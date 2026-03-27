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आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?
आरो सिस्टम में लगे अलग-अलग फिल्टर की उम्र अलग-अलग होती है. सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर को आमतौर पर 6 से 12 महीने में बदलना चाहिए. वहीं प्री फिल्टर को हर तीन से चार महीने में साफ करना चाहिए.
हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की जरूरत होती है. आमतौर पर डॉक्टर रोजाना 2 से 4 लीटर साफ पानी पीने की सलाह देते हैं. इसके अलावा आज के समय में साफ पानी के लिए आरो को भी बहुत जरूरी माना जाता है. वहीं आज ज्यादातर घरों में पीने के पानी को साफ रखने के लिए आरो मिल ही जाएगा लेकिन कई लोग इसके देखभाल को लेकर लापरवाही कर देते हैं और फिल्टर तब बदलते हैं, जब पानी का स्वाद बिगड़ जाता है या मशीन काम करना बंद कर देती है. जबकि सुरक्षित पानी के लिए आरो के फिल्टर को समय-समय पर बदलना बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपके आरो का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया और इसे बदलने का तरीका क्या है.
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Published at : 27 Mar 2026 08:32 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion