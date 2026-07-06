हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFree Mobile: जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों हैं, उनको फ्री मिलेगा मोबाइल? पीएम मोदी ने की घोषणा?

Free Mobile: जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों हैं, उनको फ्री मिलेगा मोबाइल? पीएम मोदी ने की घोषणा?

Free Mobile: सोशल मीडिया पर इस समय पीएम मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो एक फ्री मोबाइल फोन देने वाली स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं. जानें क्या है इस खबर की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Jul 2026 10:57 PM (IST)
Preferred Sources

Free Mobile: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी एक स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं. जिसके तहत वो आम जनता को फ्री में मोबाइल फोन बांटने वाले हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर देख हर कोई बेहद खुश हो गया. क्योंकि जिनके पास फोन नहीं है वो भी इसके जरिए फोन का लुत्फ उठा पाएंगे. क्या वाकई में सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम है?

क्या है खबर की सच्चाई?
इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को फ्री में मोबाइल फोन बांट रहे हैं. जिन लोगों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है और जिसके घर में किसी एक के पास भी सरकारी नौकरी है वो इस योजना का लाभ ले पाएंगा. इस खबर की सच्चाई अब सरकार की तरफ से सामने आई है. सरकार ने इस दावे को झूठा बताया है.

ये भी पढ़ें: Deepfake Scam: अब कॉल नहीं, AI से हो रही नई साइबर ठगी, जानें डीप फेक स्कैम पहचानने का आसान तरीका

झूठा है वायरल दावा
PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए ये वीडियो शेयर किया गया है. जिस पर साफ शब्दों में लिखा है 'फर्जी'. इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'फ्री मोबाइल देने का दावा करने वाले वीडियो से रहें सावधान. सोशल मीडिया पर 'GovtEdge' नाम के फेसबुक पेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है और जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुफ्त मोबाइल फोन दिया जाएगा. PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है.

इस पोस्ट में आगे लिखा है, 'PIB के मुताबिक, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई योजना या घोषणा नहीं की है. PIB ने लोगों से अपील की है कि सरकार से जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसे केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही जांचें. अगर आपको सरकार से जुड़ा कोई संदिग्ध वीडियो, फोटो या संदेश मिले, तो उसे PIB Fact Check को भेजकर उसकी सच्चाई पता कर सकते हैं'.

ये भी पढ़ें: Cashless Health Insurance: नाम का कैशलेस, काम का नहीं! हेल्थ क्लेम पास होने के बाद भी जेब से क्यों देने पड़ते हैं पैसे?

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 06 Jul 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
PIB Fact Check Free Mobile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Free Mobile: जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों हैं, उनको फ्री मिलेगा मोबाइल? पीएम मोदी ने की घोषणा?
जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों हैं, उनको फ्री मिलेगा मोबाइल? पीएम मोदी ने की घोषणा?
यूटिलिटी
Deepfake Scam: अब कॉल नहीं, AI से हो रही नई साइबर ठगी, जानें डीप फेक स्कैम पहचानने का आसान तरीका
अब कॉल नहीं, AI से हो रही नई साइबर ठगी, जानें डीप फेक स्कैम पहचानने का आसान तरीका
यूटिलिटी
Cashless Health Insurance: नाम का कैशलेस, काम का नहीं! हेल्थ क्लेम पास होने के बाद भी जेब से क्यों देने पड़ते हैं पैसे?
नाम का कैशलेस, काम का नहीं! हेल्थ क्लेम पास होने के बाद भी जेब से क्यों देने पड़ते हैं पैसे?
यूटिलिटी
LIC करेगा बोनस की बरसात, जानिए इस ऐलान से किन पॉलिसीधारकों को मिलेगा सीधा फायदा
LIC करेगा बोनस की बरसात, जानिए इस ऐलान से किन पॉलिसीधारकों को मिलेगा सीधा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किश्तवाड़ में फटा बादल, मुंबई में हाई टाइड, आसमानी आफत से कहां मची तबाही और क्या है अलर्ट
किश्तवाड़ में फटा बादल, मुंबई में हाई टाइड, आसमानी आफत से कहां मची तबाही और क्या है अलर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
विश्व
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
मध्य प्रदेश
Explained: वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह... तो कहीं विरोध! इसके नतीजे अच्छे या बुरे?
वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह, कहीं विरोध! नतीजे अच्छे या बुरे?
इंडिया
चांदी चोरी से सोने के रामचरितमानस के गायब होने तक…, चंपत के इस्तीफे के बाद VHP ने बताई पूरी सच्चाई
चांदी चोरी से सोने के रामचरितमानस के गायब होने तक…, चंपत के इस्तीफे के बाद VHP ने बताई पूरी सच्चाई
इंडिया
मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, असम राइफल्स के दो जवान शहीद कई घायल; राज्यपाल ने जताया दुख
मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, असम राइफल्स के दो जवान शहीद कई घायल; राज्यपाल ने जताया दुख
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget