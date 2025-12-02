अब ओटीपी से ही बुक हो पाएगा तत्काल टिकट, इस ट्रेन में लागू हुआ नया नियम

इसके अलावा हाल के समय में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर शिकायतें बढ़ रही है कि बुकिंग खुलते ही मिनटों में सभी टिकट गायब हो जाते थे. दलाल और एजेंट एक साथ बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे. इसी धांधली को रोकने और सच में यात्रा करने वाले लोगों को टिकट सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे ने ओटीपी आधारित सिस्टम लागू किया है.