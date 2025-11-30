हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात

दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात

Refrigerator Away From Wall: फ्रिज अगर सही दूरी पर रखा जाए तो कूलिंग बेहतर रहती है और उस पर दबाव नहीं पड़ता. जान लीजिए क्या है फ्रिज से दीवार की सही दूरी. जिससे फ्रिज चलता रहे लंबे समय तक.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Refrigerator Away From Wall: फ्रिज अगर सही दूरी पर रखा जाए तो कूलिंग बेहतर रहती है और उस पर दबाव नहीं पड़ता. जान लीजिए क्या है फ्रिज से दीवार की सही दूरी. जिससे फ्रिज चलता रहे लंबे समय तक.

फ्रिज हर मौसम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अप्लायंस है. इसलिए उसकी सही देखभाल करना जरूरी है. लोग अक्सर सोचते हैं कि फ्रिज कहीं भी रख दो. बस चालू होना चाहिए, लेकिन अगर यह गलत जगह रखा हो तो इसका असर सीधे परफॉर्मेंस पर पड़ता है.

बहुत से लोगों को नहीं पता होता फ्रिज को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए. दीवार और फ्रिज के बीच कितनी दूरी रखनी है. इस बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं. और यही वजह है जिससे फ्रिज अक्सर बहुत सालों तक नहीं चल पाता है.
बहुत से लोगों को नहीं पता होता फ्रिज को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए. दीवार और फ्रिज के बीच कितनी दूरी रखनी है. इस बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं. और यही वजह है जिससे फ्रिज अक्सर बहुत सालों तक नहीं चल पाता है.
ज्यादातर घरों में फ्रिज दीवार से बिल्कुल सटा हुआ मिलता है और यही गलती सबसे भारी पड़ती है. फ्रिज की डिजाइन इस तरह होती है कि उसे पीछे से हवा निकालने की जगह चाहिए. जब आप उसे दीवार से चिपका देते हैं. तो गर्म हवा फंस जाती है और मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे कूलिंग पर भी फर्क पड़ता है.
ज्यादातर घरों में फ्रिज दीवार से बिल्कुल सटा हुआ मिलता है और यही गलती सबसे भारी पड़ती है. फ्रिज की डिजाइन इस तरह होती है कि उसे पीछे से हवा निकालने की जगह चाहिए. जब आप उसे दीवार से चिपका देते हैं. तो गर्म हवा फंस जाती है और मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे कूलिंग पर भी फर्क पड़ता है.
अगर दूरी कम होगी तो फ्रिज को ठंडा रखने के लिए दो गुना मेहनत करनी पड़ेगी. जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा बिजली बिल. कई बार लोग कूलिंग कम होने पर सोचते हैं कि गैस कम हो गई होगी. जबकि ऐसा प्लेसमेंट की वजह से होता है. गलत दूरी से फ्रिज की लाइफ भी धीरे-धीरे कम होती चली जाती है.
अगर दूरी कम होगी तो फ्रिज को ठंडा रखने के लिए दो गुना मेहनत करनी पड़ेगी. जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा बिजली बिल. कई बार लोग कूलिंग कम होने पर सोचते हैं कि गैस कम हो गई होगी. जबकि ऐसा प्लेसमेंट की वजह से होता है. गलत दूरी से फ्रिज की लाइफ भी धीरे-धीरे कम होती चली जाती है.
आपको बता दें फ्रिज और दीवार के बीच 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर का दूरी होनी चाहिए है. एलजी के सपोर्ट पेज पर भी इस बारे में साफ जानकारी दी गई है कि फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 4 इंच यानी लगभग 10 सेंटीमीटर का गैप होना जरूरी है.
आपको बता दें फ्रिज और दीवार के बीच 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर का दूरी होनी चाहिए है. एलजी के सपोर्ट पेज पर भी इस बारे में साफ जानकारी दी गई है कि फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 4 इंच यानी लगभग 10 सेंटीमीटर का गैप होना जरूरी है.
इससे कूलिंग मोटर से निकलने वाली गर्मी आसानी से बाहर निकल जाती है. हर मॉडल के हिसाब से यह दूरी थोड़ा बदल भी सकती है. कई लोग मैनुअल पढ़ने से बचते हैं. जबकि उसी में सबसे जरूरी जानकारी होती है. फ्रिज के साथ आने वाला मैनुअल सिर्फ सेटिंग समझाने के लिए नहीं होता. बल्कि सही इंस्टॉलेशन गाइड भी उसी में मिलता है.
इससे कूलिंग मोटर से निकलने वाली गर्मी आसानी से बाहर निकल जाती है. हर मॉडल के हिसाब से यह दूरी थोड़ा बदल भी सकती है. कई लोग मैनुअल पढ़ने से बचते हैं. जबकि उसी में सबसे जरूरी जानकारी होती है. फ्रिज के साथ आने वाला मैनुअल सिर्फ सेटिंग समझाने के लिए नहीं होता. बल्कि सही इंस्टॉलेशन गाइड भी उसी में मिलता है.
दूरी रखना इसलिए भी जरूरी है. जिससे फ्रिज का कंप्रेसर ओवरहीट न हो. जब गर्मी बाहर नहीं निकल पाती तो कंप्रेसर ज्यादा गर्म हो जाता है और खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. कंप्रेसर खराब होने का मतलब बड़ा खर्च. थोड़ी सी प्लेसमेंट समझदारी आपको इस परेशानी से बचा सकती है.
दूरी रखना इसलिए भी जरूरी है. जिससे फ्रिज का कंप्रेसर ओवरहीट न हो. जब गर्मी बाहर नहीं निकल पाती तो कंप्रेसर ज्यादा गर्म हो जाता है और खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. कंप्रेसर खराब होने का मतलब बड़ा खर्च. थोड़ी सी प्लेसमेंट समझदारी आपको इस परेशानी से बचा सकती है.
Published at : 30 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Embed widget