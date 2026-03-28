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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीजेवर एयरपोर्ट पर क्या-क्या सुविधाएं होंगी बेहद खास? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

जेवर एयरपोर्ट पर क्या-क्या सुविधाएं होंगी बेहद खास? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

Noida International Airport Jewar Facilities: जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी. फ्री रिलैक्सेशन जोन और पाॅड्स के साथ यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेगी.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Noida International Airport Jewar Facilities: जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी. फ्री रिलैक्सेशन जोन और पाॅड्स के साथ यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेगी.

आज यानी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शानदार उद्घाटन होने जा रहा है. जेवर एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ इकोनॉमी क्लास के यात्री को भी प्रीमियम वाली फीलिंग आएगी. इसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ की रफ्तार है. पार्किंग से फ्लाइट के गेट तक पहुँचने में आपको सिर्फ 20-25 मिनट लगेंगे. जबकि दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर अक्सर एक घंटा लग जाता है.

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जेवर एयरपोर्ट पर आपको लंबी कतारों में लगकर पसीने बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ 'नो क्यू चेक-इन' की सुविधा है. जहाँ सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीनों से आपका काम मिनटों में हो जाएगा. डिजी यात्रा फेस स्कैनिंग की वजह से आपको बार-बार आधार कार्ड या टिकट दिखाने की टेंशन नहीं होगी. बस अपना चेहरा स्कैन कराइए और सीधा बोर्डिंग के लिए आगे बढ़िए.
जेवर एयरपोर्ट पर आपको लंबी कतारों में लगकर पसीने बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ 'नो क्यू चेक-इन' की सुविधा है. जहाँ सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीनों से आपका काम मिनटों में हो जाएगा. डिजी यात्रा फेस स्कैनिंग की वजह से आपको बार-बार आधार कार्ड या टिकट दिखाने की टेंशन नहीं होगी. बस अपना चेहरा स्कैन कराइए और सीधा बोर्डिंग के लिए आगे बढ़िए.
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अगर आपकी फ्लाइट में देरी है या आप जल्दी पहुँच गए हैं. तो यहाँ के 'स्लीप पॉड्स' आपके बड़े काम आएंगे. मात्र 500-800 रुपये प्रति घंटे के खर्च पर आप पूरी तरह एसी. वाई-फाई और चार्जिंग पॉइंट से लैस छोटे केबिन बुक कर सकते हैं. यह सुविधा उन आम यात्रियों के लिए वरदान है. जो महंगे होटलों या लाउंज पर हजारों रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं.
अगर आपकी फ्लाइट में देरी है या आप जल्दी पहुँच गए हैं. तो यहाँ के 'स्लीप पॉड्स' आपके बड़े काम आएंगे. मात्र 500-800 रुपये प्रति घंटे के खर्च पर आप पूरी तरह एसी. वाई-फाई और चार्जिंग पॉइंट से लैस छोटे केबिन बुक कर सकते हैं. यह सुविधा उन आम यात्रियों के लिए वरदान है. जो महंगे होटलों या लाउंज पर हजारों रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं.
Published at : 28 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
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