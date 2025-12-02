एक्सप्लोरर
अब ओटीपी से ही बुक हो पाएगा तत्काल टिकट, इस ट्रेन में लागू हुआ नया नियम
1 दिसंबर से तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी दर्ज करना जरूरी होगा. इसकी शुरुआत मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस से की गई. इस ट्रेन में टिकट तभी बुक होगा, जब ओटीपी सही से दर्ज किया जाएगा.
तत्काल टिकट बुकिंग में हो रही धांधली और फर्जी नंबरों के इस्तेमाल को रोकने के लिए रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. दरअसल अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है. यह नया सिस्टम आज से लागू हो गया है और इसकी शुरुआत एक चुनिंदा ट्रेन से की गई है. इसके बाद धीरे-धीरे सभी ट्रेनों में यह सिस्टम लागू होगा. इस सिस्टम के जरिए अब यात्रियों को असली मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा और सही व्यक्ति तक टिकट पहुंचना ही इस नियम का मुख्य उद्देश्य है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि तत्काल टिकट तो अब ओटीपी से ही बुक हो पाएगा लेकिन यह नियम सबसे पहले कौन सी ट्रेन में लागू हुआ है.
Published at : 02 Dec 2025 07:00 AM (IST)
