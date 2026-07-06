Cyber Fraud: आज के समय में डिजिटल तकनीक ने हर काम पहले के मुकाबले में काफी आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी के मामले भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. अब ठग सिर्फ कॉल या मैसेज के जरिए ही नहीं, बल्कि नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लोगों को अपना निशान बना रहे हैं.

डीप फेक वीडियो और वॉयस क्लोनिंग जैसे तरीकों से लोगों की पहचान को नकल करके ठगते हैं. इस बढ़ते अपराध के कारण उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को इस ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है. पुलिस ने पोस्ट में एक ऐसा तरीका बताया है, जिससे आप असली और नकली ऑडियो की पहचान की कर सकते हैं.

डीप फेक स्कैम क्या है?

डीप फेक स्कैम एक ऐसी साइबर ठगी है, जिसमें AI के जरिए किसी भी व्यक्ति की नकली तस्वीर, वीडियो या आवाज को तैयार किया जा सकता है. डीप फेक स्कैम में ज्यादातर ठग किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं और व्यक्ति की आवाज या चेहरा कॉपी करके लोगों से पैसे, OTP, पासवर्ड या अन्य जरूरी जानकारी कि मांग करते है. कई बार यह इतना असली लगता है कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है.

"In the age of AI, seeing is no longer believing—always verify the source."

"Pause, verify, and protect yourself. Deepfake scams thrive on panic and haste."

National Cyber Crime Helpline Number:

👉 1930 (24×7)

🌐 Online Complaint Portal:

👉 https://t.co/OBip6cdm4Y pic.twitter.com/U2NuE4uhOP — Cyber Police UP (@cyberpolice_up) June 17, 2026

Ration Card: परेशान न हों, यहां समझें आपको 35 किलो राशन मिलेगा या नहीं, छोटा परिवार है तो कितना मिलेगा अनाज?

डीप फेक से बचने के आसान तरीके

अगर आपके पास किसी पहचान वाले व्यक्ति का वीडियो या ऑडियो आए, तो पहले उससे फोन करके बात करके जांच करें. अगर कोई व्यक्ति वीडियो कॉल, मैसेज या ऑडियो के जरिए आपसे पैसे, OTP, पासवर्ड मांग रहा है, तो बिना जांच के जानकारी शेयर न करें, बल्कि इन बातों से उनकी पहचान करें. खासकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, वीडियो और आवाज की रिकॉर्डिंग को ज्यादा शेयर न करें.

चेहरे के हाव-भाव अजीब लगना

होंठ और आवाज का तालमेल सही न होना

आवाज का रोबोट जैसी लगना

आंखों के मूवमेंट

LPG कनेक्शन लेना हो या नया सिम, एक नहीं कई काम करता है पासपोर्ट, अभी समझ लें इसके सारे फायदे