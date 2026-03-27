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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?

आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?

आरो सिस्टम में लगे अलग-अलग फिल्टर की उम्र अलग-अलग होती है. सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर को आमतौर पर 6 से 12 महीने में बदलना चाहिए. वहीं प्री फिल्टर को हर तीन से चार महीने में साफ करना चाहिए.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Mar 2026 08:32 AM (IST)
आरो सिस्टम में लगे अलग-अलग फिल्टर की उम्र अलग-अलग होती है. सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर को आमतौर पर 6 से 12 महीने में बदलना चाहिए. वहीं प्री फिल्टर को हर तीन से चार महीने में साफ करना चाहिए.

हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की जरूरत होती है. आमतौर पर डॉक्टर रोजाना 2 से 4 लीटर साफ पानी पीने की सलाह देते हैं. इसके अलावा आज के समय में साफ पानी के लिए आरो को भी बहुत जरूरी माना जाता है. वहीं आज ज्यादातर घरों में पीने के पानी को साफ रखने के लिए आरो मिल ही जाएगा लेकिन कई लोग इसके देखभाल को लेकर लापरवाही कर देते हैं और फिल्टर तब बदलते हैं, जब पानी का स्वाद बिगड़ जाता है या मशीन काम करना बंद कर देती है. जबकि सुरक्षित पानी के लिए आरो के फिल्टर को समय-समय पर बदलना बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपके आरो का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया और इसे बदलने का तरीका क्या है.

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कई एक्सपर्ट्स के अनुसार आरो सिस्टम में लगे अलग-अलग फिल्टर की उम्र अलग-अलग होती है. सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर को आमतौर पर 6 से 12 महीने में बदलना चाहिए. वहीं प्री फिल्टर को हर तीन से चार महीने में साफ करना चाहिए. अगर आप प्री फिल्टर को साफ करने की जगह इसे बदलते हैं तो यह और ज्यादा बेहतर माना जाता है. 
कई एक्सपर्ट्स के अनुसार आरो सिस्टम में लगे अलग-अलग फिल्टर की उम्र अलग-अलग होती है. सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर को आमतौर पर 6 से 12 महीने में बदलना चाहिए. वहीं प्री फिल्टर को हर तीन से चार महीने में साफ करना चाहिए. अगर आप प्री फिल्टर को साफ करने की जगह इसे बदलते हैं तो यह और ज्यादा बेहतर माना जाता है. 
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आरो मेम्ब्रेन की लाइफ आमतौर पर 2 से 3 साल तक की होती है. हालांकि यह पानी की क्वालिटी और टीडीएस लेवल पर निर्भर करता है. अगर आपके इलाके का पानी ज्यादा हार्ड या गंदा है, तो फिल्टर जल्दी भी खराब हो सकते हैं.
आरो मेम्ब्रेन की लाइफ आमतौर पर 2 से 3 साल तक की होती है. हालांकि यह पानी की क्वालिटी और टीडीएस लेवल पर निर्भर करता है. अगर आपके इलाके का पानी ज्यादा हार्ड या गंदा है, तो फिल्टर जल्दी भी खराब हो सकते हैं.
Published at : 27 Mar 2026 08:32 AM (IST)
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RO Filter Replacement RO Filter Signs Bad Water Purifier Maintenance RO Filter Change Tips RO Water Taste Problem

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