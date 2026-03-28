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पेंशन निधि पर लगने वाली फीस में बड़ा बदलाव, जानें अब किसे-कितना देना होगा चार्ज?
Pension Fund Fees Changes: 1 अप्रैल 2026 से NPS में नया फीस स्ट्रक्चर लागू होगा. अब सरकारी और गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए अलग-अलग चार्ज तय किए गए हैं.
अगर आप भी रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में पैसा जोड़ रहे हैं. तो यह खबर आपके बड़े काम की है. पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने पेंशन फंड्स द्वारा वसूली जाने वाली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस के नियमों में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है. यह बदलाव सीधे तौर पर उस खर्च से जुड़ा है. जो आपके फंड को मैनेज करने के बदले लिया जाता है.
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Published at : 28 Mar 2026 02:06 PM (IST)
Tags :Pension Fund Charges Utility News NPS
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प्रेम कुमारJournalist
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