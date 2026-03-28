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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीPassport Application Process: घर बैठे कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई? जान लें बेहद आसान तरीका

Passport Application Process: घर बैठे कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई? जान लें बेहद आसान तरीका

Passport application process : पहले के टाइम में पासपोर्ट बनवाना काफी मुश्किल और टाइम ज्यादा लेने वाला काम माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम की वजह से यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Passport application process : पहले के टाइम में पासपोर्ट बनवाना काफी मुश्किल और टाइम ज्यादा लेने वाला काम माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम की वजह से यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है.

अगर आप विदेश में घूमना, पढ़ाई करना या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए पासपोर्ट आपका सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. बिना पासपोर्ट के आप भारत से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. हालांकि पहले के टाइम में पासपोर्ट बनवाना काफी मुश्किल और टाइम ज्यादा लेने वाला काम माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम की वजह से यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है. अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर बैठे कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

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घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां New User/ Register Now पर क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें. इन्हें भरकर अपना अकाउंट बना लें. इसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा.
घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां New User/ Register Now पर क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें. इन्हें भरकर अपना अकाउंट बना लें. इसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा.
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रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और Apply for Fresh Passport ऑप्शन चुनें. अब आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और माता-पिता की जानकारी पूछी जाएगी. ध्यान रखें कि सारी जानकारी सही-सही भरें, क्योंकि बाद में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है.
रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और Apply for Fresh Passport ऑप्शन चुनें. अब आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और माता-पिता की जानकारी पूछी जाएगी. ध्यान रखें कि सारी जानकारी सही-सही भरें, क्योंकि बाद में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है.
Published at : 28 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Passport Application Process Apply For Passport From Home Passport Registration Passport Application Online

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