हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदिल्ली में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा...33 लाख में 1BHK दे रहा DDA

दिल्ली में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा...33 लाख में 1BHK दे रहा DDA

DDA Housing Scheme 1 BHK Flat: दिल्ली में कम बजट में घर लेने का मौका सामने है. DDA की स्कीम में करीब 33 लाख में 1BHK फ्लैट मिल रहा है, वो भी तैयार हालत में. जानें लेने के लिए क्या करना होगा.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 26 Mar 2026 03:58 PM (IST)
DDA Housing Scheme 1 BHK Flat: दिल्ली में कम बजट में घर लेने का मौका सामने है. DDA की स्कीम में करीब 33 लाख में 1BHK फ्लैट मिल रहा है, वो भी तैयार हालत में. जानें लेने के लिए क्या करना होगा.

खुद का घर होना हर किसी का एक सपना होता है. अपने इस सपने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं. तब जाकर कहीं एक अदद घर ले पाते हैं. वहीं अगर घर दिल्ली जैसे शहर में ले होना तो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है.

1/6
बढ़ती महंगाई के चलते दिल्ली में घर खरीदना अब ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. लेकिन अगर कोई कहे कि राजधानी में 33 लाख में 1BHK मिल रहा है. तो फिर क्या कहेंगे आप. जी हां DDA लेकर आया है आवास योजना जिसमें जो लोग कम बजट में अपना घर लेना चाहते हैं. उनके लिए बेस्ट मौका है.
बढ़ती महंगाई के चलते दिल्ली में घर खरीदना अब ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. लेकिन अगर कोई कहे कि राजधानी में 33 लाख में 1BHK मिल रहा है. तो फिर क्या कहेंगे आप. जी हां DDA लेकर आया है आवास योजना जिसमें जो लोग कम बजट में अपना घर लेना चाहते हैं. उनके लिए बेस्ट मौका है.
2/6
इस स्कीम में सबसे ज्यादा चर्चा 1BHK फ्लैट्स की हो रही है. जिनकी कीमत करीब 33-34 लाख रुपये रखी गई है. दिल्ली जैसे शहर में यह रेंज काफी किफायती मानी जा रही है. यही वजह है कि पहले फेज में ही बड़ी संख्या में फ्लैट बिक गए और अब नए फ्लैट्स जोड़े गए हैं.
इस स्कीम में सबसे ज्यादा चर्चा 1BHK फ्लैट्स की हो रही है. जिनकी कीमत करीब 33-34 लाख रुपये रखी गई है. दिल्ली जैसे शहर में यह रेंज काफी किफायती मानी जा रही है. यही वजह है कि पहले फेज में ही बड़ी संख्या में फ्लैट बिक गए और अब नए फ्लैट्स जोड़े गए हैं.
Published at : 26 Mar 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
DDA Flats DDA Housing Scheme Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
आपके इलाके में PNG कनेक्शन है या नहीं, ऐसे पता कर लीजिए वरना नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर
आपके इलाके में PNG कनेक्शन है या नहीं, ऐसे पता कर लीजिए वरना नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर
यूटिलिटी
Indian Army के वीरों को रेलवे का तोहफा, 2AC में आजीवन मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा
Indian Army के वीरों को रेलवे का तोहफा, 2AC में आजीवन मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा
यूटिलिटी
PNG कनेक्शन नहीं लिया तो कितने दिन बाद खुद से कट जाएगा LPG कनेक्शन, क्या है नियम?
PNG कनेक्शन नहीं लिया तो कितने दिन बाद खुद से कट जाएगा LPG कनेक्शन, क्या है नियम?
यूटिलिटी
72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?
72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज बंद हुआ तो LPG के लिए छटपटाने लगी दुनिया, अब अगर ईरान ने इस रास्ते को रोका तो क्या होगा?
होर्मुज बंद हुआ तो LPG के लिए छटपटाने लगी दुनिया, अब अगर ईरान ने इस रास्ते को रोका तो क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बढ़ाई बागी विधायक पूजा पाल की मुश्किल! कहा- टिकट मिला तो...
UP Politics: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बढ़ाई बागी विधायक पूजा पाल की मुश्किल! कहा- टिकट मिला तो...
विश्व
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
इंडिया
Lockdown Fact Check: क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
शिक्षा
IIT Kanpur: IIT कानपुर के हॉस्टलों में लगेगा नया सेफ्टी सिस्टम, छात्रों को आत्मघाती कदम से रोकने की पहल
IIT कानपुर के हॉस्टलों में लगेगा नया सेफ्टी सिस्टम, छात्रों को आत्मघाती कदम से रोकने की पहल को आत्मघाती कदम से रोकने की पहल
यूटिलिटी
72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?
72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget