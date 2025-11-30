दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात

ज्यादातर घरों में फ्रिज दीवार से बिल्कुल सटा हुआ मिलता है और यही गलती सबसे भारी पड़ती है. फ्रिज की डिजाइन इस तरह होती है कि उसे पीछे से हवा निकालने की जगह चाहिए. जब आप उसे दीवार से चिपका देते हैं. तो गर्म हवा फंस जाती है और मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे कूलिंग पर भी फर्क पड़ता है.