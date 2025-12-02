एक्सप्लोरर
पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए बड़ी मदद, मिलते हैं इतने रुपये, जानिए क्या है प्रक्रिया
PM Matru Vandana Yojana: पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना काफी फायदेमेंद है. जान लें इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
केन्द्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. इनमें अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं लाई जाती है. सरकार की ओर से पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए भी एक खास स्कीम चलाई जाती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Dec 2025 04:31 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए बड़ी मदद, मिलते हैं इतने रुपये, जानिए क्या है प्रक्रिया
यूटिलिटी
6 Photos
किराए के घर में रहते हैं तो कैसे लगवाएं सूर्य घर योजना का सोलर पैनल? जानें हर नियम
यूटिलिटी
9 Photos
8वें वेतन आयोग की ये 10 बातें जरूर जानें हर सरकारी कर्मचारी, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर कितना होगा असर?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा PMO
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए बड़ी मदद, मिलते हैं इतने रुपये, जानिए क्या है प्रक्रिया
एबीपी लाइव
Opinion