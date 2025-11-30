एक्सप्लोरर
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
Life Certificate For Pension: पेंशन जारी रखने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. 30 नंवबर आखिरी तारीख है. जिन्होंने नहीं किया जमा 1 दिसंबर से उनकी पेंशन रुक सकती है.
हर साल सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है. यही एक तरीका है जिससे सरकार यह कन्फर्म करती है कि लाभार्थी जीवित हैं और पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है. अगर यह दस्तावेज समय पर जमा न हो सके. तो अगले महीने की पेंशन रोक दी जाती है.
Published at : 30 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Tags :Pension Life Certificate Utility News
