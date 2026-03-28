पेंशन निधि पर लगने वाली फीस में बड़ा बदलाव, जानें अब किसे-कितना देना होगा चार्ज?

पेंशन निधि पर लगने वाली फीस में अब जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है. उसका सबसे सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. PFRDA ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से निवेश के बदले ली जाने वाली फीस अब सबके लिए एक जैसी नहीं रहेगी. अब इसे दो हिस्सों में बांटा गया है एक सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के लिए.