पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए बड़ी मदद, मिलते हैं इतने रुपये, जानिए क्या है प्रक्रिया

PM Matru Vandana Yojana: पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना काफी फायदेमेंद है. जान लें इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Dec 2025 04:31 PM (IST)
PM Matru Vandana Yojana: पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना काफी फायदेमेंद है. जान लें इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

केन्द्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. इनमें अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं लाई जाती है. सरकार की ओर से पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए भी एक खास स्कीम चलाई जाती है.

गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जाती है. यह योजना कई परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होती है. शहरों और कस्बों में कामकाज की वजह से गर्भावस्था के दौरान आर्थिक दवाब बढ़ जाता है.
ऐसे समय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मदद का मजबूत सहारा बनती है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं आराम से गर्भकाल पूरा कर सकें और जरूरी चिकित्सा का लाभ ले पाएं. कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान काम बंद कर देती हैं और आमदनी रुक जाने की वजह से तनाव बढ़ जाता है.
योजना इसी नुकसान की भरपाई करती है. नकद सहायता मिलने से महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले खर्चे को कम कर सकती है. इसका फायदा बच्चे के स्वास्थ्य पर भी दिखता है. योजना के तहत सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ मिलता है.
इस योजना में कुल 5000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. पहली किश्त 1000 रुपये की है. जो प्रेगनेंसी की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलती है. दूसरी किश्त 2000 रुपये की है. जो एक निश्चित अवधि के बाद डिलीवरी होने से पहले जांच पूरी होने पर दी जाती है.
तीसरी किश्त 2000 रुपये की है. जो बच्चे के जन्म रजिस्ट्रेशन और शुरुआती टीकाकरण पूरे होने के बाद मिलती है. अस्पताल प्रसव होने पर जननी सुरक्षा योजना की रकम जोड़कर कुल आर्थिक फायदा लगभग 6000 रुपये तक पहुंच जाता है.
योजना में आवेदन की प्रोसेस डिजिटल तरीके से काफी आसान हो गई है. इसके लिए योजना की वेबसाइट https://pmmvy.wcd.gov.in/ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होता है. इसके बाद मां को फार्म भरना होता है. फिर चाहें तो आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में फॉर्म जमा करके आवेदन किया जा सकता है.
Published at : 02 Dec 2025 04:31 PM (IST)
