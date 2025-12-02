हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब ओटीपी से ही बुक हो पाएगा तत्काल टिकट, इस ट्रेन में लागू हुआ नया नियम

अब ओटीपी से ही बुक हो पाएगा तत्काल टिकट, इस ट्रेन में लागू हुआ नया नियम

1 दिसंबर से तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी दर्ज करना जरूरी होगा. इसकी शुरुआत मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस से की गई. इस ट्रेन में टिकट तभी बुक होगा, जब ओटीपी सही से दर्ज किया जाएगा.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Dec 2025 07:00 AM (IST)
1 दिसंबर से तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी दर्ज करना जरूरी होगा. इसकी शुरुआत मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस से की गई. इस ट्रेन में टिकट तभी बुक होगा, जब ओटीपी सही से दर्ज किया जाएगा.

तत्काल टिकट बुकिंग में हो रही धांधली और फर्जी नंबरों के इस्तेमाल को रोकने के लिए रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. दरअसल अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है. यह नया सिस्टम आज से लागू हो गया है और इसकी शुरुआत एक चुनिंदा ट्रेन से की गई है. इसके बाद धीरे-धीरे सभी ट्रेनों में यह सिस्टम लागू होगा. इस सिस्टम के जरिए अब यात्रियों को असली मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा और सही व्यक्ति तक टिकट पहुंचना ही इस नियम का मुख्य उद्देश्य है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि तत्काल टिकट तो अब ओटीपी से ही बुक हो पाएगा लेकिन यह नियम सबसे पहले कौन सी ट्रेन में लागू हुआ है.

आज यानी 1 दिसंबर से तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी दर्ज करना जरूरी कर दिया गया है. इसकी शुरुआत मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस से की गई है. इस ट्रेन में अब टिकट तभी बुक होगा जब बुकिंग के दौरान रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा गया ओटीपी सही तरीके से दर्ज किया जाएगा. इससे फर्जी नंबर और अवैध बुकिंग पर रोक लगेगी.
आज यानी 1 दिसंबर से तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी दर्ज करना जरूरी कर दिया गया है. इसकी शुरुआत मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस से की गई है. इस ट्रेन में अब टिकट तभी बुक होगा जब बुकिंग के दौरान रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा गया ओटीपी सही तरीके से दर्ज किया जाएगा. इससे फर्जी नंबर और अवैध बुकिंग पर रोक लगेगी.
यह नया सिस्टम सिर्फ ऑनलाइन तरीके तक सीमित नहीं है. यह आईआरसीटीसी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर और अधिकृत रेलवे एजेंट सभी पर लागू किया गया है. ऐसे में अब किसी भी माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा.
यह नया सिस्टम सिर्फ ऑनलाइन तरीके तक सीमित नहीं है. यह आईआरसीटीसी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर और अधिकृत रेलवे एजेंट सभी पर लागू किया गया है. ऐसे में अब किसी भी माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा.
वहीं रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है की टिकट बुकिंग से पहले अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट रखें. ओटीपी उसी नंबर पर भेजा जाएगा जिसे बुकिंग के दौरान दर्ज किया गया है. वहीं एक बार ओटीपी भेजने के बाद नंबर बदलना संभव नहीं होगा.
वहीं रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है की टिकट बुकिंग से पहले अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट रखें. ओटीपी उसी नंबर पर भेजा जाएगा जिसे बुकिंग के दौरान दर्ज किया गया है. वहीं एक बार ओटीपी भेजने के बाद नंबर बदलना संभव नहीं होगा.
इसके अलावा हाल के समय में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर शिकायतें बढ़ रही है कि बुकिंग खुलते ही मिनटों में सभी टिकट गायब हो जाते थे. दलाल और एजेंट एक साथ बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे. इसी धांधली को रोकने और सच में यात्रा करने वाले लोगों को टिकट सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे ने ओटीपी आधारित सिस्टम लागू किया है.
इसके अलावा हाल के समय में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर शिकायतें बढ़ रही है कि बुकिंग खुलते ही मिनटों में सभी टिकट गायब हो जाते थे. दलाल और एजेंट एक साथ बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे. इसी धांधली को रोकने और सच में यात्रा करने वाले लोगों को टिकट सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे ने ओटीपी आधारित सिस्टम लागू किया है.
इस नए ओटीपी सिस्टम में जैसे ही यात्री बुकिंग के दौरान अपना मोबाइल नंबर भरेंगे. सिस्टम उसी नंबर पर ओटीपी भेजेगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट की बुकिंग आगे बढ़ेगी और कन्फर्म होगी. यह प्रक्रिया सरल है और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
इस नए ओटीपी सिस्टम में जैसे ही यात्री बुकिंग के दौरान अपना मोबाइल नंबर भरेंगे. सिस्टम उसी नंबर पर ओटीपी भेजेगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट की बुकिंग आगे बढ़ेगी और कन्फर्म होगी. यह प्रक्रिया सरल है और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
वहीं इस नए नियम को पहले चरण में मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस में लागू किया गया है और आने वाले समय में इसे सभी रेलवे जोन में लागू किया जाएगा.
वहीं इस नए नियम को पहले चरण में मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस में लागू किया गया है और आने वाले समय में इसे सभी रेलवे जोन में लागू किया जाएगा.
Published at : 02 Dec 2025 07:00 AM (IST)
यूटिलिटी फोटो गैलरी

स्पोर्ट्स
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
बॉलीवुड
'अरबाज खान मुझे पसंद नहीं करते', ये कहकर फिल्म से एक्ट्रेस का पत्ता किया साफ, बार-बार ऑफिस बुलाकर खिलाए धक्के
'अरबाज खान मुझे पसंद नहीं करते', ये कहकर फिल्म से एक्ट्रेस का पत्ता किया साफ, बार-बार ऑफिस बुलाकर खिलाए धक्के
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
वीडियोज

Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Sandeep Chaudhary: फिर घमासान..संसद में होगा कुछकाम! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Parliament Session

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
