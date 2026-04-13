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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीTatkal Ticket Booking: एजेंटों के हाथ कैसे लग जाता है तत्काल टिकट? जानें वो सीक्रेट ट्रिक जो कोई नहीं बताता

Tatkal Ticket Booking: एजेंटों के हाथ कैसे लग जाता है तत्काल टिकट? जानें वो सीक्रेट ट्रिक जो कोई नहीं बताता

Tatkal Ticket Booking: कभी अचानक कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे में लोग तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिकट मिलना मुश्किल या हो जाता है. जानिए क्या है टिकट बुकिंग करने का सही तरीका?

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 08:00 PM (IST)
Tatkal Ticket Booking: कभी अचानक कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे में लोग तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिकट मिलना मुश्किल या हो जाता है. जानिए क्या है टिकट बुकिंग करने का सही तरीका?

तत्काल टिकट में परेशानी क्यों होती है? कभी-कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें अर्जेंट में कहीं जाना पड़ता है. ऐसे में लोग ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट की तत्काल टिकट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार तुरंत टिकट नहीं मिल पाती है और अगर मिलती भी है तो वह बहुत महंगी होती है. खासकर ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करना आसान नहीं होता, क्योंकि बुकिंग एक तय समय पर शुरू होती है और उसी टाइम हजारों लोग एक साथ टिकट बुक करने लगते हैं और इसी के चलते कई बार टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती.

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टिकट कन्फर्म करने का आसान तरीका क्या है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका तत्काल टिकट जल्दी कन्फर्म हो जाए तो इसके लिए IRCTC अकाउंट की कुछ खास सेटिंग्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है. इसमें सबसे जरूरी है मास्टर लिस्ट फीचर, इसका इस्तेमाल एजेंट भी करते हैं. इसे करने से आपकी बुकिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है और सीट मिलने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है.
टिकट कन्फर्म करने का आसान तरीका क्या है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका तत्काल टिकट जल्दी कन्फर्म हो जाए तो इसके लिए IRCTC अकाउंट की कुछ खास सेटिंग्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है. इसमें सबसे जरूरी है मास्टर लिस्ट फीचर, इसका इस्तेमाल एजेंट भी करते हैं. इसे करने से आपकी बुकिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है और सीट मिलने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है.
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जानिए मास्टर लिस्ट क्या होती है? मास्टर लिस्ट IRCTC की एक ऐसी सुविधा है, जिसमें आप अपने परिवार या साथ यात्रा करने वाले लोगों की जानकारी पहले से सेव कर सकते हैं. इसका फायदा यह है कि टिकट बुक करते समय आपको हर बार यात्रियों की डिटेल अलग से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही आपका टाइम भी काफी बचेगा.
जानिए मास्टर लिस्ट क्या होती है? मास्टर लिस्ट IRCTC की एक ऐसी सुविधा है, जिसमें आप अपने परिवार या साथ यात्रा करने वाले लोगों की जानकारी पहले से सेव कर सकते हैं. इसका फायदा यह है कि टिकट बुक करते समय आपको हर बार यात्रियों की डिटेल अलग से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही आपका टाइम भी काफी बचेगा.
Published at : 13 Apr 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Train Utility News Tatkal Ticket Booking

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