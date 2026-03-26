दिल्ली में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा...33 लाख में 1BHK दे रहा DDA

बढ़ती महंगाई के चलते दिल्ली में घर खरीदना अब ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. लेकिन अगर कोई कहे कि राजधानी में 33 लाख में 1BHK मिल रहा है. तो फिर क्या कहेंगे आप. जी हां DDA लेकर आया है आवास योजना जिसमें जो लोग कम बजट में अपना घर लेना चाहते हैं. उनके लिए बेस्ट मौका है.