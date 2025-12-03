हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षादिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट

दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट

दिसंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही स्कूलों की छुट्टियों को लेकर बच्चों और पैरेंट्स में उत्साह बढ़ गया है. सर्दी, त्योहारों और राज्यवार अवकाशों के चलते इस महीने स्कूल कई दिनों तक बंद रहेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 अपने अंतिम महीने में है और इसी के साथ बच्चों की उत्सुकता भी बढ़ने लगी है. जैसे ही कैलेंडर दिसंबर के पन्ने पर पहुंचा है, वैसे ही सभी बच्चे छुट्टियों की लिस्ट ढूंढने लगते हैं. दिसंबर को सर्दी की छुट्टियों का महीना माना जाता है. खासकर उत्तर भारत में जहां ठंड की वजह से स्कूलों को कई दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है इसलिए इस महीने का इंतजार छात्र  बेसब्री से करते हैं.

नवंबर के महीने में छुट्टियां बहुत कम थीं. दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ने के कारण कई स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर चल रही थीं. वहीं, कई स्कूलों में परीक्षाएं होने के चलते अवकाश बहुत सीमित रहे. ऐसे में अब सभी दिसंबर के छुट्टियों वाले कैलेंडर की ओर उम्मीद से देख रहे हैं.

दिसंबर 2025 में शनिवार-रविवार के साप्ताहिक अवकाश के अलावा लगभग 9 दिनों की निश्चित छुट्टियां भी शामिल होंगी. हालांकि विंटर वेकेशन की अवधि हर राज्य में अलग रहती है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से छुट्टियों का पूरा कैलेंडर जरूर चेक कर लें.

दिसंबर 2025 में कब बंद रहेंगे स्कूल?

सर्दी की छुट्टियों का इंतजार

उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है. दिल्ली में लोग अभी कड़कड़ाती सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ठंडी हवाओं ने धीरे-धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस साल ठंड सामान्य से ज्यादा रह सकती है.

ऐसे में स्कूलों को मौसम के हिसाब से अपनी टाइमिंग बदलनी पड़ी है. कई स्कूलों ने कक्षाएं सुबह 7:30 की जगह 8 या 9 बजे से लगानी शुरू कर दी हैं ताकि बच्चे कोहरे और ठंड से बच सकें.विंटर वेकेशन की बात करें तो यह छुट्टियां पूरी तरह तापमान पर निर्भर करती हैं. इसलिए इसका कैलेंडर हर राज्य में अलग-अलग होता है. कुछ राज्यों में यह ब्रेक 10 दिन का होता है, तो कुछ जगह यह 15 से 20 दिन तक चलता है.

यह भी पढ़ें -  इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 03 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
Education December School Holidays 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
नौकरी
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
यूटिलिटी
घर के लिए कौन सा रूम हीटर सबसे सही रहता है? जान लें जवाब
घर के लिए कौन सा रूम हीटर सबसे सही रहता है? जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
बहू तो रॉकस्टार निकली, मुंह दिखाई पर दुल्हन ने गिटार बजाकर उड़ाया गर्दा, देखती रह गई मोहल्ले की औरतें- वीडियो वायरल
बहू तो रॉकस्टार निकली, मुंह दिखाई पर दुल्हन ने गिटार बजाकर उड़ाया गर्दा, देखती रह गई मोहल्ले की औरतें
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget