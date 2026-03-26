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दिल्ली में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा...33 लाख में 1BHK दे रहा DDA
DDA Housing Scheme 1 BHK Flat: दिल्ली में कम बजट में घर लेने का मौका सामने है. DDA की स्कीम में करीब 33 लाख में 1BHK फ्लैट मिल रहा है, वो भी तैयार हालत में. जानें लेने के लिए क्या करना होगा.
खुद का घर होना हर किसी का एक सपना होता है. अपने इस सपने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं. तब जाकर कहीं एक अदद घर ले पाते हैं. वहीं अगर घर दिल्ली जैसे शहर में ले होना तो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
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Published at : 26 Mar 2026 03:58 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion