1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल

1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल

Life Certificate For Pension: पेंशन जारी रखने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. 30 नंवबर आखिरी तारीख है. जिन्होंने नहीं किया जमा 1 दिसंबर से उनकी पेंशन रुक सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Life Certificate For Pension: पेंशन जारी रखने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. 30 नंवबर आखिरी तारीख है. जिन्होंने नहीं किया जमा 1 दिसंबर से उनकी पेंशन रुक सकती है.

हर साल सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है. यही एक तरीका है जिससे सरकार यह कन्फर्म करती है कि लाभार्थी जीवित हैं और पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है. अगर यह दस्तावेज समय पर जमा न हो सके. तो अगले महीने की पेंशन रोक दी जाती है.

1/6
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का आखिरी मौका आज यानी 30 नवंबर तक है. यह इस डेडलाइन के अंदर अगर किसी ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो फिर पेंशन रुक सकती है. अगर आप भी पेंशनभोगी हैं और आपने भी सर्टिफिकेट जमा नहीं किया. तो परेशानी हो सकती है.
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का आखिरी मौका आज यानी 30 नवंबर तक है. यह इस डेडलाइन के अंदर अगर किसी ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो फिर पेंशन रुक सकती है. अगर आप भी पेंशनभोगी हैं और आपने भी सर्टिफिकेट जमा नहीं किया. तो परेशानी हो सकती है.
2/6
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई तरीके मौजूद हैं. लोग बैंक में जाकर फॉर्म भरकर जमा करते हैं. लेकिन यह एकमात्र ऑप्शन नहीं है. अब डिजिटल ऑप्शन भी लोगों की बड़ी मदद करते हैं. खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बाहर नहीं जा सकते हैं.
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई तरीके मौजूद हैं. लोग बैंक में जाकर फॉर्म भरकर जमा करते हैं. लेकिन यह एकमात्र ऑप्शन नहीं है. अब डिजिटल ऑप्शन भी लोगों की बड़ी मदद करते हैं. खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बाहर नहीं जा सकते हैं.
3/6
अब लोग ऑनलाइन तरीके से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम से भी यह काम हो सकता है.. इस सुविधा में सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत होती है. पेंशनभोगी अपने चेहरे की वेरिफिकेशन कराकर कुछ मिनट में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
अब लोग ऑनलाइन तरीके से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम से भी यह काम हो सकता है.. इस सुविधा में सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत होती है. पेंशनभोगी अपने चेहरे की वेरिफिकेशन कराकर कुछ मिनट में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
4/6
इसके अलावा जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करके भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोडल करनी होगी. इसके बाद आधार की जानकारी और फेस ऑथेंटिकेशन के साथ आप यह काम कर सकते हैं.
इसके अलावा जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करके भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोडल करनी होगी. इसके बाद आधार की जानकारी और फेस ऑथेंटिकेशन के साथ आप यह काम कर सकते हैं.
5/6
जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है. उनके लिए डोरस्टेप बैंकिंग भी उपलब्ध है. कई बैंक और इंडिया पोस्ट यह सेवा देते हैं. इसमें कर्मचारी घर आकर फॉर्म भरवा लेता है और जरूरी वेरिफिकेशन कर देता है.
जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है. उनके लिए डोरस्टेप बैंकिंग भी उपलब्ध है. कई बैंक और इंडिया पोस्ट यह सेवा देते हैं. इसमें कर्मचारी घर आकर फॉर्म भरवा लेता है और जरूरी वेरिफिकेशन कर देता है.
6/6
अगर पेंशन अटक गई है और वजह लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होना है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप दस्तावेज जमा करेंग. पेंशन दोबारा शुरू हो जाती है. हालांकि इसमें कुछ दिन लग सकते हैं. इसलिए कोताही न बरतें जिससे पेंशन में देरी या रुकावट का सामना न करना पड़े.
अगर पेंशन अटक गई है और वजह लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होना है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप दस्तावेज जमा करेंग. पेंशन दोबारा शुरू हो जाती है. हालांकि इसमें कुछ दिन लग सकते हैं. इसलिए कोताही न बरतें जिससे पेंशन में देरी या रुकावट का सामना न करना पड़े.
Published at : 30 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Pension Life Certificate Utility News

