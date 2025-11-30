1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल

अगर पेंशन अटक गई है और वजह लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होना है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप दस्तावेज जमा करेंग. पेंशन दोबारा शुरू हो जाती है. हालांकि इसमें कुछ दिन लग सकते हैं. इसलिए कोताही न बरतें जिससे पेंशन में देरी या रुकावट का सामना न करना पड़े.