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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट

Welcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट

Welcome To The Jungle BO Collection Day 11: 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में दूसरे मंडे को भारी गिरावट आई है. फिर भी ये फिल्म अपनी लागत वसूलने के बेहद करीब पहुंच गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 07:33 AM (IST)
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अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और अन्य कलाकारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने नई रिलीज 'अल्फा' को कई स्क्रीन मिलने के बावजूद, दूसरे वीकेंड में भी अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा था. उम्मीद के मुताबिक, बड़ी संख्या में फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को देखने पहुंची,  जिससे दूसरे  शनिवार और दूसरे रविवार को इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया. हालांकि दूसरे मंडे को इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'वेलकम टू द जंगल' ने 11वें दिन कितना किया कलेक्शन?
'वेलकम टू द जंगल' ने सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 93.15 करोड़ का कलेक्शन कर डाला था. वहीं 8वें दिन इस फिल्म ने 4.50 करोड़, 9वें दिन 7.50 करोड़ और 10वें दिन यानी दूसरे संडे को तेजी दिखाते हुए 9.75 करोड़ कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 2.65 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'वेलकम टू द जंगल' की 11 दिनों की कुल कमाई अब 117.55 करोड़ रुपये हो गई है.

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'वेलकम टू द जंगल' ने कितना वसूल लिया बजट? 
'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 11वें दिन अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. वहीं इस फिल्म के बजट की बात की करें तो कोईमोई के मुताबिक ये 125 करोड़ की लागत से बनी फिल्म बताई जा रही है. ऐसे में इस फिल्म ने रिलीज के 11 दिनों में 94.04% बजट की रिकवरी कर ली है. उम्मीद है कि घटती कमाई के बावजूद ये फिल्म अपना पूरा बजट वसूल कर लेगी.  

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में
वेलकम टू द जंगल' को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और इसे बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप के तहत फिरोज ए. नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है. यह मशहूर 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इसमें दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिज, अरशद वारसी, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी और कई अन्य कलाकार भी हैं.

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Published at : 07 Jul 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Suniel Shetty BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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