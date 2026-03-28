जेवर एयरपोर्ट पर क्या-क्या सुविधाएं होंगी बेहद खास? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

अगर आपकी फ्लाइट में देरी है या आप जल्दी पहुँच गए हैं. तो यहाँ के 'स्लीप पॉड्स' आपके बड़े काम आएंगे. मात्र 500-800 रुपये प्रति घंटे के खर्च पर आप पूरी तरह एसी. वाई-फाई और चार्जिंग पॉइंट से लैस छोटे केबिन बुक कर सकते हैं. यह सुविधा उन आम यात्रियों के लिए वरदान है. जो महंगे होटलों या लाउंज पर हजारों रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं.