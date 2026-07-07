EPFO Interest Update: अगर आपका भी EPF में पैसा जमा होता है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज PF खातों में जमा करने का प्रोसेस शुरू करने के निर्देश जारी कर दिया है. अब करोड़ों कर्मचारियों के PF खाते में जल्द ही ब्याज की रकम दिखाई देने लगेगी और इससे पीएफ अकाउंट में रखा पैसा भी बढ़ जाएगा. यहां से आप जान सकते हैं कि अपना पीएफ बैलेंस और आया हुआ ब्याज कैसे चेक करना है. साथ ही अगर ब्याज न दिखे तो क्या करना है, ये भी यहां समझाया गया है.

कब आएगा PF खाते में ब्याज?

बता दें कि ईपीएफओ की ओर से फील्ड ऑफिसों को 8.25% ब्याज खातों में क्रेडिट करने का आदेश दिया गया है. ब्याज का पैसा अलग-अलग खातों में एक- एक करके अपडेट होगा. अगर आपके खाते में अभी ब्याज नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सभ खातों में ब्याज धीरे-धीरे जमा किया जाएगा.

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इन 4 तरीकों से चेक करें PF बैलेंस-

1. EPFO वेबसाइट- ईपीएफओ की मेंबर पासबुक वेबसाइट पर जाएं. वहां, यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें. फिर Member ID चुनते ही पीएफ बैलेंस और ब्याज दिख जाएगा.

2. उमंग एप- उमंग ऐप खोलें और ईपीएफओ सर्विस चुनें और व्यू पासबुक पर क्लिक करें. अब यूएएन से लॉगिन करने के बाद बैलेंस देखा जा सकता है.

3. मिस्ड कॉल- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें. कुछ ही देर में मैसेज के जरिए पीएफ बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी.

4. मैसेज पर बैलेंस- अगर आपका यूएएन एक्टिव है और आधार, पैन या बैंक खाते से लिंक है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल से EPFOHO यूएएन लिखकर 7738299899 पर मैसेज भेजें. कुछ ही देर में बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी.

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क्या ब्याज देर से आने पर होगा नुकसान?

अगर ब्याज की एंट्री आपके पीएफ पासबुक में देर से दिखाई देती है तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है. ईपीएफओ ब्याज का हिसाब- किताब नियमों के अनुसार करता है और पूरा पैसा आपके खाते में जोड़ दिया जाता है.

क्या करें अगर ब्याज नहीं दिख रहा?

अगर कुछ समय बाद भी आपके पीएफ खाते में ब्याज अपडेट नहीं होता है तो पहले मेंबर पासबुक या उमंग ऐप पर दोबारा चेक करें. जरूरत पड़ने पर ईपीएफओ की हेल्पलाइन नंबर या फिर नजदीकी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

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