आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?

कई एक्सपर्ट्स के अनुसार आरो सिस्टम में लगे अलग-अलग फिल्टर की उम्र अलग-अलग होती है. सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर को आमतौर पर 6 से 12 महीने में बदलना चाहिए. वहीं प्री फिल्टर को हर तीन से चार महीने में साफ करना चाहिए. अगर आप प्री फिल्टर को साफ करने की जगह इसे बदलते हैं तो यह और ज्यादा बेहतर माना जाता है.