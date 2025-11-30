एक्सप्लोरर
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
Refrigerator Away From Wall: फ्रिज अगर सही दूरी पर रखा जाए तो कूलिंग बेहतर रहती है और उस पर दबाव नहीं पड़ता. जान लीजिए क्या है फ्रिज से दीवार की सही दूरी. जिससे फ्रिज चलता रहे लंबे समय तक.
फ्रिज हर मौसम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अप्लायंस है. इसलिए उसकी सही देखभाल करना जरूरी है. लोग अक्सर सोचते हैं कि फ्रिज कहीं भी रख दो. बस चालू होना चाहिए, लेकिन अगर यह गलत जगह रखा हो तो इसका असर सीधे परफॉर्मेंस पर पड़ता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Nov 2025 12:44 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत
यूटिलिटी
6 Photos
क्या ऑफलाइन खरीदे गए रेलवे टिकट पर नहीं मिलता इंश्योरेंस, जानें इसमें कितनी हकीकत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, धरती हिलने पर सहमे लोग, इतनी थी तीव्रता
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion