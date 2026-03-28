घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां New User/ Register Now पर क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें. इन्हें भरकर अपना अकाउंट बना लें. इसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा.