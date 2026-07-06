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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDeepfake Scam: अब कॉल नहीं, AI से हो रही नई साइबर ठगी, जानें डीप फेक स्कैम पहचानने का आसान तरीका

Deepfake Scam: अब कॉल नहीं, AI से हो रही नई साइबर ठगी, जानें डीप फेक स्कैम पहचानने का आसान तरीका

Deepfake Scam: डिजिटल तकनीक के साथ ऑनलाइन ठगी बढ़ रही है, जहां AI, डीपफेक और वॉयस क्लोनिंग से लोग ठगे जा रहे हैं. यूपी साइबर पुलिस ने सावधानी और पहचान का तरीका बताया है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 06 Jul 2026 09:02 PM (IST)
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Cyber Fraud: आज के समय में डिजिटल तकनीक ने हर काम पहले के मुकाबले में काफी आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी के मामले भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. अब ठग सिर्फ कॉल या मैसेज के जरिए ही नहीं, बल्कि नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लोगों को अपना निशान बना रहे हैं. 

डीप फेक वीडियो और वॉयस क्लोनिंग जैसे तरीकों से लोगों की पहचान को नकल करके ठगते हैं. इस बढ़ते अपराध के कारण उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को इस ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है. पुलिस ने पोस्ट में एक ऐसा तरीका बताया है, जिससे आप असली और नकली ऑडियो की पहचान की कर सकते हैं.

डीप फेक स्कैम क्या है?

डीप फेक स्कैम एक ऐसी साइबर ठगी है, जिसमें AI के जरिए किसी भी व्यक्ति की नकली तस्वीर, वीडियो या आवाज को तैयार किया जा सकता है. डीप फेक स्कैम में ज्यादातर ठग किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं और व्यक्ति की आवाज या चेहरा कॉपी करके लोगों से पैसे, OTP, पासवर्ड या अन्य जरूरी जानकारी कि मांग करते है. कई बार यह इतना असली लगता है कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है. 

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डीप फेक से बचने के आसान तरीके

अगर आपके पास किसी पहचान वाले व्यक्ति का वीडियो या ऑडियो आए, तो पहले उससे फोन करके बात करके जांच करें. अगर कोई व्यक्ति वीडियो कॉल, मैसेज या ऑडियो के जरिए आपसे पैसे, OTP, पासवर्ड मांग रहा है, तो बिना जांच के जानकारी शेयर न करें, बल्कि इन बातों से उनकी पहचान करें. खासकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, वीडियो और आवाज की रिकॉर्डिंग को ज्यादा शेयर न करें.

  • चेहरे के हाव-भाव अजीब लगना
  • होंठ और आवाज का तालमेल सही न होना
  • आवाज का रोबोट जैसी लगना
  • आंखों के मूवमेंट

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Published at : 06 Jul 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence Utility News Cyber Fraud DeepFake Scam
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