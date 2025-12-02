पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए बड़ी मदद, मिलते हैं इतने रुपये, जानिए क्या है प्रक्रिया

योजना में आवेदन की प्रोसेस डिजिटल तरीके से काफी आसान हो गई है. इसके लिए योजना की वेबसाइट https://pmmvy.wcd.gov.in/ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होता है. इसके बाद मां को फार्म भरना होता है. फिर चाहें तो आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में फॉर्म जमा करके आवेदन किया जा सकता है.