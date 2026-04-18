Inverter AC Vs Non-Inverter AC: सही एसी चुनें और बचाएं बिजली बिल, नहीं तो पड़ सकता है भारी

वहीं अगर नॉन इन्वर्टर AC की बात करें तो इसका कंप्रेसर एक तय स्पीड पर काम करता है, जैसे ही कमरा ठंडा होता है. यह बंद हो जाता है, जिसके बाद तापमान फिर बढ़ने लगता है. इस ऑन-ऑफ प्रक्रिया के कारण ज्यादा बिजली खर्च होती है और साथ ही इसकी कूलिंग भी उतनी स्थिर नहीं रहती, जितनी इन्वर्टर AC में मिलती है.