दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट

साल 2025 अपने अंतिम महीने में है और इसी के साथ बच्चों की उत्सुकता भी बढ़ने लगी है. जैसे ही कैलेंडर दिसंबर के पन्ने पर पहुंचा है, वैसे ही सभी बच्चे छुट्टियों की लिस्ट ढूंढने लगते हैं. दिसंबर को सर्दी की छुट्टियों का महीना माना जाता है. खासकर उत्तर भारत में जहां ठंड की वजह से स्कूलों को कई दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है इसलिए इस महीने का इंतजार छात्र बेसब्री से करते हैं.

नवंबर के महीने में छुट्टियां बहुत कम थीं. दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ने के कारण कई स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर चल रही थीं. वहीं, कई स्कूलों में परीक्षाएं होने के चलते अवकाश बहुत सीमित रहे. ऐसे में अब सभी दिसंबर के छुट्टियों वाले कैलेंडर की ओर उम्मीद से देख रहे हैं.

दिसंबर 2025 में शनिवार-रविवार के साप्ताहिक अवकाश के अलावा लगभग 9 दिनों की निश्चित छुट्टियां भी शामिल होंगी. हालांकि विंटर वेकेशन की अवधि हर राज्य में अलग रहती है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से छुट्टियों का पूरा कैलेंडर जरूर चेक कर लें.

दिसंबर 2025 में कब बंद रहेंगे स्कूल?

सर्दी की छुट्टियों का इंतजार

उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है. दिल्ली में लोग अभी कड़कड़ाती सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ठंडी हवाओं ने धीरे-धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस साल ठंड सामान्य से ज्यादा रह सकती है.

ऐसे में स्कूलों को मौसम के हिसाब से अपनी टाइमिंग बदलनी पड़ी है. कई स्कूलों ने कक्षाएं सुबह 7:30 की जगह 8 या 9 बजे से लगानी शुरू कर दी हैं ताकि बच्चे कोहरे और ठंड से बच सकें.विंटर वेकेशन की बात करें तो यह छुट्टियां पूरी तरह तापमान पर निर्भर करती हैं. इसलिए इसका कैलेंडर हर राज्य में अलग-अलग होता है. कुछ राज्यों में यह ब्रेक 10 दिन का होता है, तो कुछ जगह यह 15 से 20 दिन तक चलता है.

