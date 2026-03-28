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जेवर एयरपोर्ट पर क्या-क्या सुविधाएं होंगी बेहद खास? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट
Noida International Airport Jewar Facilities: जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी. फ्री रिलैक्सेशन जोन और पाॅड्स के साथ यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेगी.
आज यानी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शानदार उद्घाटन होने जा रहा है. जेवर एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ इकोनॉमी क्लास के यात्री को भी प्रीमियम वाली फीलिंग आएगी. इसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ की रफ्तार है. पार्किंग से फ्लाइट के गेट तक पहुँचने में आपको सिर्फ 20-25 मिनट लगेंगे. जबकि दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर अक्सर एक घंटा लग जाता है.
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Published at : 28 Mar 2026 08:01 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion