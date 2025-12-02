हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकिराए के घर में रहते हैं तो कैसे लगवाएं सूर्य घर योजना का सोलर पैनल? जानें हर नियम

किराए के घर में रहते हैं तो कैसे लगवाएं सूर्य घर योजना का सोलर पैनल? जानें हर नियम

PM Surya Ghar Yojana: किराए के घर में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए कुछ जरूरी नियमों को मानना होगा. जान लीजिए क्या होगी इसकी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Dec 2025 11:50 AM (IST)
PM Surya Ghar Yojana: किराए के घर में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए कुछ जरूरी नियमों को मानना होगा. जान लीजिए क्या होगी इसकी प्रोसेस.

आज कल बिजली की जरूरत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो गई है. मौसम कोई भी हो बिजली का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से बिल भी जमकर आता है. कई लोग इस बढ़ते बोझ से बचने का तरीका ढूंढते रहते हैं.

1/6
देश में लोगों के घरों का बिजली बिल कम करने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी मिलती है. जिसके बाद मुफ्त बिजली मिलती रहती है.
देश में लोगों के घरों का बिजली बिल कम करने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी मिलती है. जिसके बाद मुफ्त बिजली मिलती रहती है.
2/6
ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि किराए के घर में रहते हुए क्या कोई इस योजना का फायदा उठा सकता है. तो इसका जवाब है हां ऐसा हो सकता है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं. तब ही किराए के मकान में सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लग पाएगा.
ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि किराए के घर में रहते हुए क्या कोई इस योजना का फायदा उठा सकता है. तो इसका जवाब है हां ऐसा हो सकता है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं. तब ही किराए के मकान में सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लग पाएगा.
3/6
इसके लिए सबसे पहले मकान मालिक की परमिशन जरूरी होती है. बिना परमिशन के सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता. यह परमिशन लिखित होनी चाहिए. जिससे आगे चलकर कोई विवाद न हो. सोलर पैनल लगवाने के लिए मकान मालिक की पहचान, प्रॉपर्टी डिटेल और बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाती है.
इसके लिए सबसे पहले मकान मालिक की परमिशन जरूरी होती है. बिना परमिशन के सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता. यह परमिशन लिखित होनी चाहिए. जिससे आगे चलकर कोई विवाद न हो. सोलर पैनल लगवाने के लिए मकान मालिक की पहचान, प्रॉपर्टी डिटेल और बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाती है.
4/6
किराएदार अपने नाम से भी आवेदन डाल सकता है. बस बिजली कनेक्शन उसी के नाम पर होना चाहिए या फिर मकान मालिक की सहमति के दस्तावेज जुड़ने चाहिए. किराएदार को आवेदन करते समय यह ध्यान रखना होता है कि इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम की जिम्मेदारी दोनों की बराबर रहेगी.
किराएदार अपने नाम से भी आवेदन डाल सकता है. बस बिजली कनेक्शन उसी के नाम पर होना चाहिए या फिर मकान मालिक की सहमति के दस्तावेज जुड़ने चाहिए. किराएदार को आवेदन करते समय यह ध्यान रखना होता है कि इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम की जिम्मेदारी दोनों की बराबर रहेगी.
5/6
कई बार मेंटेनेंस या मरम्मत जैसे मामले सामने आते हैं. इसलिए पहले ही मकान मालिक से साफ बातचीत कर लेना बेहतर होता है. इसके साथ ही रेंट एग्रीमेंट में एक लाइन जोड़ना भी काम आसान कर देता है. जिससे सब कुछ ऑफिशियल हो जाता है.
कई बार मेंटेनेंस या मरम्मत जैसे मामले सामने आते हैं. इसलिए पहले ही मकान मालिक से साफ बातचीत कर लेना बेहतर होता है. इसके साथ ही रेंट एग्रीमेंट में एक लाइन जोड़ना भी काम आसान कर देता है. जिससे सब कुछ ऑफिशियल हो जाता है.
6/6
सूर्य घर योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन आधिकारिक पोर्टल पर किया जाता है. जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है. तो विभाग इसकी वेरिफिकेशन करता है और इसके बाद सब्सिडी जारी की जाती है. किराएदार के लिए यह राहत की बात होती है क्योंकि इससे बिल काफी कम हो जाता है.
सूर्य घर योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन आधिकारिक पोर्टल पर किया जाता है. जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है. तो विभाग इसकी वेरिफिकेशन करता है और इसके बाद सब्सिडी जारी की जाती है. किराएदार के लिए यह राहत की बात होती है क्योंकि इससे बिल काफी कम हो जाता है.
Published at : 02 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
UP के Balrampur में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर | Breaking | UP News
Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Sanchar Saathi AAP: क्या ‘संचार साथी’ से होगी जासूसी? Congress ने सरकार को घेरा | Breaking
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
बॉलीवुड
क्या सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर है प्राइवेट अकाउंट? नेहा धूपिया ने खोल दिया सारा राज
क्या सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर है प्राइवेट अकाउंट? नेहा धूपिया ने बताया सच
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
हेल्थ
Itching On Feet Causes: पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
यूटिलिटी
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget