गया है चार्ज
1 फरवरी 2025 से एसबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट और फीस से जुड़े नए नियम लागू कर दिए थे. जिसके बाद अब सभी ग्राहकों पर एक जैसी फ्री लिमिट लागू होती है.
अगर आपकी भी बार-बार एटीएम से पैसे निकालने की आदत है तो अब थोड़ा संभालने की जरूरत है. दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. इसके बाद फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट पार करते ही आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. फरवरी और मई 2025 से लागू हुए नियमों के कारण एटीएम का इस्तेमाल अब पहले से महंगा हो गया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका भी खाता एसबीआई में है तो एटीएम से बार-बार पैसा सोच समझ कर क्यों निकालने चाहिए और इसका चार्ज कितना बढ़ गया है.
Published at : 02 Dec 2025 10:04 AM (IST)
