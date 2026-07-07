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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND VS ENG: नेट्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा 'हादसा', रुक गई पूरी टीम की प्रैक्टिस, जानिए क्या हुआ

IND VS ENG: नेट्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा 'हादसा', रुक गई पूरी टीम की प्रैक्टिस, जानिए क्या हुआ

नॉटिंघम में तीसरे टी20 से पहले नेट्स में वैभव सूर्यवंशी को तेज बाउंसर गेंद सीने और पेट के बीच आ लगी. कुछ मिनट आराम के बाद युवा बल्लेबाज ने दोबारा बल्लेबाजी शुरू कर दी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंशु कुमार सिंह |  Updated at : 07 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए एक पल ऐसा आया जिसने सभी को चिंता में डाल दिया. नेट्स पर बल्लेबाजी कर रहे युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को तेज गेंद लगी और कुछ देर के लिए पूरा अभ्यास रुक गया. राहत की बात यह रही कि थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से बल्लेबाजी शुरू कर दी.

प्रैक्टिस के दौरान लगी तेज गेंद

नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारतीय टीम तीसरे टी20 की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे. थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु ने उन्हें एक तेज और उछाल वाली गेंद फेंकी. वैभव पुल शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद उनके सीने और पेट के बीच वाले हिस्से में जाकर लगी.

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गेंद लगते ही वैभव दर्द से नीचे बैठ गए. कुछ मिनट के लिए अभ्यास रोक दिया गया. टीम स्टाफ ने उन्हें पानी पिलाया और उनकी स्थिति पर नजर रखी.

कुछ ही मिनट में लौटे मैदान पर

करीब पांच से छह मिनट आराम करने के बाद वैभव फिर से बल्लेबाजी करने उतर गए. अच्छी बात यह रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी. वापसी के बाद उन्होंने पहले की तरह आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी जारी रखी.

अभ्यास के दौरान उन्होंने खास तौर पर शॉर्ट गेंदों पर ज्यादा समय दिया. पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उन्हें इसी तरह की गेंदों से चुनौती देने की कोशिश की थी. इसलिए इस बार उन्होंने उसी कमजोरी पर ज्यादा मेहनत की.

अभिषेक शर्मा भी रखते रहे नजर

नेट्स के दौरान अभिषेक शर्मा भी लगातार वैभव की बल्लेबाजी को देख रहे थे. वह हर शॉट के बाद उसी तरह की शैडो प्रैक्टिस करते नजर आए. दोनों खिलाड़ियों के बीच कोई बातचीत नहीं दिखी, लेकिन अभ्यास के दौरान एक दूसरे के खेल पर उनकी नजर जरूर बनी रही.

अब बड़ी पारी की उम्मीद

तीसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी से टीम इंडिया को बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी. भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है. अगर टीम जीत दर्ज करती है तो सीरीज में वापसी की उम्मीद मजबूत होगी. ऐसे में युवा ओपनर की शुरुआत टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

नेट्स पर लगी गेंद ने कुछ मिनट के लिए सभी की धड़कनें बढ़ा दी थीं. लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जल्दी वापसी करके साफ कर दिया कि उनका पूरा ध्यान अब तीसरे टी20 में टीम के लिए बड़ी पारी खेलने पर है.

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Published at : 07 Jul 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Trent Bridge Nottingham IND VS ENG Vaibhav Sooryavansi
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