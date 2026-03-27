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ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो रुक जाएगी पेंशन, यूपी सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव
UP Pension Rules: यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अब एज प्रूफ के सबूत के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा. बल्कि यह डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी.
उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फेरबदल किया है. अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड ही हर जगह काफी है. लेकिन अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए मामला थोड़ा बदल गया है. अगर आपने नए नियमों के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए. तो आपकी आने वाली पेंशन अटक सकती हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 01:45 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion