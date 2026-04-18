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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीInverter AC Vs Non-Inverter AC: सही एसी चुनें और बचाएं बिजली बिल, नहीं तो पड़ सकता है भारी

Inverter AC Vs Non-Inverter AC: सही एसी चुनें और बचाएं बिजली बिल, नहीं तो पड़ सकता है भारी

Inverter AC Vs Non-Inverter AC: AC खरीदते समय सही ऑप्शन चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके खर्च और आराम दोनों को प्रभावित करता है. थोड़ी सी समझदारी से आप बजट के हिसाब से बेहतर फैसला ले सकते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 18 Apr 2026 10:12 AM (IST)
Inverter AC Vs Non-Inverter AC: AC खरीदते समय सही ऑप्शन चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके खर्च और आराम दोनों को प्रभावित करता है. थोड़ी सी समझदारी से आप बजट के हिसाब से बेहतर फैसला ले सकते हैं.

अप्रैल का महीना लगभग आधा खत्म हो गया है और अब गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है, जैसे-जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे ही एयर कंडीशनर यानी AC की मांग भी बढ़ने लगेगी, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग सही AC चुनने को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं और खासकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यहीं होता है कि इन्वर्टर AC लें या नॉन इन्वर्टर. इसलिए दोनों के बीच का फर्क जनना जरूरी है, क्योंकि यह सीधे आपकी बिजली की खपत और कूलिंग पर असर डालता है.

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अगर हम बात करें इन्वर्टर AC की तो इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इसका कंप्रेसर जरूरत के मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है. यह लगातार चलता है और बार-बार ऑन-ऑफ नहीं होता, जिसके चलते कमरे का तापमान नॉर्मल बना रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है.
अगर हम बात करें इन्वर्टर AC की तो इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इसका कंप्रेसर जरूरत के मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है. यह लगातार चलता है और बार-बार ऑन-ऑफ नहीं होता, जिसके चलते कमरे का तापमान नॉर्मल बना रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है.
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वहीं अगर नॉन इन्वर्टर AC की बात करें तो इसका कंप्रेसर एक तय स्पीड पर काम करता है, जैसे ही कमरा ठंडा होता है. यह बंद हो जाता है, जिसके बाद तापमान फिर बढ़ने लगता है. इस ऑन-ऑफ प्रक्रिया के कारण ज्यादा बिजली खर्च होती है और साथ ही इसकी कूलिंग भी उतनी स्थिर नहीं रहती, जितनी इन्वर्टर AC में मिलती है.
वहीं अगर नॉन इन्वर्टर AC की बात करें तो इसका कंप्रेसर एक तय स्पीड पर काम करता है, जैसे ही कमरा ठंडा होता है. यह बंद हो जाता है, जिसके बाद तापमान फिर बढ़ने लगता है. इस ऑन-ऑफ प्रक्रिया के कारण ज्यादा बिजली खर्च होती है और साथ ही इसकी कूलिंग भी उतनी स्थिर नहीं रहती, जितनी इन्वर्टर AC में मिलती है.
Published at : 18 Apr 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Utility News Inverter Ac Non-Inverter AC

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