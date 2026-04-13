Tatkal Ticket Booking: एजेंटों के हाथ कैसे लग जाता है तत्काल टिकट? जानें वो सीक्रेट ट्रिक जो कोई नहीं बताता

टिकट कन्फर्म करने का आसान तरीका क्या है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका तत्काल टिकट जल्दी कन्फर्म हो जाए तो इसके लिए IRCTC अकाउंट की कुछ खास सेटिंग्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है. इसमें सबसे जरूरी है मास्टर लिस्ट फीचर, इसका इस्तेमाल एजेंट भी करते हैं. इसे करने से आपकी बुकिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है और सीट मिलने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है.