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Tatkal Ticket Booking: एजेंटों के हाथ कैसे लग जाता है तत्काल टिकट? जानें वो सीक्रेट ट्रिक जो कोई नहीं बताता
Tatkal Ticket Booking: कभी अचानक कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे में लोग तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिकट मिलना मुश्किल या हो जाता है. जानिए क्या है टिकट बुकिंग करने का सही तरीका?
तत्काल टिकट में परेशानी क्यों होती है? कभी-कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें अर्जेंट में कहीं जाना पड़ता है. ऐसे में लोग ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट की तत्काल टिकट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार तुरंत टिकट नहीं मिल पाती है और अगर मिलती भी है तो वह बहुत महंगी होती है. खासकर ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करना आसान नहीं होता, क्योंकि बुकिंग एक तय समय पर शुरू होती है और उसी टाइम हजारों लोग एक साथ टिकट बुक करने लगते हैं और इसी के चलते कई बार टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती.
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Published at : 13 Apr 2026 08:00 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion