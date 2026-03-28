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Passport Application Process: घर बैठे कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई? जान लें बेहद आसान तरीका
Passport application process : पहले के टाइम में पासपोर्ट बनवाना काफी मुश्किल और टाइम ज्यादा लेने वाला काम माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम की वजह से यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है.
अगर आप विदेश में घूमना, पढ़ाई करना या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए पासपोर्ट आपका सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. बिना पासपोर्ट के आप भारत से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. हालांकि पहले के टाइम में पासपोर्ट बनवाना काफी मुश्किल और टाइम ज्यादा लेने वाला काम माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम की वजह से यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है. अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर बैठे कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 08:38 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion