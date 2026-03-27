ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो रुक जाएगी पेंशन, यूपी सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव

प्रशासन की ओर से सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नए आवेदनों में इन दस्तावेजों को जरूरी तौर पर चेक किया जाए. इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं असली हकदारों को मिले जिनकी उम्र वाकई 60 साल पार कर चुकी है. अब आधार की उम्र को एकमात्र आधार मानकर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.